ON AIR | Orsi: “Roma da scudetto, ma la Lazio non è solo un miracolo”, Pruzzo: “Mora ha un’autonomia di mezz’ora”, Corsi: “Attenti al Milan, mi dicono che farà un grande mercato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La negatività post Manchester non ce la meritavamo, né noi né Gasp. La Roma sabato offre un’altra prestazione, è diventata una squadra che queste partite le vince sempre. Se perdi contro le prime 5 e vinci contro le altre, con qualche pareggio qua e là, vinci lo scudetto con novanta punti…Noi ste partite non solo le vinciamo, ma le vinciamo bene. Contro il Sassuolo Malen non voleva segnare, s’è mangiato un paio di gol importanti, il primo tempo potevamo chiuderlo 5 o 6 a 0….”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Kvernadze ha una clausola da 4 milioni a luglio, a gennaio quanto vuoi offrirgli…massimo 10-12. La Roma? Non voglio dire che il secondo posto sia scontato, ma secondo o quarto non è la stessa cosa: se arrivi quarto hai la sensazione di aver fatto un passo indietro, se arrivi secondo invece di averne fatto uno in avanti. Si parla di un discorso di crescita, e quindi è meglio secondo che quarto. La corsa alla Champions ora è stranamente allargata a cinque squadre. Stranamente per le squadre protagoniste: c’è la Lazio, che dobbiamo metterci perchè siamo arrivati all’11esima giornata, e c’è il Milan, che io non mi aspettavo. E non ci sono Napoli e Juve, il cui ritardo è abbastanza cospicuo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma ha retto bene rispetto ad altre squadre sotto il profilo degli infortuni. Il lavoro fatto da Gasperini e il suo staff è propedeutico a cercare di evitare al minimo gli infortuni. Fino a ora si è fermata gente che è sempre rotta, come Pellegrini e Dybala. Svilar è stato sfigato con il piede rotto, giusto Konè… Tutto sommato la Roma non ha avuto tanti infortuni. Si vede che questa squadra corre, recupera risultati, da questo punto di vista vediamo una squadra molto più performante degli anni scorsi. E banalmente questo è dovuto dal fatto che ci si allena meglio. L’intensità della partita è frutto dell’intensità del lavoro settimanale. E anche della concorrenza nei ruoli: aver portato alternative all’altezza, ha alzato il livello degli allenamenti perchè nessuno è più certo della titolarità…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Questo campionato è Inter e Roma, come era all’inizio. Il Como può rientrare, perchè non è mica una banda di sfollati. Vi dico una cosa: attenti al Milan. Non tanto per quest’anno, anche se tutto può essere. Da Milano arrivano voci sul mercato di gennaio, e non solo, si parla anche del prossimo anno. C’è il matto (Cardinale, ndr) che potrebbe fare una squadra…non vorrei che l’Inter vincesse lo scudetto quest’anno e il Milan l’anno prossimo. La Roma a gennaio farà qualcosa, lo ha detto il ds. Io ci credo e spero lo facciano. La partita di sabato ci dice che Mora segna sempre. Sa dove mettersi, e quando gli arriva la palla la mette dentro perchè ha un piede educatissimo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Bravo Konè, ha detto no alla Francia. Anche perchè sono partite che non contano niente. E’ stato intelligente. Molto bene Hermoso, che è diventato ormai uno dei punti fermi di Gasperini. Dobbiamo andarcelo a prendere sto scudetto, anche Gasp è uscito allo scoperto: ha detto chiaramente che non firma per il secondo posto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ora nella Roma c’è una guida tecnica con le idee chiare fin dal primo giorno. Da anni sentiamo parlare di progetto e di costruzione, ora tutto questo è stato accelerato da Gasperini sin dalla prima stagione. Lui non si è mai nascosto sull’obiettivo vero, di accorciare i tempi il più possibile. Al secondo anno con un mercato non completo ma sicuramente positivo con quelli che hai messo dentro, lo vediamo anche in queste ultime partite ad esempio con Mora, ti ritrovi lì: sei miglior attacco e seconda miglior difesa. Poche volte abbiamo sentito dichiarazioni e obiettivi così chiari fin dal primo giorno…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Questa Roma ci consente di essere ambiziosi, non posso immaginare che la Roma possa arrivare dal quinto posto in giù. Se dovesse mai accadere una cosa del genere non sarebbe una delusione, sarebbe un dramma. La Roma deve stare di diritto tra le prime quattro. Allo stesso modo per me sarebbe una delusione non arrivare almeno al playoff di Champions. Sono positivo, ma mi aspetto anche molto dalla Roma da qui in avanti. Perchè la Roma ci sta consentendo di essere ambiziosi: non si firma mai per il secondo posto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Lazio gioca bene e ha un’identità. Non ha controindicazioni perchè gioca solo una volta a settimana. Certo, se poi gli saltano un paio di giocatori e non li rimpiazzi può andare in difficoltà. La Roma contro le squadre deboli fa delle passeggiate, dopo 5 minuti si è vista la differenza tra le due squadre. Sul mercato puoi trovare qualcosa in più e poi devi recuperare Dybala., che non gioca da due mesi. Il Milan dovrebbe uscire dall’Europa: nell’undici ha una squadra forte che se la può giocare, ma se deve reggere il doppio impegno diventa un casino. La crescita di Mora? La crescita non la vedi, perchè la statura è quella che è…battute a parte, ha ancora un’autonomia di mezz’ora. Anche sabato ha fatto giocate molto facili, quando gioca contro questo tipo di squadre va a nozze. Ottimo quando diventa decisivo negli ultimi metri. Poi ci sono altre gare dove rimbalza e deve essere pronto a essere sostituito dopo mezz’ora. Ma in partite dove non c’è partita lui si esalta, e viene cercato dai compagni. Questo ragazzino può ritagliarsi un ruolo importante. Su Hermoso quando errore l’ho commesso, pensavo fosse inviato al tramonto e invece marietto si è rilanciato clamorosamente…lì devo dire che ho sbagliato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Sulla Roma non avevo nessun dubbio che avrebbe lottato per lo scudetto. La Lazio no, ma sta giocando bene, ha una partita a settimana, è una squadra umile, convinta ed empatica. Io sono convinto che può arrivare fino alla fine, non posso pensare a una Lazio che non lotta per la Champions. Non può essere solo un miracolo, i miracoli durano poco. E’ una squadra che deve arrivare fino alla fine, o almeno ci deve provare: Napoli e Atalanta sono lontane…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Chi reggerà di più nella corsa scudetto tra Roma e Lazio? In teoria sembrerebbe la Roma, mentre la Lazio sembra destinata a schioppare…Però la Lazio ha una cosa dalla sua: gioca bene. E quindi anche i rincalzi sanno quello che devono fare. Io ho fiducia nella tenuta della Lazio. E poi ha un allenatore che molto spesso nel valutare le cose in campo è più realista del re, e io ho molta fiducia. Come allenatore mi sta convincendo sempre di più, anche per quello che dice dopo le partite. Io credo che la Lazio durerà, se durerà più della Roma non lo so. La Roma ha più giocatori ma ha anche più impegni…”

Redazione Giallorossi.net