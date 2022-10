“ON AIR!” – FERRETTI: “Sorpreso dalle cifre del rinnovo di Zaniolo, mi sembra tanto”, FOCOLARI: “Sarri superiore a Mou sul campo, la Lazio gioca meglio”, MAGNI: “Roma e Napoli vicine, ma con margini di miglioramento diversi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Su Zaniolo si può scrivere di tutto il suo contrario, io penso che stia maturando una scelta dopo l’estate che ha vissuto. Quante squadre straniere andrebbero su Zaniolo in questo momento? Non mi sembra che sia un giocatore da Manchester, Liverpool, o PSG. Se la Roma gli offrirà un contratto standard per i suoi migliori giocatori, e cioè 4 milioni a salire fino a 6, quali società italiane potrebbe mettere un contratto del genere? Il Napoli no, la Juve forse è l’unica. L’Inter un contratto del genere non potrebbe mai farlo…Andando per esclusione, Zaniolo potrebbe aver capito che la Roma potrebbe essere una delle poche che potrebbe offrire un contratto del genere…Con questo non dico che lui resterebbe perchè è rimasto senza offerte…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stadio? Leggo le stesse identiche cose che si dicevano negli anni scorsi. Solo che adesso non c’è più la torre, ma ci stanno gli alberi. Sono state dette delle cose folli, quello stadio a Tor di Valle era impossibile farlo. Ora vediamo a Pietralata. Aspettiamo a dire che sarà nel 2027, magari sarà anche prima. Sapete quanto costerà ai Friedkin? Quasi mezzo miliardo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io più passano le ore e più sono convinto che il turn-over vero ci sarà domenica contro il Lecce e non giovedì contro il Betis, al netto delle situazioni obbligate come l’assenza di Pellegrini. Mou potrebbe fare anche un 3-5-2 con Camara in mezzo al campo, e Abraham e Belotti davanti, che non sarebbe male. Ma io penso che alla fine giocherà con Dybala, Zaniolo e Abraham, e poi al Lecce ci pensi… Camara non gioca mai? Secondo me è un falso problema, è stato preso per le situazioni di stra-emergenza, che per fortuna non ci sono mai state. Mou lo sta utilizzando quando lo ritiene opportuno, ma non mi sembra una mancanza di fiducia, altrimenti non lo farebbe giocare mai, manco dieci minuti. Lui quando tornerà Wijnaldum, farà il quinto per il centrocampo…”

David Rossi (Rete Sport): “Essere insoddisfatti di quanto fatto fino a ora è un segno dell’essere esigenti, e su questo posso essere d’accordo. Ma dire che fa tutto cagare è un po’ diverso…Se dopo aver vinto a Milano, che è una cosa che forse abbiamo fatto dieci volte nella nostra storia, cominciamo a dire che abbiamo fatto schifo, che abbiamo sculato, non mi ci ritrovo… ”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma dopo la vittoria di Milano ha fatto il suo in campionato, senza quella vittoria avrebbe fatto meno del suo. Le partite come quelle di sabato le vinci così, difficilmente vai a San Siro a maramaldeggiare. Ora hai i punti in classifica che avresti dovuto avere, c’è un neo della sconfitta dell’Udinese e quella contro il Ludogorets. Tra la Roma e il Napoli ci sono 4 punti, ma i margini di miglioramento delle due squadre sono molto diversi: il Napoli difficilmente può fare meglio di così, la Roma invece ha avuto delle difficoltà, ha un giocatore importantissimo che deve rientrare, e ha degli attaccanti che possono dare molto di più sotto l’aspetto dei gol. Nonostante tutto questo, stai là…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Magari fosse possibile vedere la Roma nel suo nuovo stadio nell’anno del centenario. Un filo di scetticismo per quello che è stato il passato me lo devo portare per forza dietro… Sui giornali si parla del rinnovo di Zaniolo: si parla di 4 milioni netti che possono arrivare a sei coi bonus. A me sembrano tanti, questa cifra mi ha sorpreso. Guadagnerebbe più o meno quanto Pellegrini, ma sono due giocatori che valgono allo stesso modo? I numeri di Zaniolo devono indurre a una riflessione, non ha mai fatto gol e questo è un dato per uno che dovrebbe farne, e ed è l’undicesimo in squadra per passaggi chiave. Io spero che il vero Zaniolo non sia questo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Su Zaniolo c’è una data, quella del 7 ottobre… C’è la volontà della Roma di sistemare la vicenda, e il giocatore vuole restare. Dovrebbe tutto combaciare in un accordo che rispetto all’attuale più che raddoppia…Non so se metteranno delle clausole, quando lo fanno è perché non è tutto chiaro fino in fondo, c’è sempre un retropensiero, a meno che non la fai da 150 milioni come ha fatto il Milan con Leao…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chi ha impattato di più tra Sarri e Mourinho sulle due squadre romane? Per quanto riguarda Mourinho, lui porta 60 mila tifosi allo stadio, fuori dal campo c’è un abisso con Sarri. Ma in campo la situazione è diversa. Ci saranno 4 o 5 dei nostri che ha dato lo scudetto alla Roma, e nessuno ha messo la Lazio tra le prime quattro, eppure la Lazio al momento è davanti e Sarri ha fatto di più. Sul piano del gioco la Lazio gioca meglio della Roma… Rinnovo di Zaniolo? Sicuramente la Roma vuole tenerlo, ma lui si deve dare una svegliata, perchè per ora non ha fatto vedere il vero Zaniolo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma rispetto alla Lazio ha qualcosa in più dal punto di vista dell’organico, ma la Lazio gioca meglio, ha tanti giocatori tecnici e perchè la filosofia di Sarri porta a divertire quando funziona. Per me però ha inciso più Mourinho, lui è un catalizzatore. I calciatori importanti non so se sarebbero venuti senza di lui, per questo lui complessivamente incide di più. In questo scorcio di stagione mi sorprende che la Lazio non prende gol, e questo è un passo avanti importante per Sarri. Le squadre di Mou, per quanto vincenti, non ci hanno divertito quasi mai… Rinnovo di Zaniolo? Siamo molto avanti, si arriverà alla firma fino al 2027. Se ci sarà la clausola rescissoria? Penso di no…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “In assoluto Mourinho credo che sia più bravo fuori dal campo, ma dal punto di vista tattico Sarri è molto meglio di Mou, anche se il portoghese ha vinto molto di più. Quest’anno non ho dubbi: ha inciso molto di più Sarri, che ha portato la Lazio dove nessuno si aspettava…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quello che ha fatto Mourinho alla Roma è una cosa clamorosa, ha portato a casa un trofeo. Quello che è riuscito a fare a livello di ambiente non mi aspettavo. Ha portato grandi giocatori, e per questo ha inciso tanto. Io spero che possa restare ancora a lungo, quello che ha creato tra squadra e tifoseria è qualcosa di clamoroso. Sarri sta rifacendo quello che era successo a Napoli, stavolta ancora meglio. Secondo me stanno incidendo molto sia uno che l’altro…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!