ON AIR | Casano: “Endrick alla Roma era fatta il 17 agosto”, Torri: “Se dovesse arrivare adesso, sicuri che giocherebbe?”, Corsi: “Frattesi? Pisilli con Gasp diventerà più forte”,

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Mi aspettavo questa prestazione dell’Italia, tolto il Belgio si è vista subito la mano di Mancini. Ha riportato entusiasmo, speriamo che duri a lungo. Non basta il primato in Nations League, vogliamo andare ai Mondiali… Mercato? Difficilmente Gasperini ha preso un giocatore già forte di suo: Lookman non segnava manco con le mani prima di andare all’Atalanta. Gomez al Catania era un giocatore da 6,5, con Gasp è diventato da 9. Lo stesso Ilicic ha fatto il salto importante con lui. Di giocatori veri presi da lui ne ricordo pochi…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il trasferimento di Endrick alla Roma era tutto pronto il 16 o 17 agosto, col giocatore era tutto fatto. Col Real c’era un intesa per un prestito con diritto di riscatto molto alto, un’operazione in stile Nico Paz. Poi improvvisamente Mourinho ha detto stop. E da quello che mi risulta è perchè non vuole fare un favore alla Roma, e non ai tifosi, ma a una società che non ritiene amica per come è stato trattato. Umanamente lo capisco pure, forse al posto suo avrei fatto lo stesso se ritengo di essere stato maltrattato dalla proprietà della Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho e i Friedkin non si sono lasciati bene, ma io non credo che l’allenatore abbia il potere di decidere dove mandare i calciatori nel momento in cui vanno via. Se il giocatore vuole andare via e lo trattiene, si tiene un problema dentro casa. Un conto è il mercato estivo e un conto è a gennaio, perchè nel frattempo Endrick ha giocato solo una partita, quella contro la Roma, e purtroppo è andata com’è andata… Chi prenderei tra Dybala e Ncio Paz per fare un instant team? Nico Paz è uno dei giocatori più decisivi del campionato italiano degli ultimi due anni, ha dieci anni di meno e fisicamente è sano…boh…dire Dybala significa essere innamorati delle proprie idee…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Francia è venuta qua con la solita presunzione, i nostri sono stati bravi perchè hanno messo tutti il 100%. Non ho mai visto la nazionale italiana così avvelenata. Pisilli, a parte il disordine che ancora ha perchè è più piccolo, secondo me è più forte di Frattesi. C’è gente che rimpiange Frattesi, che dice che con lui vincevamo lo scudetto…ma che scherziamo. Secondo me Pisilli con Gasp tra un paio d’anni diventa più forte…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Konè in posizione più offensiva? Tra i due centrocampisti è quello che ti aiuta di più a ribaltare il campo. Quando c’è Konè ti prende palla e ti fa venti metri, è bravo nel toglierti pressione, quel passo caracollante ce l’ha solo lui. E’ un giocatore molto particolare, difficile trovare un centrocampista così forte fisicamente e in grado di portare così la palla. Per Gasperini lui e Cristante sono la coppia ideale. Se ci sarà spazio per un altro investimento non escludo che sarà a centrocampo, Gasp si è reso conto che una scelta in più per ruotare lo aiuterebbe. Se Konè facesse 6-7 gol a stagione diventerebbe un centrocampista difficilmente trattenibile qui a Roma, a quel punto non ci sarebbe solo il Chelsea…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Se dovessimo attenerci ai fatti, Endrick non verrà mai alla Roma. Mourinho è stato chiarissimo: lui non si muove da Madrid. Detto questo, nel mondo del calcio, che è anche il mondo delle bugie, tutto può cambiare in poche ore, soprattutto se Endrick cominciasse a bussare alle porte del Real per chiedere la cessione. Ha giocato 140 minuti in stagione, e non può essere contento di questo. Lui è il centravanti della nazionale brasiliana. Detto questo: sicuri che Endrick viene alla Roma e gioca? Dove gioca? Mi domando: è il tipo di giocatore che la Roma sta cercando? Lui se non fa l’attaccante centrale, gioca a destra, dove hai Dybala, che se sta bene gioca sempre, e Soulè, che sta esplodendo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ma perchè dovremmo riprenderci Dovbyk a gennaio? Che facciamo, andiamo noi a risolvere il problema al Bologna? Mi sembra uno di quei pezzi dove il Bologna dice: “Diciamo che Dovbyk deve andare via, e se la Roma se lo vuole riprendere…”. Ma io non penso che la Roma se lo voglia riprendere. Perchè si dovrebbe anticipare il problema a gennaio, ce l’avrai a giugno. Mi rendo conto che se non gioca mai al Bologna è un problema, ma ora è in nazionale e giocherà con l’Ucraina. O almeno speriamo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mancio non te l’aspettavi che potesse ancora fare certe cose, sembrava un allenatore superato e che fosse tornato qui solo per amicizia, e invece sul campo sta dimostrando di essere uno sveglio, di leggere i calciatori. Non sto sminuendo chi c’era prima, ma il carisma è anche questo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mancini è l’ultimo allenatore campione d’Europa con l’Italia. Chi fa il moralista dicendo che è andato via, mi piacerebbe sapere quanti al posto suo non lo avrebbero fatto. In tre mesi ha cominciato a costruire qualcosa di buono, in modo di giocare che può diventare riconoscibile. Se la nazionale è cambiata, l’allenatore ha una sua responsabilità importante…”

Redazione Giallorossi.net