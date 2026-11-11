ON AIR | Rossi: “Endrick fantastico, con Gittens ci sono tre categorie di differenza”, Mattioli: “Inadatto al nostro campionato, sarebbe un esplosivo nello spogliatoio”, Corsi: “Se Friedkin vuole vincere, deve fare questa mossa”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il Corriere dello Sport oggi scrive che a Endrick erano interessate il Milan e la Roma, ma che lui, essendo un atleta di Cristo, ha detto che al Milan non ci va perchè il simbolo è il Diavolo…ma secondo voi sta cosa può avere un minimo di credibilità? Quando un nome è così palese difficilmente l’affare si fa, a meno che non sia già fatto… Il pericolo è che sembra che Fonseca lo voglia allo Sporting, e lui si era trovato molto bene con Fonseca al Lione. A me sembra un’occasione importante, Endrick è un giocatore fantastico. Gittens giocherà pure a sinistra ma tra lui e Endrick per me ci sono tre categorie di differenza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tre motivi per credere al tricolore? Primo perchè ha l’allenatore più forte del campionato, la seconda è perchè hai ampi margini di miglioramento tramite il mercato di gennaio. E poi perchè c’è un campionato livellato verso il basso, lo dimostra la Lazio prima in classifica. Io penso e spero che alla fine la corsa sarà tra Roma e Inter, e questo aumenta le possibilità. Mi ha distrutto questa storia di Endrick atleta di Cristo: non mi sembra un parametro giusto per scegliere la propria destinazione…questo ti fa pensare su che capoccia può avere… ”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Endrick vede poco il campo, e forse vuole andare via. Vuole andare a giocare, giustamente. Sa che lì giocherà poco. Se non ha giocato adesso che non c’era Vinicius, squalificato per 4 giornate, non giocherà mai. Io fossi in lui da attaccante il primo allenatore con cui vorrei andare a lavorare è Gasperini… La collocazione tattica non è un problema: Endrick può giocare anche a sinistra. Lui è un mancino che si trova bene anche a sinistra, è uno che va a duecento all’ora anche senza palla…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non caschiamo nella trappola Mora-Endrick, sono due cose completamente diverse. Endrick ha un tiro forte, ha dribbling, e ha anche il colpo di testa. E con Mora fa scopa. I giocatori forti vanno presi. Endrick può fare sia la punta che l’esterno, per cui tu lo devi prendere, fine. Malen invece non lo voglio assolutamente vedere sulle ali, perchè lui deve stare lì in mezzo, appena prende la palla è una molla…ha già fatto duecento gol. E lì ci vuole gente che sappia dialogare con lui. Gasperini e D’Amico non sentono Friedkin da un sacco di tempo, e sono un po’ preoccupati. Se vogliono davvero vincere, devono fare sta mossa…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Con una rosa che comprendeva anche Pellegrini, te ne servivano due. Ora che Pellegrini non ce l’hai più, gli acquistano diventano tre. La Roma è corta davanti, serve uno che ti faccia fare il salto di qualità. E Endrick come rapporto qualità-prezzo è il meglio che puoi prendere. Poi certo, uno che non va al Milan per via del diavolo mi fa pensare “oddio, chi stiamo a prendere”. Detto questo è il meglio che puoi prendere…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Malen spesso sostituito? Anche l’anno scorso succedeva lo stesso anche se non c’erano ricambi all’altezza. La punta fa un grande lavoro, e Gasperini fa gestione delle forze cercando di mantenere sempre un livello alto lì davanti. Anche Retegui all’Atalanta non finiva quasi mai la partita, è proprio un marchio di fabbrica…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Se Dybala sta bene gioca sempre, non raccontiamoci caz*ate…poi per fortuna ha dei buoni compagni di reparto. Senza di lui la Roma ha segnato di più? Ditelo a Malen se vuole giocare senza Dybala…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Su Endrick resto fermo alle parole di Mourinho quando ha detto che lui da Madrid non si muove. Poi certo, lui continua a non giocare. Parliamo di un nazionale brasiliano, e ha giocato solo una partita da titolare. Poi ci sono una serie di domande che bisogna farsi: Endrick è un centravanti? Secondo me sì, è una seconda punta, più a destra che a sinistra. E lì’ hai già Soulè e Dybala…vi pare poco? Secondo me non è il giocatore che la Roma sta cercando come caratteristiche, ma sia chiaro, io me lo prenderei lo stesso tutta la vita. Però l’altra domanda che mi faccio è questa: ma Endrick che non gioca titolare a Madrid, verrebbe qui a fare il titolare?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Endrick vuole giocare. Il campionato italiano è diventato di seconda fascia, i giocatori vengono qua da noi a fare tirocinio. Dumfries all’Inter faceva la differenza, nel Real non gioca mai. Endrick è forte, qua troverebbe una collocazione. Sarebbe una bella sfida anche per lui trovare la titolarità in una squadra che sta andando molto bene…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Endrick? Secondo me alla Roma serve altro, serve un esterno di piede destro che gioca a sinistra. Endrick è più una seconda punta. La Roma ha questa possibilità, di competere per lo scudetto. Ha un allenatore centrato sui questo obiettivo, ed è giusto accontentarlo. Poi Gasp non è simpatico a nessuno, nemmeno a sé stesso…però fatelo sto sforzo, prendetegli sto giocatore anche per cancellare gli alibi. Secondo me uno come Endrick, che è una seconda punta, ti serve a poco. Fra l’altro hai già Castro…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Mettere ora Endrick nello spogliatoio della Roma potrebbe essere un esplosivo non richiesto. Lui è uno molto difficile da gestire. Non so se è adatto al nostro campionato. Se lo prendi, dovresti farlo giocare sempre e comunque. E nel nostro campionato ci starebbe male. Secondo me non è un uomo da spogliatoio, non è da avventura collaborativa. Se devi fare uno sforzo comune per raggiungere un obiettivo, non è di certo lui l’uomo che ti dice “armiamoci e partiamo”…”

Redazione Giallorossi.net