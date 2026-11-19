Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A inizio settimana ero più fiducioso, al Parma gli manca pure qualche giocatore…però c’ho una sensazione un po’ di disagio. Non sono preoccupato, però sta trasferta mi puzza di bruciato. E’ una partita dove hai tutto da perdere e poco da guadagnare. Dybala? Gasp ha fatto giocare subito Pellegrini dopo che era mancato sei mesi…secondo me Dybala gioca dal primo minuto. E secondo me gioca anche Svilar…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non escludo che Gasperini possa far giocare Mora contro il Parma e Dybala contro il PSG, perchè ieri è stato il primo allenamento in cui Dybala ha lavorato interamente con il gruppo. Che vogliamo dire, che ora Dybala giocherà sempre? O Gasperini può fare una valutazione tecnica? Forse sono più pronti Soulè e Mora di rientro dalla nazionale di Dybala che è stato fermo per quaranta giorni…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Dybala con Gasperini quando sta bene ha sempre giocato. Ora però Soulè è cresciuto tantissimo, ma anche Mora: come numeri è diventato importante. E forse ora le gerarchie sono diverse. Fino a un mese fa Dybala era intoccabile, ma ora le cose potrebbero essere cambiate…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Lookman non si è riuscito ad affermarsi all’Atletico Madrid, è uno dei tanti giocatori che dopo Gasp hanno faticato, ma perchè non riescono a restare attaccati a un certo modo di lavorare a tremila allora. Da quello che mi raccontano, Gasp in allenamento è stato molto addosso a Mora, e il ragazzo, arrivando da una realtà diversa dove si sentiva nella sua confort zone, ha trovato un sergente di ferro. Gasp lo ha messo sotto: se sbagli un passaggio te lo fa sentire. Ricordo Ferguson che ci rimase male dopo una strigliata del mister e c’era stato bisogno dell’intervento di Ranieri a mediare… C’è chi non riesce a stargli dietro e chi si, è una selezione naturale. Ghilardi ad esempio è uno che è riuscito a stargli dietro, ha personalità questo ragazzo, complimenti a lui perchè non era facile…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma la danno molto pressante su Gittens. Lui negli ultimi due anni ha fatto cinque presenze nel Chelsea. Nel Borussia Dortmund però aveva fatto 12 gol in due anni. Questo ragazzo si può riprendere, se Gasp ci crede…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il mercato si prospetta difficoltoso, ormai non ci facciamo intortare sulle spese che possono fare i Friedkin. Devi puntare su un profilo che è scaricato sul club di appartenenza. Se veramente Gasperini dice “ragazzi portamelo, ci penso io”…Se lo vuole, fa il ragionamento sul fatto che non si può prendere un altro profilo. Se lo vuole…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Gittens ha fatto una sola stagione, quella del 2024-2025. Per il resto non ha mai giocato più di mille minuti. Poi vado a vedere gli infortuni e dal 2021 è un continuo di giorni fermo. Se vuoi puntare su un prestito, il giocatore deve essere vivo… Gittens è fermo da inizio campionato per un infortunio alla caviglia, e non è ancora rientrato…”

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Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Svilar non penso ci siano sorprese in negativo, io lo vedo anche oggi titolare al 95-97%. Per sabato non vedo molti ballottaggi: in difesa si andrà con i titolari, Mancini, Ndicka ed Hermoso. Davanti per me Soulè partirà dalla panchina, con Dybala, Mora e Malen il tridente d’attacco. Il Parma? Dopo la pausa delle nazionali c’è sempre un’incognita, ma dipenderà solo dall’approccio che avrà la Roma. Bisognerà fare una partita di pazienza. Non vedo grandi preoccupazioni, ma il campo è complicato perchè a Parma abbiamo vissuto anche trasferte amare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma di gol ne ha presi tanti, ma sono arrivate 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte tra campionato e Champions, e quindi alla fine sei riuscito a sopportare un’assenza clamorosa, perchè quella di Svilar per una squadra come la Roma è la peggiore assenza che potevi avere. Il Parma è assetato di punti, ma dal punto di vista tecnico non è una delle avversarie peggiori che potessi trovare, è abbastanza scarsa, e devi approfittarne senza se e senza ma…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Se Soulè lo vede bene, secondo me Gasp lo manda in campo. Lui ci dirà che conta la partita di sabato, ma il retropensiero parigino penso che ci sia. Quella è la partita più difficile da affrontare nel mondo. Io penso che ci sarà una gestione dei minuti, sempre che la partita di Parma lo consenta. Le partite dopo la sosta hanno sempre un punto interrogativo. Mercato? Io penso che Gasp voglia alternative offensive, voglia gol. E poi voglia un Cambiaghi, un che gli possa fare anche l’esterno di centrocampo. Queste sono le caratteristiche che mancano alla Roma, perchè là davanti è corta. Ma non è che lo dico io, lo dice D’Amico…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mancini può ancora dare tanto se utilizzato nei tempi giusti. Le ultime prestazioni non sono state all’altezza, ma hai tanti difensori e in quel reparto lì starei tranquillo. Mancini ha poca voglia di muoversi da Roma, è lo zoccolo duro della squadra e non penso che ci sia questa possibilità. Se mi chiedessero a me chi terrei è Ndicka, se gli altri volessero andare…Dybala ha recuperato e non vedo pericolo nel farlo giocare. Poi magari non ha 90 minuiti nelle gambe, ma mi aspetto una buona turnazione perchè le partite sono molto ravvicinate…Uno che ha giocato meno di Castro è difficile trovarlo: in Argentina non vede il campo, con la Roma non vede il campo, e magari ci sarà un’occasione anche per lui…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mancini come stopper lo prenderei, con Gasp ha difficoltà a campo largo sui recuperi, ma se devi fare la minestra dentro l’area di rigore è fondamentale. Ma la Roma ha Ghilardi, ha Balerdi, gente che può sostituirlo. Si parla tanto della difesa della Roma, ma a me sembra un’ottimo reparto. Per me Ghilardi è uno un po’ sottovalutato, secondo me è uno dei migliori… Il Parma non è una squadra straordinaria e allora puoi anche rinunciare dei giocatori, tempo per far giocare i titolari ce n’è… ”

Redazione Giallorossi.net