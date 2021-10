“ON AIR!” – PIACENTINI: “Smalling rischia di diventare il nuovo Fazio”, CORSI: “E’ arrivato il momento di disfarcene”, MAGNI: “Così la Roma è da sesto posto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Smalling mi sembra che non sia più in grado…ora la Roma deve pensare di corsa a un’alternativa. Per ora Ibanez ripromosso un’altra volta, e vedremo come andrà a finire. L’anno scorso Smalling ha saltato 27 partite, sono davvero troppe. Mi dispiace per il ragazzo, è un bravo ragazzo e soprattutto ci sarebbe servito, ma temo che sia arrivato il momento di disfarcene…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Smalling? Quando la Roma lo compra io ero contento, perchè avevamo negli occhi tutti quanti l’annata che aveva fatto in giallorosso. La Roma è rimasta scottata da quell’affare, e ora con Pinto non vuole più ripetere operazioni del genere…Rui Patricio è un discorso diverso, si parla di un portiere, 33 anni per un portiere sono 29 anni per un giocatore di un altro ruolo…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Smalling? Io stesso da grande estimatore del difensore inglese, avevo dei seri dubbi sulla bontà dell’operazione. Non mi sembrava giusto investire tutti quei soldi tra cartellino e stipendio per un ragazzo che stava per compiere 31 anni. La Roma ha fatto un investimento pesante, e ora ti trovi senza difensore titolare. E’ un bel problema…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quando ci sono questi periodo di nazionale c’è sempre la paura di qualche infortunio. Qua nemmeno è cominciata la pausa, e uno dei nostri giocatori più importanti si è già fermato. Purtroppo su Smalling è indispensabile fare una riflessione. Ci chiediamo da tempo se la Roma è da quarto posto, ma dall’idea iniziale di Mourinho mancano Spinazzola, Smalling e un centrocampista. Se con questa idea iniziale si poteva arrivare terzi o quarti, ora siamo da sesto posto. Così purtroppo non si va lontano…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Speriamo che Smalling non diventi il nuovo Fazio o Nzonzi, uno di quei giocatori che non riesci più a piazzare vista l’età e le condizioni fisiche. Purtroppo è come non averlo quasi mai avuto, l’unica anno in cui l’abbiamo visto è stato il primo, quando era in prestito. Si è fatto male il 14 agosto, ora questo nuovo stop: qua parliamo di botte da 20-30 giorni di stop, non di un paio di giorni. Se dalla Roma ti dicono che starà fermo 20 giorni, vuol dire che sono almeno 40. E quando lo rivediamo Smalling? A Natale?…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Tutti abbiamo amato Smalling, ma purtroppo temo che non possiamo più considerarlo una risorsa visti i continui infortuni. Ora devi pensare di farne senza. Ora non solo hai il problema del terzino sinistro, del terzino destro, del centrocampista, ma anche del difensore centrale. E’ un bel problema per Pinto, anche perchè con un grande Smalling potevi anche permetterti un centrocampo a due. Con Mancini e Ibanez sono invece molto più preoccupato. Comincio a pensare che il Manchester United se ne sia liberato anche per questi motivi… Rudiger? E’ il nome che gira adesso, ma al Chelsea mica sono scemi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me i centrali della Roma non piacciono per come sono assemblati. Senza Smalling giocheranno di nuovo Ibanez e Mancini, e credo che ormai siano già abituati… Zaniolo? Non appena sarà di nuovo al 100%, sarà di sicuro protagonista anche in Nazionale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo viene da infortuni pazzeschi. Lo hanno lasciato libero di riposare, tanto con l’Italia ora non avrebbe giocato, e lasciarlo a Roma mi sembra la cosa migliore. Zaniolo è un potenziale fuoriclasse, e sarà titolare della Nazionale. Ma non ora, non è pronto. Deve tornare a essere quello che era…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Zaniolo? C’è sempre il rischio che gli succeda qualcosa, facendo i dovuti scongiuri. Per questo è stato meglio lasciarlo a casa. Lui ha fatto bene in questo avvio di stagione, ma non è al 100%. Ha ancora delle paure che lo frenano… Smalling è un’assenza importante, ma la Roma ci si è abituata. E’ vero che lui porta esperienza, ma ormai è entrato un un tunnel di infortuni che alla sua età è più difficile uscirne fuori…”

