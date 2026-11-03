ON AIR | Orsi: “Lo United? Per la legge dei grandi numeri una partita dovrà azzeccarla”, Pruzzo: “Attenti a non cascare nel trappolone”, Piacentini: “La Roma può far cacciare tre allenatori di fila”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini ha capito che a Manchester non sarà una passeggiata e che gli piacerebbe tanto vincere. Al di là dei tre punti in palio stasera, perchè vincere ti porterebbe un bel pezzo avanti nella qualificazione, giocare e fare bene a Manchester ti porterebbe una serie di conseguenze positive a 360 gradi. Varrebbe di più vincere stasera 1 a 0 dall’Old Trafford che 5 a 2 a Udine, una vittoria stasera te la porteresti dietro all’Olimpico contro il Sassuolo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non faccio pronostici per stasera: Gasp ha detto bene, non bisogna farsi condizionare dal momento vissuto dal Manchester. Carrick se non fa risultato contro di noi lo cacciano, e la Roma ne ha salvati parecchi di allenatori nella sua storia. Stavolta però se facessimo una bella tripletta di allenatori cacciati, prima Runjaic, stasera Carrick e sabato Aquilani, con tutto il rispetto per Alberto, non sarebbe male…”

Giorgio Marota (Rete Sport): “Queste sono le partite in cui di solito Gasperini si affida ai giocatori storici, per questo penso che stasera giocheranno Mancini, Ndicka e Hermoso. Ghilardi è in grande crescita, sembra il giocatore cresciuto di più. La Roma ha due grandi anime in questo gruppo: il gruppo degli italiani e quello degli argentini. Ci sono dinamiche di spogliatoio, ma non penso che Gasperini se ne faccia influenzare, e lo dimostra il fatto che appena arrivato toglie la fascia di capitano a Pellegrini. Mancini a differenza di Ghilardi è ancora più gasperiniano, fa quel ruolo nel modo in cui vuole Gasp. Ma alla lunga Ghilardi può insidiarlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera ha un grande fascino. A Carrick vorrei dire che se stasera giocavamo con quella Roma che affrontò lui, glielo restituivamo il 7 a 1. Secondo me la Roma avrebbe fatto bene a comprare ragazzi di 21-22 anni pronti a esplodere, qua in Italia stanno andando tutti bene: Moreira, Mastantuono, Alajbegovic, lo stesso Mora che ha già fatto tre gol…costano, ma hanno futuro. Ora speriamo di prendere Endrick. Se viene Endrick, non dà fastidio a Mora. Quando compri i campioni io sono contento. Ma attenti al Milan: io non ci credevo, ma vuole metterci i soldi. Se ci puntano forte, con Moreira e con Endrick il Milan comincerebbe a prendere forma. Fortunatamente hanno un grosso freno, che è Amorim…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A gennaio tu non puoi prendere la scommessa, devi prendere giocatori affermati che magari non stanno rendendo nelle loro squadre: fai il prestitone, fai un salto di qualità e provi a vincere questo campionato. Poi nel mercato estivo è un altro il tipo di investimento che cerchi. A gennaio dell’anno scorso con Malen non è arrivato il ragazzino di 19 anni, per questo si dice che devi prendere un altro Malen, un giocatore già formato che ti fa fare lo step finale. Questo dovrebbe essere il mercato di gennaio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma non deve pensare ai fantasmi del passato, ma pensare al presente. Rensch? Abbiamo messo lui in formazione dal primo minuto, ma in realtà il ballottaggio lì è aperto. A me a Napoli non ha convinto. Un’eventuale vittoria su un campo così importante, al di là della storia ma per il momento, iscriverebbe la Roma nelle grandi d’Europa e sarebbe un bel salto di qualità. Lo United? La qualità c’è: Bruno Fernandes, Mbuemo, Cunha, Mainoo…ci sono giocatori importanti. Non è una squadra che merita quella posizione in classifica. Carrick ha voluto caricare i suoi per trovare motivazioni in una squadra che mi sembra molto scollata. Al di là della qualità dei singoli, bisogna vedere il momento. E il momento dice che questa è una squadra che fatica a ritrovarsi…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Se la Roma batte Sassuolo, Parma e Monza nelle prossime tre di campionato, se non è prima poco ci manca. Poi ci sarebbero Bologna, Lazio e Juve. La Lazio bisogna prenderla in considerazione, le ha praticamente vinte tutte, e non so nemmeno se perde a Napoli. Allegri non riesce ad arrivare a undici giocatori da mettere in campo… Stasera io metterei Balerdi, e punterei su Molina: è uno che ha esperienza di grandi palcoscenici e di partite così ne ha giocate tante. E metterei anche Mora con Soulè e Malen…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lo United in queste condizioni è come la Juve, ma non devi cascare nel trappolone. Non puoi pensare di andare lì e fare quello che hai fatto a Udine, servirà una tenuta mentale e fisica diversa. E non pensare quello che gli ha fatto il Como allo United… Soulè? Ne penso tutto il bene possibile, lo abbiamo aspettato anche troppo per le qualità che ha. Lui ancora non se l’è presa la squadra per mano e non so se lo farà mai, gli manca ancora qualcosa per essere un leader riconosciuto. Ma io l’ho sponsorizzato perchè è un ragazzo che merita…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il Manchester United ha Dorgu, quello del Lecce? Apposta non è più il Manchester United, se investe su Dorgu… Quella di stasera è una partita complicata e difficile, giochi sempre all’Oldf Trafford e per la legge dei grandi numeri una partita dovranno azzeccarla. Speriamo per la Roma non sia così. Se gli fai un gol secondo me sbraca, perchè lo United è debole mentalmente. Se invece ti segnano loro magari si esaltano. Per questo devi stare attento…”

Redazione Giallorossi.net