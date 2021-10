“ON AIR!” – FOCOLARI: “Da Mou una mancanza assoluta di umanità”, CORSI: “Villar e Diawara inadatti a una Roma che vuole vincere”, CATALANI: “Occhio al Cagliari, ha l’acqua alla gola”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Nessuno ha capito la storia di Mourinho, i giornalisti si chiedono come mai sta spaccando la Roma, non capiscono cosa sta succedendo, fanno perfino finta di essere preoccupati per le sorti economiche del club… Non hanno capito che Mourinho ti dice “o la va o la spacca“. Con Mourinho ci si prova, poi vediamo un po’… La cosa importante ora è Cagliari-Roma, spero che la partita sia tranquilla, che non serva l’intensità di Roma-Napoli, perchè poi c’è il Milan e quella la dobbiamo vincere… Villar e Diawara? Io ho sempre detto che questi non potevano giocare nella Roma. Mourinho arriva e dice lo stesso mandandoli in tribuna. Ma non è che parliamo di cattivi ragazzi che non possono giocare a calcio, sono calciatori che non possono giocare in una Roma che vuole vincere. Villar due calci al pallone li sa dare, ma un centrocampista vero a questi se li mangia proprio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita di stasera? Il Cagliari ha tante assenze, e devi vincere, non c’è altra possibilità. Questi tre punti sono fondamentali… Il procuratore di Diawara dice che Mourinho crea dei problemi a tutti con queste sue scelte e non capisce quale colpa stia pagando. Io ricordo che questo è la stesso procuratore che fece perdere la testa a un allenatore tranquillo come Fonseca con certe sue dichiarazioni… Il messaggio di Mou non è per il mercato di gennaio, ma per quello dell’agosto scorso, e il senso non mi sembra così difficile da capire…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Kumbulla forse viene perdonato per necessità, Mourinho non può fare altrimenti e fa di necessità virtù. La partita di stasera nasconde insidie, ma se non batti l’ultima in classifica dopo che non vinci contro le grandi diventa difficile… Diawara? Non è ritenuto all’altezza dall’allenatore, e prima si risolvono certe situazioni e meglio è. Il messaggio di Mou è che il giocatore non è abbastanza buono…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Kumbulla reintegrato? Va bene che Moretti diceva: “Continuiamo così’, facciamoci del male”, ma a tutto c’è un limite… se ti manca un centrale poi chi ci metti, Shomurodov? Non avevi altre alternative lì. Mentre sulla destra o sulla sinistra può inventarsi qualcosa, lì in mezzo non ha nulla. Occhio che Cagliari è una partitaccia, sta con l’acqua alla gola in modo drammatico. Se Mourinho ha preso questa decisione, andrà avanti così fino alla fine, speriamo sia le decisione giusta. Non possiamo fare altro… Le parole dell’agente di Diawara? E’ normale che si incavoli, il giocatore sta subendo una svalutazione terrificante… ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita della Roma di stasera? Mi aspetto una vittoria, ma di certo non certo una partita con la stessa intensità vista con il Napoli. Sembra una partita facile, ma in realtà avrà tante insidie. Il Cagliari è in un pessimo momento, avranno voglia di dimostrare che possono giocarsela per la salvezza. La Roma dovrà fare una partita concreta. Con Cristante diffidato, Mourinho potrebbe non rischiarlo e mettere Darboe, altrimenti dovrebbe abbassare Pellegrini e inventarsi qualcosa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se al Cagliari togli cinque titolari, resta poca roba. Mi aspetto che la Roma vinca. I sardi sono l’avversario più in difficoltà che possano trovare in questo momento, anche se come potenziale hanno una buona squadra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Al di là del valore di Villar, a me sembra esagerata questa cosa. Io scherzando ho detto tante volte che darei a Mourinho tante riserve della Lazio, e mi prenderei tanti di quelli che lui manda in tribuna. Da parte di Mourinho c’è una mancanza assoluta di umanità, però dal punto di vista tecnico non commette cose particolari, perchè parliamo di seconde linee…La partita di stasera? Giocare con il Cagliari non è come giocare con il Napoli. Devi tenere alta l’intensità anche se non sono le stesse motivazioni. La differenza di qualità deve portarti a vincere. Non serve la migliore Roma, ma una buona Roma, quello si. Se la squadra non vince a Cagliari, domani faremo discorsi diversi…”

