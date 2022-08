“ON AIR!” – FOCOLARI: “Mercato straordinario, Roma superiore alla Juve”, CIARDI: “Wijnaldum? Serve pazienza”, CARINA: “Davanti a 50-60 milioni Zaniolo parte”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Wijnaldum? Ci sono persone che stanno sui social, che si improvvisano esperti di mercato e vi dicono fatta o non fatta solo per sentirsi importanti. Il calciomercato non è il bingo. Che vi posso dire: rivolgete le vostre attenzioni sugli esperti di mercato, che sono pochi. Rivolgetevi alle fonti migliori, che sono quelli che hanno più seguito. Calma e gesso, è chiaro che la Roma sta seguendo dei giocatori. Anche Frattesi era preso, non vedeva l’ora di tornare e tutto il resto, e mi sembra che tutto questo non sta succedendo. Calma. Se non arriverà il giocatore X non è che la Roma se l’è fatto sfuggire, ma è perchè le situazioni di mercato, purtroppo, sono soggette a variazione e volubilità…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La trattativa per Wijnaldum è complicata, ma non perchè ci sono degli ostacoli, ma perchè ci sono da sistemare diversi aspetti di un contratto molto articolato. Tanto tempo per chiudere? Ma vi ricordate quanto ci ha messo la Juventus a prendere Locatelli, che vale forse un quarto di Wijnaldum? Mi rendo conto che la pazienza può venire meno quando si tratta di calciomercato. Calma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A una decina di giorni dall’inizio del campionato c’è lo spazio per completare le rose. La Roma ha fatto molto, ma anche perchè aveva da fare più degli altri. Doveva colmare il gap dal quarto posto, e ora secondo me ha fatto qualcosa di più, è più vicina ai vertici della Serie A… La Roma doveva prendere un attaccante titolare, e l’ha preso, un terzino da alternare a Karsdorp, e l’ha preso, un regista, e l’ha preso. Ora siamo molto vicini al centrocampista dinamico, ma sono giorni che dicono che Wijnaldum è a un passo, ma sto passo ancora non si fa…Il Corriere dello Sport titola oggi che è fatta, ma poi vai a leggere e ti dice che manca ancora l’ultimo atto ufficiale, e allora non è fatta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io vedo ancora due squadre che sono più forti delle altre, e sono le due milanesi. La situazione di Pogba mi fa pensare che la Juve abbia scalato una posizione all’indietro. Questa è una stagione anomala, la Roma si è mossa per tempo e se inserisce Wijnaldum la squadra è bella e pronta. Servono certezze: giocare a quattro dietro mi piace pure, ma Mou ha trovato questa soluzione a tre che sembra essere una garanzia. Dalla cintola in avanti la Roma adesso è una squadra che può fare più gol rispetto all’anno scorso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Oggi al 2 agosto la Juve si è indebolita, anche se sono convinto che farà qualcosa. Non ha più Chiellini, De Ligt e Dybala, e ha perso Pogba almeno fino all’anno nuovo. Per me ora la Juve non è tra le favorite, ancora gioca con Zakaria titolare, che per me non è da Juventus. Le milanesi sono avanti. E la Roma sta facendo una campagna acquisto da vetrina, straordinaria, senza spendere. Dybala sarà la stella, non ho mai avuto dubbi. Wijnaldum lo conosciamo tutti, ragazzi, giocava nel Liverpool, non nell’Empoli. Manca qualcosa dietro, lo continuo a dire, ma ci sono giocatori che magari crescono e faranno meglio dell’anno scorso come Mancini e Ibanez. Se poi prende Belotti come riserva, ragazzi, parliamo di uno che ha fatto 100 gol in Serie A. Non è Shomurodov… La Roma al momento mi sembra superiore alla Juve. La strategia della Roma è stata assolutamente vincente, ha fatto bingo. La Roma è la prima società che ha capito il cambiamento del mercato. Penso che ci sia molto di Mou nella fase preparatoria delle trattative…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “In questo momento ci sono quattro squadre davanti a tutte le altre e sono Inter, Milan, Juve e Roma. La Lazio secondo me sta come l’anno scorso. Spinazzola? Se sta bene è uno degli esterni più forti che ci sono in Italia. La Roma ha la fortuna di avere Zalewski, che è una grande soluzione alternativa. Per me nelle grandi squadre non ci deve essere il titolare e la riserva. Spinazzola è uno che se entra a mezz’ora dalla fine, può distruggere l’avversario che comincia a essere stanco. Zaniolo può giocare con Dybala, ma può star fuori lui, o può star fuori una volta Pellegrini…così deve ragionare una grande squadra…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Se la strategia della Roma sul mercato è cambiata in corsa o se era già questa? Penso che sia cambiata in corsa per Dybala, la Roma pensava di non poterci arrivare. Se Sanchez fosse uscito prima, ora Dybala vestirebbe la maglia dell’Inter. Per gli altri obiettivi, si sapeva che la Roma doveva prendere un centrocampista di qualità e un terzino. La società è stata brava a sfruttare le occasioni. Non vorrei che la società e Mou abbiano capito che anche con l’arrivo del settlment agreement ci saranno dei paletti da rispettare nelle prossime due stagioni e hanno voluto anticipare quello che sarebbe dovuto esserci l’anno prossimo… Con i cinque cambi, l’anno prossimo la Roma potrebbe far entrare dalla panchina Spinazzola, Cristante, Zaniolo e Belotti…ragazzi, è un’altra squadra… Zaniolo? Mou lo blocca perchè non è arrivata l’offerta da 50-60 milioni, altrimenti partirebbe…”

ON AIR VA IN VACANZA! La rubrica tornerà a farvi compagnia con cadenza giornaliera per l’inizio del campionato. Restate sintonizzati!

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!