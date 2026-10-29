ON AIR | Rossi: “Dybala ha la soglia del dolore di un bambino di 5 anni, altro che bestia”, Pruzzo: “Il mercato ti ha portato solo riserve”, Di Giovambattista: “Soulè? Mi tengo Isaksen…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quello che mi preoccupa è quanto la Roma sta corta. Ci sono giocatori che dovranno giocarle tutte, come Soulè e Pisilli, che stanno giocando tre partite a settimana da un bel po’. Tra l’altro la Roma gioca un calcio dispendioso. E a centrocampo sei cortissimo: se contro l’Udinese fai riposare De Roon, che non sta messo bene, deve comunque giocare ancora Cristante. E poi a Manchester che fai? Non lo fai giocare Cristante? Stiamo impicciati, stiamo messi male…Questa cosa dei quattro centrocampisti è una enorme caz*ata che ha detto Gasperini e D’Amico. Quello è stato un enorme errore di valutazione. E davanti i contratti di Dybala e Pellegrini li ha voluti lui. Se ne prendevamo due vivi al posto loro, anche meno bravi, probabilmente adesso non stiamo così…Dybala era una bestia di qua, era una bestia di là, ma ora Gasperini si è accorto che ha una soglia del dolore di un bambino di 5 anni. Mora ha fatto più di Dybala, idem Soulè, ma non si può dire…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma è senza dubbio migliorata rispetto all’anno scorso, ha dimostrato di essere una squadra forte, l’hanno scorso stentavi e creavi poco, ora la Roma mi sembra diventata un’Atalanta più forte. Secondo me hai raggiunto il top, ma puoi migliorare sul mercato con due esterni e un centrocampista. La Roma vista contro il Cagliari è stata meno squadra delle alte volte, però l’hai vinta lo stesso. Il Cagliari mi sembra la squadra che ci ha messo di più in difficoltà, anche più del Como e dell’Inter. Un po’ di stanchezza ci può stare…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io credo, anche se decide sempre Gasp, che bisognerebbe sacrificare Dybala a sinistra con Soulè a destra. Perchè la resa di Soulè a destra mi fa impazzire, il miglior Soulè è quello che parte da destra. La differenza di Dybala a destra o a sinistra è poca, fa sempre grandi cose, invece la differenza di Soulè tra le due zone del campo è più tangibile…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Mora va celebrato, ha fatto un gran gol di testa e non è il primo. Ma da qui a farlo passare per Messi…anche Spalletti fece passare Rosi per il nuovo Cristiano Ronaldo. La crisi della Juventus? 80% è colpa della squadra, e 20% è Spalletti. Conte non ci pensano proprio a prenderlo, ora di disponibile c’è Pioli. Ma questa Juve anche con un buon allenatore dove può arrivare? Secondo manco quinta, se arriverà quinta è un miracolo. Ha una squadra che fa ridere…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dybala ieri ha fatto solo fisioterapia, ma resto convinto che voglia giocare la partita di Champions contro il Manchester United. La lesione è smaltita, teoricamente si può allenare, ha superato il problema fisico. Ora sta ai medici, che conoscono il profilo muscolare del calciatore, ma soprattutto a lui: le sensazioni, lo sappiamo, sono fondamentali. Oggi probabilmente proverà a tornare magari parzialmente in gruppo. Io questa porta aperta per Manchester, per Udine vediamo, sarebbe importante averlo anche in panchina…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Ieri al Venezia gli hanno rubato la partita. L’Udinese ha dato segnali di risveglio, ha recuperato un po’ tutti, anche Zaniolo. A me questa partita preoccupa tanto. Se Balerdi ha recuperato, secondo me gioca lui titolare, e penso che Ghilardi potrebbe giocare al posto di Mancini. Mi aspetto anche Lulli con Wesley e Pisilli con Cristante. Il Como? Per me è sempre stata una candidata allo scudetto, chi pensa che non lo sia è fuori strada perchè ha giocatori forti, un gioco formidabile e un grande allenatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho sponsorizzato Castro, ma quando non giochi per due mesi non è che trovi la medicina che vai in campo e fai il fenomeno. Io denoto una volta di più che il mercato ti ha portato riserve, buone alternative che non sono in grado di fare i titolari, o almeno lo fanno ma ti portano a fare quelle partite lì dove il tuo portiere è il migliore in campo. Vinci perchè poi hai comunque una forza superiore. Ma nel momento in cui ti manca Malen, te ne accorgi subito…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma Malen-dipendente? Beh sì, lui ha portato la Roma in Champions e ora si sta confermando. Ma quando non ci sarà lui che fai, non vinci? Devi farti questa domanda, se il collettivo funziona anche senza di lui. Per ora però quando non c’è stato, hai avuto difficoltà a fare gol. Le assenze pesanti? Sì ma non mi sembra che la Roma sia ultima in classifica…Alla Lazio mancano quattro giocatori fondamentali ed è prima in classifica…Quali sono? Cataldi, Rovella, Marusic…so che non sono al livello della Roma, capisco che parliamo di altri pianeti, ma mi sembra che anche la Lazio ha un suo perchè nella sua situazione…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Chi mi prenderei della Roma per la Lazio? Mi prendo Malen, mi prendo Svilar, la difesa è tanta roba, come prendo, prendo bene. Io impazzisco per Ghilardi, datelo a Gattuso che lo fa giocare, e a centrocampo prendo Konè e lo metto con Taylor e Frattesi. Soulè? Mi tengo Isaksen, Soulè lo metto in panchina…”

Redazione Giallorossi.net