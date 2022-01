“ON AIR!” – MAGNI: “Via alla de-costruzione della rosa, a giugno scelte drastiche”, DAMASCELLI: “Zaniolo dovrebbe andarsene altrove”, MORONI: “Con Mou hai preso una Ferrari, ma se non hai i soldi per la benzina…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Io continuo a battere sul tema della personalità. E’ una lacuna che abbiamo da anni, da sempre. L’eccezionalità è stata quando abbiamo avuto personalità in squadra. La Roma storicamente ha sempre avuto giocatori sopraffini dal punto di vista tecnico, però gli è sempre mancato quel quid in più, che secondo me è proprio un discorso culturale, di personalità. Noi siamo più focalizzati sull’estetica che non sulla sostanza. Il mercato fatto quest’anno ha portato effettivamente dei giocatori che non vanno in quella direzione: Abraham è un ragazzino di 23 anni e non gli puoi chiedere di prendere per mano lo spogliatoio della Roma. Se dovesse arrivare Sergio Oliveria, ma fino a quando non lo vedo non ci credo, è un tipo di giocatore che qualcosa in più da quel punto di vista ti può dare. E’ un giocatore di esperienza, di livello internazionale, che per caratteristiche può essere un punto di riferimento dello spogliatoio…Nei prossimi due-tre mercato servono giocatori di questo tipo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Non è che mi aspettassi che con Mourinho la Roma le vincesse tutte, o che sarebbero arrivati i migliori giocatori sul mercato. Ma pensavo che alcuni luoghi comuni sulla personalità o sulla concentrazione forse piano piano si potevano accantonare. E invece a gennaio 2022 torniamo a fare i discorsi fatti con tutti gli altri allenatori, con l’aggravante che stavolta abbiamo un allenatore totalmente diverso da quelli passati…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Secondo tantissimi, Mourinho ha sbagliato una marea di giocatori, e potrebbe quindi aver sbagliato anche con Villar. Io però a Villar l’ho visto giocare, anche Fonseca lo aveva bocciato, prima gli aveva dato le chiavi del centrocampo e poi lo ha tolto per mettere Darboe… L’unico giocatore che sembra avere un grande appeal verso tutti è Abraham, che sta segnando sempre, anche contro squadre importanti come Atalanta, Juve, Milan… Dopo Maitland-Niles e Sergio Oliveira, si comincia a parlare di un terzo acquisto, di un difensore centrale, perchè Mourinho non si fida di Kumbulla…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “E adesso che succede? Come ci arriviamo a giugno? Cosa ci facciamo di questi 4-5 mesi che ci rimangono? Fa rabbia dover lottare per il 5-6° posto, ma arrivare in Conference dà abbastanza fastidio. Fare l’Europa League bene ti permette comunque di avere incassi, non da Champions ma nemmeno da Conference. L’altro obiettivo è di proseguire nel lavoro di costruzione di questa squadra, o forse dovremmo dire di de-costruzione… A giugno capiremo chi sta dentro e chi sta fuori, e dovremo coinvolgere tutta la squadra, anche i titolari, prendendo decisioni drastiche…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Si distrugge per ricostruire, sperando che la società abbia la forza di seguire la ricostruzione che ha in testa Mourinho. Altrimenti sarei d’accordo con quelli che dicono: “Ma che lo hai preso a fare?”. Non lo voglio pensare, altrimenti sarebbe il più grosso equivoco della storia della Roma, e un disastro per tutti noi…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Da dove ripartire? Con l’avvento dei Friedkin almeno abbiamo smesso di sentire castronerie o di essere insultati. Ma ora è il momento che facciano una conferenza stampa per parlarci chiaramente. Altrimenti iniziamo a pensare che stanno qui e non si sa bene perchè. Immagino che non siano contenti, ma noi abbiamo bisogno di capire cosa non va e qual è il loro stato emotivo… Mourinho ci ha deluso, a Fonseca dicevamo che non aveva dato carattere a questa squadra, ma nemmeno Mou ci è riuscito. Noi veniamo da una serie di disastri sia societari che di direzione sportiva. La Roma ereditata dai Sensi era un’ottima squadra, era una Roma in grado di vincere. Pallotta dopo qualche anno l’ha sfondata e poi buttata via. Ora arrivano i Friedkin, Pinto e adesso Mourinho. Il suo arrivo ci ha reso felici, ma ora siamo qui a riflettere…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Per i Friedkin sarebbe difficile parlare in questo momento. Forse sarebbe servito uno step di mezzo tra Fonseca e Mourinho. Per assurdo se tu non hai soldi per la benzina e pensi di passare da una Fiat a una Ferrari, allora forse è meglio puntare su una via di mezzo. Altrimenti potrebbe addirittura diventare controproducente prendere un allenatore che non è abituato a lottare così in basso…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Zaniolo via in estate? Non lo esclude nessuno, né la Roma né il calciatore… Io vorrei ricordare ai tifosi della Roma che i Friedkin a oggi hanno sborsato 400 milioni di euro… Qualcuno mi ha fatto notare che da quando Mourinho indossa questo cappotto da 3.800 euro, perde sempre…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non è detto che un grande allenatore possa fare bene ovunque. Certi tecnici perdono la verve creativa, la capacità di essere costruttivi. Io francamente ho la sensazione che la storia recente di Mourinho dica questo… La Fiorentina ha preso un allenatore che veniva dallo Spezia eppure gioca meglio della Roma. A volte serve coraggio per puntare su allenatori di questo tipo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “E’ normale che il tifoso della Roma come quello della Lazio faccia lo stesso discorso: gli allenatori sono di livello, e quindi la speranza è che prima o poi le cose vadano nel verso giusto. L’anno scorso si diceva che la Roma giocava senza portiere, e che con un portiere invece di un citofono avrebbe scalato diverse gerarchie. La Roma ha preso Rui Patricio, ha riavuto Zaniolo, ha preso un centravanti importante…cioè ragazzi, la Roma ha fatto campagna acquisti, eppure ha 10 punti in meno dell’anno scorso. Mourinho è un grande allenatore, ha un grande carisma, ma fino a questo momento alla Roma sta facendo male…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se Mourinho ha questa forza di attaccare tutti e passare sempre dalla parte della ragione, allora buon per lui. Lo spogliatoio apparentemente è con lui. Non ho mai visto la tifoseria della Roma che accetta passivamente questa situazione…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Zaniolo è un talento eccezionale, ma deve mangiare un po’ di pane nero. Dovrebbe andare a giocare altrove, fuori dall’Italia. Lui deve capire che il calcio di oggi non sono Instagram, i colpi di sole o i tatuaggi. Se vuoi essere un influencer lo devi fare in campo con sacrificio e sudore. Il calcio a certi livelli comporta sofferenze non solo pettegolezzi e prime pagine…”

