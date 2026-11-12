ON AIR | Lo Monaco: “Con Gittens e Endrick la Roma vince lo scudetto”, Pes: “L’ideale sarebbe Lookman”, Casano: “Il verdetto della Uefa inciderà sul mercato di gennaio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La notizia è che la sentenza della Uefa ci sarà a maggio, ma i parametri li abbiamo già raccontati da tempo: l’abbassamento del costo squadra, il processo virtuoso della Roma facilitato dai soldi dalla Champions, e quindi alla luce di questo io non sarei così catastrofista. Io la prendo come una buona notizia, la Roma è avviata verso un percorso virtuoso. A gennaio, tra un’operazione alla Ferguson, che ti costa tanto di stipendio, e un investimento alla Kvernadze, che costa poco, è evidente che è quella la via…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Nessuno ha mai parlato di mercato bloccato. Nessuno a Trigoria ha certezza di un budget da spendere a gennaio, a prescindere dal discorso Uefa. La domanda che qualcuno dentro la Roma si è posta è questa: la proprietà non ci dà una risposta perchè sta cercando di capire che effetto avrà questo eventuale verdetto sul bilancio? Anche su gennaio ci sarà una certa influenza di questa situazione. Non sapendo che tipo di verdetto avrai, non è che a gennaio puoi andare dal Real e dirgli: “Eccoti 70 milioni per Endrick”. Rischieresti di aggravare la tua posizione agli occhi del tuo giudicante…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io un Dybala così non me l’aspettavo a inizio anno, ma Mora ha fatto 4 gol, e anche Soulè ha fatto gol. Per Gasp i punti di riferimento della squadra sono Svilar, Ndicka, Cristante, Konè, Dybala e Malen, quelli come può li manda in campo. Ecco perchè secondo me Dybala giocherà sempre, anche a costo di perdere un po’ di Mora e un po’ di Soulè…ovviamente quando sta bene. Se non è al 100% allora no…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Lookman con Gasperini me lo prenderei. Ha fatto un solo gol nell’Atletico Madrid e e magari è per quello che sono pronti a cederlo. A noi sembrava un crack, e magari lo prendi Lookman con Gasp. Gasperini so che si incaz*a se dicono che le sue squadre vincono perchè corrono, perchè questo significa che non ha tattica. Lookman secondo me se torna qui in Italia con Gasp farebbe benissimo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ora che torna Dybala il povero Soulè come farà, visto che Paulo gli ruba il posto? E visto che senza Dybala la Roma segna di più, a gennaio lo mandiamo via? Già la Roma ha due giocatori in meno in attacco, mandiamo via pure Dybala…ma sì leviamoli, leviamo i giocatori…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il FPF? La sanzione ufficiale arriverà in primavera, ma credo che qualcosa la Roma saprà già in queste settimane. Mercato di gennaio? Non possiamo dare niente per scontato, ma qualcosa si farà. Vediamo anche se arriveranno offerte importanti, ma io vedo difficile una cessione importante in questo momento della stagione. Gasp ora non pretende il Greenwood della situazione, ma qualcuno che possa aiutare. Io penso che anche a centrocampo qualcosa serva: vista la predisposizione agli infortuni di Konè e il ko di Pelllegrini, credo che ci si stia rendendo conto che forse anche in mediana un rinforzo è necessario… Se io dovessi prendere uno che davvero può aiutarti sarebbe Lookman. Se ci fosse l’opportunità di lavorare insieme, verrebbero appianate le ruggini del passato. Ma secondo me Lookman è il giocatore tipo che cerca Gasp, sarebbe l’ideale, anche più di Endrick…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Secondo me Castro e Malen insieme non riescono a esprimersi. Perchè si pestano un po’ i piedi, fanno più o meno le stesse cose, Malen ama spaziare, con Castro gli si riduce lo spazio. Endrick potrebbe essere l’alternativa a Dybala, con Mora trequartista. Io dico che se oggi potessi avere Gittens e Endrick, la Roma vince lo scudetto. O almeno se la gioca fino all’ultima giornata con l’Inter. Il mediano non ti serve, perchè hai quattro giocatori più Pellegrini quando rientra. Ti serve l’attaccante esterno più Endrick, sarebbe la composizione ideale della Roma, che era quello che voleva fare D’Amico questa estate e non è riuscito a fare…”

Andrea Pugliese (Radio Radio): “Soulè e Dybala le cose migliori le fanno a destra. La questione è: ora che torna Dybala, e tornerà al 99% titolare a Parma, dove andrà a giocare Soulè? A sinistra come prima? Lì però è meno efficace. Bisogna capire come è possibile ottenere il massimale della squadra, se schierando Dybala a sinistra o Soulè. Secondo me Dybala perde meno efficacia a sinistra, e quando torneranno a giocare insieme potremmo vedere Dybala a sinistra e Soulè a destra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha reagito bene alle assenze: Soulè ha giocato molto bene ed è stato in grado a volte di prendersi in mano la squadra, mentre è andato un po’ in calando il bomber lì davanti, ma mi sembra che hai assorbito bene gli infortuni. Ora puoi ripartire con delle certezze in più…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Secondo me l’assenza di Svilar non ha tolto punti alla Roma, né in campionato né in Champions. Contro il Real l’unico che non aveva colpe è il portiere. Poi è ovvio che Svilar è più bravo, e magari una che Gollini non ha parato la parava, ma magari prendeva un gol che Gollini non ha preso…Molti pensavano che Gollini fosse una borsa in porta, e invece è entrato un portiere…Svilar ha preso quel secondo gol in Roma-Inter di Lautaro che se lo prendeva Gollini lo fucilavano. Date giudizi diversi a seconda di chi c’è in porta…”

Redazione Giallorossi.net