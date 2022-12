“ON AIR!” – AGRESTI: “Doppio incarico per Mou? Inaccettabile per la Roma”, FOCOLARI: “Roba da scherzi a parte”, FERRETTI: “Belotti sta diventando un problema”, MAGNI: “Scambio Lukic-Kumbulla una buona soluzione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Tendo a pensare che la Roma non possa fare peggio di quanto ha fatto nelle ultime tre partite di campionato. Sta a loro, vediamo… Grazie sempre per la Conference League, ma in campionato grazie niente…grazie a un’altra cosa… La coppa conta, come conterà lo spareggio col Salisburgo conta, come conterà la Coppa Italia, ma il campionato ragazzi..da zero a cento, la Roma ha da farsi perdonare 110 in campionato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Che Mourinho sia stato contattato dal Portogallo questo è abbastanza pacifico… Lui è un allenatore che se vuole dirti qualcosa, lo fa anche quando parla ai canali ufficiali della Roma. Ricordiamoci che qualche tempo fa imbruttì al giornalista di Roma Tv, un unicum: un allenatore che risponde male a un giornalista della Roma a una domanda probabilmente concertata…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Karsdorp? Penso che parta per il Portogallo perchè è meglio per ora lasciare le cose come stanno da entrambe le parti. Anche se non so quanto possa servire a rivalutare il giocatore. Mou gli ha detto di trovarsi una squadra, se non se la troverà continuerà in qualche modo a gestirlo. Secondo me uno scambio Lukic-Kumbulla potrebbe essere una buona soluzione, primo perchè Lukic è un bel giocatore, e secondo perchè Kumbulla non lo utilizzi mai. Però in quel caso poi dovresti prendere un difensore possibilmente mancino, magari tra i parametri zero…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La cosa più importante per Mourinho è ritrovare l’intensità in vista della ripresa del campionato. La tentazione del Portogallo? Mou ha vinto tutto, è riuscito a vincere anche con la Roma. Avendo vinto tutto, sarebbe una tentazione e uno stimolo quello di allenare il Portogallo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mou? Secondo me non gli andava di parlare, e infatti ieri ha detto cose abbastanza sostenibili… A me Belotti che si sia fatto male di nuovo mi lascia perplesso, purtroppo è diventato un tema quello del Gallo: lui ha avuto tanti problemi fisici la scorsa stagione. Se è vero che ha avuto una ricaduta, allora sono casi amari…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io spero che Mourinho rinvii almeno per un paio d’anni il discorso Portogallo e si concentri al 100% sulla Roma e completi il suo lavoro che sta facendo molto bene. La Nazionale portoghese credo che sia l’obiettivo ed è giusto che lo sia, ma credo sia giusto scindere le due cose…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho? A me risulta che il Portogallo ci pensi davvero, ma come fa a non pensarci, si tratta dell’allenatore più titolato al mondo ed è inevitabile. Ma il doppio incarico renderebbe la Roma una piccola società, come fa la Roma ad accettare una cosa del genere. Il doppio incarico è legato a un altro calcio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mi sembra una cosa da scherzi a parte che la Roma possa concedere a Mourinho una deroga per allenare il Portogallo, i giallorossi lo pagano 7,5 milioni netti all’anno… E secondo me Mourinho non è adatto a una nazionale, è un affabulatore, un motivatore, ma non è uno che non dà gioco alle squadre. E poi non pensate che sia finita la storia di Ronaldo col Portogallo: qualunque allenatore andrà ad allenare la nazionale portoghese si troverà ad affrontare questo problema…”

Tony Damascelli (Rado Radio): “Mou al Portogallo? Ci sta… Lui prenderebbe il posto di Ronaldo nella gloria del racconto quotidiano. Avere un allenatore part-time ci potrebbe anche stare, in quel caso un super staff potrebbe occuparsi delle cose al posto suo, non mi meraviglierei. Poi bisogna vedere se la Fifa accetterebbe una soluzione del genere…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Mourinho come al solito fa capire che gli piacerebbe essere alla guida del Portogallo, come gli piacerebbe restare alla guida della Roma e non sacrificare né l’una né l’altra. C’è però il rischio di sottrarre del lavoro alla Nazionale ma soprattutto al club…”

