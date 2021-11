“ON AIR!” – CORSI: “Dentro la Roma si comincia a mette in dubbio Mourinho”, ROSSI: “Se salutasse, ci prenderebbe in giro in tutto il mondo”, MAGNI: “Folle anche solo pensare di separarsi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Se Mourinho alla fine di quest’anno si rendesse conto di aver sbagliato e ci salutasse, vi rendete conto che verremo presi per il c*lo da tutto il mondo? Se mettiamo Mou nelle condizioni di non vincere manco una Conference o una Coppa Italia, ragazzi ci facciamo prendere in giro da tutto il mondo. Ma poi mo ci stanno i mourinhani e gli anti mourinhiani…ma che ca**o vuol dire…ma non siamo tutti tifosi della Roma? Ma da quando i gusti personali diventano più importanti della Roma? Voi vi sentite con la coscienza a posto per aver raccontato la Roma in modo che venga percepita bene e in modo da farla vincere? Perchè se pensate che è solo allenamento e partita, allora non avete capito niente…Quello che succede durante la settimana, che viene raccontato sui giornali, sui siti, sulle radio, sui social, crea una situazione che viene percepita quando i giocatori scendono nel sottopassaggio. Il Sassuolo, il Venezia, l’Udinese quando giocano contro la Roma se la ridono e dicono: “Guarda sti co*lioni, questi c’hanno Mourinho e gli stanno a rompe le palle…mo gli diamo due randellate, loro si incaz*ano, Mou si fa espellere, i tifosi fischiano e noi ci portiamo a casa i punti…”. Perchè funziona così, e se non avete capito sta cosa datevi all’ippica. Far passare Mourinho per cog*ione, bollito, inetto sarà una cosa successa solo qua. Far diventare la Roma la prima e unica squadra che non ha fatto vincere niente a Mourinho, saremo additati nel mondo come il buco nero del calcio internazionale…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Accanniamo DAZN…adesso se vogliamo vedere la partita su due Tv diverse, dobbiamo fare due abbonamenti. Ma basta, ribelliamoci, qua ci fanno di tutto…questi vogliono sempre di più e noi sempre appresso come pecoroni…DAZN è veramente una vergogna, rivoltiamoci, insultiamoli, facciamo di tutto… Mou blindato, scrive il Corriere dello Sport oggi. Io sono pronto a dire il contrario. Non sono sensazioni, ma indiscrezioni. Ci sono cose che non quadrano. Dentro la Roma c’è maretta, e siamo buoni a chiamarla così. La sicurezza che ci dà la famiglia Friedkin e Mourinho sono intaccati dai risultati, che ancora non vengono. Ma c’è maretta a livello dirigenziale, quello che sta succedendo non sta bene a nessuno. C’è un uomo che è nella tempesta, che è Tiago Pinto. Tutti lo accusano, tutti lo scavalcano, non è un faro in mezzo alla tempesta, lui è una lucetta in mezzo alla tempesta. Non va tutto bene come dice il Corriere dello Sport. A nessuno nella dirigenza convince quello che sta facendo Mourinho, forse perchè non sono abituati al calcio. Lo stanno mettendo in dubbio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho? Mi sembra una follia domandarsi se valga la pena continuare insieme. Secondo me è un pensiero malsano, ma la percepisco nell’aria… Penso che Mou con queste dichiarazioni abbia voluto pendere il toro per le corna da subito, anche se forse non si aspettava tutte queste difficoltà. Cosa c’è di buono che ci possa far ben sperare? Io penso la coesione della squadra, ma anche questa battaglia che il tecnico sta conducendo contro uno stato di cose che deve cambiare, che a me fa ben sperare. Poi magari invece ti fa affondare, io non lo so come finisce…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Siamo stati accusati di avere un atteggiamento fideistico nei confronti di Mourinho, ma la mia è solo fiducia nei confronti del personaggio. Segnali di perplessità nei suoi confronti già li avevo percepito, dopo Venezia questo dubbio si è amplificato e la cosa mi lascia basito. Ma la cosa che conta non è quello che pensano i tifosi, ma i Friedkin, l’allenatore e la squadra, che non mi sembra abbia messo in discussione il tecnico. Quindi certo che vale la pena andare avanti insieme. Chi spera che Mou se ne vada si metta l’anima in pace… Ragazzi, è Josè Mourinho, ma di che parliamo… Qua viviamo sempre tutto con l’idea del “mai una gioia“, che andrà sempre tutto male…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La scelta di DAZN di togliere la doppia utenza è assurda, anche con Sky era possibile farlo con SkyGo, non capisco che c’entri la lotta alla pirateria. Il carrozzone sta diventando sempre più insostenibile, è l’ennesimo schiaffo che ci danno. E’ una scelta economica da parte della Lega perchè i presidenti stanno con l’acqua alla gola e siccome noi siamo tossicodipendenti del calcio veniamo sfruttati fino all’osso. Il tifoso viene considerato come mero utilizzo economico, quasi fastidioso ma necessario. Ma siccome per noi è una droga e non riusciamo farne a meno, facciamo pippa e la compriamo lo stesso… La Roma? Ha un brutto gioco, e da Mourinho mi aspettavo tutt’altro. La mia non è una contestazione, ma delle osservazioni, ora vedo una brutta Roma, gioca male, purtroppo non posso dire il contrario…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le due punte viste domenica scorsa? Shomurodov il suo lavoro sporco lo fa. Da Mkhitaryan mi aspettavo che fosse ancora decisivo, e invece penso che Mou dovrà pensare seriamente a questa cosa dei due centravanti. Abraham da solo è spaesato, con uno accanto come Shomurodov può rendere molto di più…Il rientro di Smalling sarebbe importante, ti darebbe molta più sicurezza, Mancini non è un leader. Se poi vicino gli metti Kumbulla, che è in grandissima difficoltò, diventa un casino…Mourinho si è messo nel mirino della critica. Lui è accentratore al 100% e quando i risultati non ci sono, allora rischi. C’è stata una sopravvalutazione della sua abilità con una rosa così. A Firenze vogliono Mayoral e forse lo prendono già a gennaio. Abraham a Venezia ha giocato bene, ma sul palo è un errore suo. Se Smalling è abile e arruolabile, a gennaio punterei forte sul centrocampista…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma difensivamente è stata un disastro, ma indubbiamente le due punte hanno creato molte più occasioni da gol. Se metti le due punte devi fare delle scelte, qualche titolarissimo deve andare fuori: mettere Zaniolo in panchina non è semplice… Contro una grande non puoi giocare con El Shaarawy come esterno basso, a quel punto dovresti mettere Vina a sinistra… Smalling è il difensore che ti rimette in riga, è fondamentale recuperarlo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mayoral andrà via, forse anche a gennaio. La Fiorentina lo voleva già in estate, ma a Trigoria lo hanno voluto tenere a tutti i costi. Mourinho non ha ragione quando dice che la rosa non è migliorata rispetto all’anno scorso, una frase quasi inaccettabile da parte del presidente che ha speso tanti soldi per un mercato guidato dal tecnico…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La difesa a tre? Il difensore in più serve sempre, ma poi devi difenderla la terza linea, altrimenti vanno in difficoltà anche se sono in tre migliori difensori del mondo. Zaniolo? Non può essere un problema, lui sta alla Roma come Milinkovic-Savic sta alla Lazio, sono giocatori dai quali non si può prescindere. La fase difensiva della Roma vista contro il Venezia mette paura, Mancini fa alcune cose interessanti, è buono di testa, ma se deve difendere o picchia oppure spesso è molto distratto…”

