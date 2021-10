“ON AIR!” – CORSI: “Mou ha preso il potere dentro la Roma, ogni rivoluzione è brutale”, FOCOLARI: “Riserve trattate come schiavi, è inaccettabile”, MAGNI: “Smalling? S’è capito che torna prima Spinazzola…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho a Cristante secondo me non ci rinuncia mai. El Shaarawy domani dal primo minuto non sarebbe una sorpresa, perché fa parte di quel pacchetti di giocatori che lui considera alla stregua dei titolari. Però a me sinceramente non è che mi sia piaciuto anche El Shaarawy in queste ultime uscite…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutto quello che sta succedendo alla Roma, le sfuriate di Mourinho, hanno una vasta eco in giro per social, radio, giornali. La piazza romanista è tutta con Mourinho, mentre i giornali sono tutti contro, o al 90%, perchè dicono che non si trattano così i giocatori. Il problema però è un altro: tutte le rivoluzioni cominciano in un modo drastico. La rivoluzione è la rivoluzione, è brutale, è il modo per cominciare qualcosa di nuovo. La rivoluzione va fatta prendendo il potere in mano. E Mourinho è la rivoluzione della Roma, punto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita di domani sera è molto importante, la Roma non può sbagliare dal punto di vista del risultato dopo aver fatto un punto in due partite, e tu contro il Cagliari non potrai permetterti di non portare a casa tre punti, altrimenti ti complicheresti abbastanza la vita alla vigilia di un’altra partita importante come Roma-Milan… Cambi? Forse metterei dentro El Shaarawy, in questo momento mi sembra stare meglio di Mkhitaryan. Ma per il resto metterei tutti i titolari. E’ troppo importante la partita di Cagliari… Spinazzola? La sua corsa mi sembra troppo rapida, quasi inutile visto che la Roma ha trovato un degno sostituto come Vina, per cui non forzerei troppo i tempi. Alla Roma non sono pazzi, prenderanno tutte le accortezze… Smalling? E’ un problema enorme, non lo pensavo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho è squalificato, per questo oggi non ci sarà nessuna conferenza stampa e forse è meglio così, per evitare effetti ridondanti. Mou ha detto che contro il Cagliari giocheranno gli stessi, però ci sarebbe Cristante diffidato… Io però farei di tutto per vincere col Cagliari, poi col Milan vediamo. Io domani Cristante lo farei giocare, poi al massimo col Milan metto Darboe. Io mi aspetto El Shaarawy dal primo minuti, per Mou è uno dei titolari… Gli infortunati? Ormai abbiamo capito che rientra prima Spinazzola di Smalling…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Insigne? Sinceramente io prima di prendere un altro esterno d’attacco, quando hai bisogno di tutt’altro, ci penserei bene. Se poi a giugno mi hai preso due difensori, due centrocampisti e un terzino, allora sì. Chi è più forte tra lui e Mkhitaryan? Del Micki visto ora sono più forte anche io, ma in generale non avrebbe niente da invidiare a Insigne. Ma la Roma non è una squadra costruita, le priorità sono altre. Chi tenterei di recuperare sulla rosa? Non sono nella testa di Mou, ma penso che il più inviso all’allenatore sia Villar. Io l’anno scorso lo ritenevo indispensabile per la Roma di Fonseca. A me chi mi ha deluso di più rispetto alle aspettative è Kumbulla. A parte una partita fatta benino col Milan l’anno scorso, non ha mai dato l’impressione di valere l’investimento fatto… Diawara invece a me non m’è mai piaciuto, gioca sempre in orizzontale, peccato perchè lui avrebbe il piede per verticalizzare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Col Cagliari sarà un casino…è stato il peggior Cagliari di sempre contro la Fiorentina, però la partita di domani nasconde mille insidie. Cristante e Zaniolo hanno sprecato tante energie, e penso che Mou debba trovare alternative. Il casino è che non ci sono alternative per Cristante, a meno che non ricucisca la strappo con alcune riserve…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’anno scorso la Roma era arrivata in semifinale di Europa League con Diawara e Villar spesso titolari. E su Kumbulla chiamate Reja e chiedete a lui. Che questi giocatori non possano giocare nemmeno cinque minuti con la Roma è una cosa sbagliatissima. Io discuto anche la sostanza, non solo la forma… La partita di Bodo è stata maledetta per tutti, eppure pagano solo alcuni, senza senso. Mourinho dice una mezza verità come al solito quando dice che la Roma ora paga gli errori del passato, ma Kumbulla e Reynolds li hanno presi i Friedkin…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma a Bodo prende tre gol con quasi tutti i titolari in campo, e allora perchè non vengono puniti anche i vari Pellegrini, Cristante, Abraham? Alla fine giocavano tutti, questa è cronaca, non opinione… E’ ovvio che i titolari sono più bravi. Reynolds non è proprio da Serie A, gli altri sono riserve. Ma trattarli in quel modo sembra essere tornati ai tempi degli schiavi… Lui dice che quelli che erano in campo erano più scarsi di quelli del Bodo, e non è una cosa bella da dire a dei professionisti…Penso a uno come Calafiori, a come si sentono lui e la sua famiglia. È una cosa brutta. Non si fa così. Possono essere messi da parte ma non trattati in questo modo. Calafiori, Kumbulla e Reynolds non hanno rifiutato nessuna offerta in estate…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Kumbulla ha giocato più di 5 minuti, cominciamo a dire la verità: a Bodo chi c’era in campo, lui o un parente? Di sicuro Mourinho ha sbagliato la forma. Non so esattamente cosa è capitato dopo la partita di Bodo con questi ragazzi, nello spogliatoio e nel rientro a Roma, l’eventuale scazzo o altro. Certe frasi le ho già sentite a Milano e anche in Inghilterra, anche nei confronti di altri allenatori. Il carattere di Mourinho è questo. Questi giocatori bisogna vedere come hanno reagito dopo Bodo e non posso esprimermi, vado a naso. Vedo gente che va in tribuna e non mi sembra gravissimo, bisogna vedere come si comportano in allenamento…”

