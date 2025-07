“ON AIR!” – FERRAZZA: “Gasp ha capito che deve allargarsi nei vuoti gestionali di Trigoria”, ORSI: “Con Lookman la Roma farebbe un salto incredibile”, MALENA: “Cifra a disposizione per la seconda punta? 30 milioni”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per quello che la Roma deve fare, mi sembra che i tempi sul mercato sono stati rispettati. Gasperini non è d’accordo? Ogni allenatore fa così. L’investimento sulla seconda punta? Innanzitutto immagino che il nome sarà un’indicazione di Gasperini, poi vedremo cosa offrirà il mercato. Si parla di un ritorno di Chiesa, per me può essere un profilo da Roma dopo la seconda metà di agosto…Il nome però che andrei a prendere io è Raspadori, mi piace molto. E secondo me il suo costo scenderà molto nelle prossime settimane…”

David Rossi (Rete Sport): “Wesley è un pischello, e per lui passare dal Flamengo alla Roma è un upgrade importante. Capisco poco questa cosa: ma se tu lo convochi per non farlo giocare, allora fallo partire direttamente…L’unica spiegazione è che lo fanno per la piazza, perchè parliamo di un club con 40 milioni di tifosi e non vogliono dare la sensazione di calare le braghe…Ora, passata la partita di stasera, Wesley domani deve venire a Roma. Non facciamo un’altra tarantella di due giorni per giocare la prossima. Perchè Gasperini ha bisogno del giocatore…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Su Chiesa c’è l’Atalanta, un club che il giocatore non scarta, ma da quello che so, se proprio dovesse fare una scelta, lui preferirebbe mettersi in gioco in una piazza più calda…Da quello che mi risulta, il giocatore guadagna 7 milioni al Liverpool e l’Atalanta chiederebbe al club inglese di partecipare al pagamento di una parte dell’ingaggio, circa il 20%. O’Riley non è fuori dai radar della Roma, è un calciatore che resta nel mirino. Quanto si spenderà per il giocatore offensivo? Da quello che so circa 30 milioni, ma l’idea è un prestito con obbligo per spalmare la spesa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Al Liverpool Chiesa non gioca manco il torneo dei bar, e non mi sembra che all’estero ci sia la fila per comprarlo…Lui deve abbassare le sue pretese economiche, quello che l’anno scorso non ha voluto fare, ed è il motivo per cui la Roma non lo ha preso…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Ho saputo che il Gasp, quando ha aperto la partita ai giornalisti contro il Trastevere, l’ha fatto senza il consenso di chi di dovere. Lo ha fatto proprio perchè voleva parlare di quello che voleva. Di conseguenza la società non era proprio felicissima, è stata un po’ sorpresa da questo fatto…Pellegrini? Doveva aspettare due mesi per operarsi. Chi lavora in quel mondo sa che non puoi fare due anestesie a breve distanza, ma che devono passare almeno due mesi. Questo va detto a onor del vero…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini non è serenissimo. Già inizia a capire che deve andare per fatti suoi, perchè se vuole dire una cosa la deve dire, perchè ha capito che deve allargarsi nei vuoti gestionali che ci sono dentro Trigoria. Ranieri si fida ciecamente di lui, e allora lui può allargarsi nei vuoti decisionali…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Gasperini ha fatto bene a voler parlare con i giornalisti, è giusto che prenda le chiavi di Trigoria, decide lui. Chi faceva così era Fabio Capello, decideva lui se aprire o no i cancelli di Trigoria. Massara è il ds e lavora insieme all’allenatore, ma se non soddisfi le indicazioni del tecnico poi lui apre di nuovo gli allenamenti alla stampa e riparla con loro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Da quello che mi dicono Marash Kumbulla è uno di quei giocatori che non sta convincendo il tecnico, ed è uno che può partire dopo questa prima parte di ritiro. Alla Roma mancano i gol del reparto offensivo tolte le punte, ed è quello che serve. Massara sta scandagliando il mercato: servono anche le formule giuste, perchè hai già speso 50 milioni di base fissa tra Wesley e El Ayanoui. Servirà la qualità di Massara per trovare il nome giusto, magari un pochino meno noto ai più…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sono sicuro che sarà molto corposo il mercato in uscita della Roma ad agosto. Gasperini traccerà una linea, molto staranno dentro ma più di qualcuno resterà fuori perchè non si sarà dimostrato all’altezza e Massara dovrà essere bravo a piazzare gli esuberi. La priorità a quel punto diventerà la seconda punta in grado di saltare l’uomo, dare qualità e soprattutto fare gol…perchè sai, a calcio si vince facendo i gol…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Due giorni di visite mediche per Ferguson? Mi sembra giusto, la Roma è sempre stata molto scrupolosa in questo, e ce lo dimostra la vicenda Danso dello scorso anno. Su Ferguson, io mi auguro che la Roma sarà costretta a porsi la domanda su dove prendere i soldi per riscattarlo, perchè significa che avrà fatto una grande stagione…Se davvero c’è l’obbligo di riscatto a 30 fra gol e assist fatti in stagione, allora li spenderesti volentieri quei soldi…Spero che il giocatore stia bene, anche per fare da stimolo a Dovbyk nel tirare fuori tutto quello che ha…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dovbyk piace a pochi, però se ti fa 30 gol all’anno ti diventa uomo-mercato. Può capitare quello che è successo con Retegui, e allora speriamo che Gasperini possa sfruttarlo al meglio. Se poi l’anno prossimo trovi l’arabo… Sono molto incuriosito da Ferguson, nessuno può ipotizzare quale sia il suoi potenziale, però ho questa sensazione che con Gasperini possa rilanciarsi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dovbyk è un attaccante statico, non rientra nelle caratteristiche dei centravanti rilanciati da Gasperini, che sono più mobili. Prima tutti erano concordi che la Roma per sostenere il campionato sarebbero serviti valanghe di calciatori, ora la richiesta si è un po’ ristretta…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Lookman dove lo metti sta, io sono giorni che dico che a Napoli potrebbe trovare problemi di collocazione, mentre all’Inter, che è più aperta come tattica, potrebbe trovare più soluzioni. Se andasse alla Roma, la squadra farebbe un salto di qualità incredibile…”

