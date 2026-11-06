ON AIR | Nardo: “Konè convocato dalla Francia farebbe inca*zare”, Pruzzo: “Dal mercato hai avuto solo riserve”, Rossi: “Negatività ingiustificabile dopo Manchester”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Roma-Sassuolo è un’occasione, sulla carta è favorevole. Poi queste giornate riservano spesso delle sorprese. Se Inter-Como finisce in parità e il Napoli batte la Lazio, ma tu non batti il Sassuolo, diventerebbe un turno sfavorevole… Sono sorpreso dalla negatività che si è generata dopo il kappaò di Manchester, è ingiustificabile, hai perso contro squadre con dei mezzi superiori ai tuoi. Ma non avreste firmato che arrivati a questo punto avremmo perso solo contro Real e Manchester? Ma allora di che stiamo parlando…noi perdiamo sempre di vista la dimensione. La Roma è una squadra molto forte, che è costruita per fare più punti dello scorso anno: la base di partenza sono 73 punti. Per me questa è una squadra da 80 punti, che significa di sicuro ancora Champions. Che a differenza di quanto pensa qualcuno, è una cosa molto importante. Perchè per me è inaccettabile sentir dire che la Roma deve uscire dalla Champions…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se è vero che abbiamo sottolineato che la Roma aveva avuto un calendario più complicato rispetto a Inter e Lazio, ora dobbiamo dire che la Roma deve sfruttare queste occasioni. Se non ci fosse stata quella sconfitta col Manchester con quella dinamica, con l’ennesima rimonta subita, ora stavamo qui a dire che la Roma partiva nettamente favorita col Sassuolo. La paura è che ci siano strascichi più psicologici che fisici. Vale quello che abbiamo detto dopo il Real: in un modo o nell’altra te la devi portare a casa. Per predisposizione tattica meglio affrontare il Sassuolo del Genoa, perchè di mettersi a fare le barricate non lo ha proprio nel Dna…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “L’obiettivo della Roma dovrebbe essere fare i conti con l’Inter e provare a vincere lo scudetto, e allora devi comprare, ampliare la rosa sotto il livello della qualità. Se la metti invece col Como il discorso è diverso. Il Como ha vinto col Lens, che lo scorso anno è arrivato secondo vendendo El Aynaoui, pensate un po’. Secondo me il Como perde con l’Inter, e si troverà a meno quattro dalla Roma, perchè la Roma il Sassuolo lo batte. E allora ricambieremo ancora valutazioni…secondo me il paragone col Como non ha senso che esista, con l’Inter sì…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Se noi puntiamo a guardare il Como, sul lungo periodo è più facile dimostrare che siamo più forti. E non vorrei che si cullassero su questo confronto. Il mio obiettivo non è arrivare secondo davanti al Como, il Como è stato costruito dal nulla. La Roma in realtà qualche cosina l’ha fatta, era arriva in finale di Europa League, la Conference l’ha vinta. Il nostro obiettivo è avvicinarci all’Inter, non stare sopra al Como…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Konè sta bene e secondo me la convocazione ci può stare. Se poi si preferirà la cautela evitando sia il Sassuolo che la Francia sarebbe la scelta giusta. L’ultima parola spetta alla Roma: se la Roma vuole prendersi la cautela, difficilmente verrà convocato e andrà in Nazionale. Konè però non è uno disinteressato alla nazionale. Da una parte la Roma vorrebbe trattenerlo, dall’altra c’è l’evidenza che il giocatore ha recuperato. Vedremo, aspettiamo la giornata di oggi, dovrebbe essere quella cruciale. Gollini? Difficile che ci sia domani, lui ci proverà fino alla fine ma fino a ieri era molto complesso. Quindi penso che giochi Vasquez, ma io non vedo tutta questa differenza…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se Konè dopo aver saltato diverse partite rispondesse alla chiamata della Francia farebbe incaz*are. Rientra dopo un lungo stop e non sarebbe il massimo. Ognuno fa i suoi interessi, Zidane potrebbe anche considerarlo convocabile, vediamo che succede, ma io spero di no. Le alternative non mancano alla Francia, e visto che Konè sta rientrando ora da un infortunio lungo potrebbe anche essere risparmiato. Gasperini che non parla nemmeno oggi? Secondo me gli rode…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Su Konè c’è qualcosa che non conosciamo: vuole andare in nazionale o no? Perché se vuole andare in Nazionale, sta spingendo…Io sinceramente non lo manderei a rischiare, anche perchè la Francia gioca due partite vere, una contro l’Italia. Konè sa che in nazionale ha una concorrenza forte nel suo ruolo, ma lo paga la Roma. Perchè se si rifà male stiamo da capo a dodici, e non si può…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Col Sassuolo hai bisogno di ripartire immediatamente dopo la delusione di Manchester. Il Sassuolo ha preso 10 gol nelle ultime due partite, Aquilani è in grande difficoltà, la sua squadra non ha proprio la forza di reagire. La Roma deve affrontare la sfida nel modo migliore possibile, cercando di avere soddisfazione in attacco. Anche Malen ogni tanto ha dei passaggi a vuoto, Castro lo sponsorizzo ma a parte quel gran gol non gioca mai. E chissà che non ci sia spazio anche per lui. Io faccio spesso riferimento al mercato, hai avuto solo riserve, non c’è un titolare che è uno a parte De Roon…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ma se Malen ha un calo e Dybala non gioca, che succede? La Roma non è troppo dipendente da loro due? Malen con Dybala faceva un sacco di gol, ora mi sembra più in difficoltà. Devi avere delle alternative, perchè se non segna Malen fai fatica… Su Dybala forse la gestione di Gasperini è stata sbagliata, questa cosa di farlo giocare sempre novanta minuti per dimostrare cosa…e invece no…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il Sassuolo è una squadra che va sulle montagne russe e potrebbe anche svegliarsi e tornare quella di tre settimane fa. La Roma non attraversa un momento tra i più brillanti, ho notato delle smagliature vistose. Non mi sembra la Roma di tre settimane fa. L’ultimo Sassuolo non ne esce con le ossa sane, ma se si è ripreso può mettere in difficoltà la Roma. Che la può vincere, ma non agevolmente… Dybala? Mi chiedo se il problema non sia l’alimentazione. Siamo sicuri che non mangi qualcosa che va a influire sui tessuti muscolari? Io ho fatto tanta atletica e ti controllavano anche il cibo…siamo certi che sia fatto tutto bene? I problemi che ha Dybala la sensazione è che mangi qualcosa che va a influire sulla sua conformazione muscolare. Altrimenti non si spiega…”

Redazione Giallorossi.net