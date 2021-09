“ON AIR!” – CATALANI: “Mou cambi modulo e infoltisca il centrocampo”, CORSI: “Non posso attaccare Friedkin dopo quello che ha fatto”, PIACENTINI: “Mi spaventa la voglia che c’è di distruggere tutto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Il gol di Faraoni? Se giovedì dai tutto quello spazio a Deulofeu, rischi al 75% che ti manda la palla in rete… Io credo che non serva ritrovare l’entusiasmo, perché l’entusiasmo ci sarà. Mi sono piaciute le parole del mister, quando dice che da oggi serve ritrovare il sorriso. Non ci devono essere scorie contro l’Udinese, non dobbiamo pensare alla partita persa con il Verona. Giocheremo davanti a un grande pubblico, che fino a ora è stato straordinario. E lo sarà anche giovedì, l’entusiasmo non deve mancare, la squadra deve sentire che l’ambiente rema dalla stessa parte anche nei momenti di difficoltà. Contro Sassuolo e Fiorentina il pubblico è stato determinante, ha spinto la squadra nei momenti difficili, così come le scelte del mister, che sono state rischiose. Ma se non rischi, le partite non le vinci, non c’è un cavolo da fare…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Il Napoli ha giocato molto bene, ma non mi aspettavo che l’Udinese mollasse così presto. Forse si è voluta risparmiare per giovedì… In un campionato così equilibrato con tante squadre vicine alla zona Champions, dove dovrai fare la corsa non su una ma su 4 o 5, avere la Juve così indietro è un tema. Per loro avere 10 punti di distanza dalla vetta dopo 4 partite sono tantissimi… Non lo scopriamo al 21 di settembre che Zaniolo ha bisogno di tempo per tornare quello di prima. Così come sono giorni che parliamo del fatto che ci sono giocatori come Abraham, che deve ancora inserirsi al meglio, come Mkhitaryan, come Smalling che devono ancora crescere tanto, il cui potenziale è ancora inespresso. Abraham ha fatto vedere dei lampi, ma anche lui ha tanto da far vedere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’incidente di Verona è stato casuale oppure è stato un grande campanello d’allarme? Questo lo vedremo presto. Il Napoli? Non è tanto la goleada di ieri, ma la facilità con cui gioca a calcio in questo momento. Hanno preso Anguissa che è 20 volte più forte di Bakayoko. Tutti dicono che il Napoli è molto più forte della Roma, boh, non lo so, secondo me non è così più forte della Roma. C’è un ascoltatore che mi critica perchè non attacco i Friedkin per la campagna acquisti fatta. Ma uno che mi compra Mourinho, l’allenatore più forte della storia, che compra un attaccante da 50 milioni, che compra un esterno, che si è fatto sfuggire un centrocampista, ma che probabilmente lo comprerà a gennaio…se sono da sfondare questi… Se poi l’anno prossimo si vendono tutti, e Mourinho scappa, allora li attaccheremo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? La pazienza si esaurisce in minor tempo, e questo forse è dovuto dal fatto che non si vince da un sacco di tempo. Addirittura c’è poca pazienza nei confronti di Mourinho…rendiamoci conto. A me la cosa che spaventa da dopo domenica è che parlando con tante persone, anche le più riflessive, quando provi a trovare delle ragioni a quello che è successo, ti rispondono: “Ma perchè, Mourinho non si può criticare?“. Siamo quasi arrivati a voler rivendicare un diritto a voler sfasciare tutto. Vogliamo già distruggere tutto dopo sei vittorie su sette partite giocate, e a me questo mi spaventa…La Roma non ha perso a Verona per Zaniolo, la sua prestazione non è stata all’altezza come quella degli altri, per cui non capisco perché si parli di un problema Zaniolo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Queste ennesimo processo di nascita è affidato a una persona che nella sua carriera ha compiuto diverse imprese anche di tipo diverso. E’ veramente raro trovare un allenatore che in contesti diversissimi sia riuscito ad ottenere dei risultati e a formare le sue squadre. Ci sono delle problematiche che vanno messe a posto, a partire dalla completezza dell’organico, ma tanto fino a gennaio non si può fare niente. Zaniolo? Cambiargli posizione secondo me non è una scelta azzeccata, soprattutto ora che non ha trovato la condizione. Tutti abbiamo riconosciuto che Zaniolo ha bisogno di almeno un paio di mesi per trovare la forma, lo dicono fior di professionisti che il miglior Zaniolo lo avremmo visto solo a dicembre…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo non può essere il terzo di centrocampo, è un calciatore che deve giocare dal centrocampo in su, altrimenti perde qualità. Se pensiamo che debba fare il Veretout sulla fascia destra, sicuramente il ragazzo non è adatto. Lo è più El Shaarawy a sinistra. Il problema è che Villar e Diawara Mourinho non li vede manco da lontano. Ha solo due centrocampisti, e quando vieni aggredito da 4 uomini a centrocampo, fai la fine di Fonseca. Non ce la puoi fare. Mourinho deve rinunciare a questo modulo e pensare a infoltire il centrocampo. Magari giocare a tre, se Smalling torna a essere un giocatore, perchè non si sa se sta bene. Kumbulla non è pronto per comandare una difesa, ma nemmeno Mancini. Allora se recuperi Smalling, puoi giocare a 5 a centrocampo, con Karsdorp e Vina a dare aiuto alla mediana, sennò la Roma non avrà mai equilibrio. Poi decidesse lui chi far giocare accanto a Abraham, se Shomurodov, Mayoral, Zaniolo, Mkhitaryan…Poi avrebbe una panchina educata…”

