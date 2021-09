“ON AIR!” – CORSI: “La squadra si dia una svegliata o la situazione diventa brutta”, FOCOLARI: “Le romane non vanno, c’è un campanello d’allarme grosso”, MAGNI: “Se Mou non vede nemmeno Calafiori abbiamo un bel problema”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se il risultato di Verona è frutto dall’entusiasmo avuto per le prime vittorie è un conto, ma al momento non abbiamo il termometro di come reagisce questa Roma ai suoi risultati… Reynolds? Dopo dieci mesi non può diventare la cosa che si mangia l’amatriciana come notizia più rilevante da quando è a Roma. Ragazzi, sono dieci mesi che sta qui…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Karsdorp? Con Fonseca l’anno scorso a cinque a centrocampo, e lui faceva l’esterno nel 3-5-2. Con il ritorno alla difesa a quattro forse sta facendo di nuovo ripalesare i suoi limiti difensivi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Fiorentina prende a pallonate l’Inter la prima mezz’ora, ma poi l’Inter li sdruma. L’Atalanta pare che sia tornata a giocare a pallone. Del Napoli e del Milan dicono che sono squadroni… E la Roma? Allora arriveremo noni (è ironico, ndr)… Devo essere sincero, l’Inter pensavo fosse peggio. Dumfries mi ha impressionato, si mangia gli avversari. Su Dzeko non dico nulla, lì segna solo di testa, qui non li ha mai fatti… All’Inter gli va l’acqua per l’orto. A noi è bastata una sconfitta per rimettere tutto in discussione, e ora tocca a Mourinho. Qua non si può perdere più punti, visto come stanno andando le altre. L’Udinese è una squadra medio-bassa, poi hai la Lazio che è una squadra media, poi c’è l’Empoli, che è una squadra bassa. Bisogna svegliarsi, sennò è veramente brutta, brutta, brutta la situazione. Tutto bello, grazie ai Friedkin e ancora di più a Mou, ma ora tocca alla squadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Che il Napoli sarebbe stata una delle pretendenti alla zona Champions, questo lo sapevamo anche prima dell’inizio del campionato. E’ ovvio che se continua a vincere, in un campionato dove non c’è una squadra che lo ammazza, il Napoli può cambiare il suo obiettivo e lottare per vincere lo scudetto. Ma lo direi anche della Roma, se fosse a punteggio pieno e continuasse a vincere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Che domanda farei a Mourinho? Mi piacerebbe capire qualcosa in più sulla difesa, se davvero Ibanez può giocare a sinistra, perchè allora anche lì abbiamo un problema che non immaginavamo di queste dimensioni. Se oltre a Reynolds, l’allenatore non vede nemmeno Calafiori, allora fino a gennaio abbiamo un bel problemino… La Roma deve imparare a portarsi a casa un pareggio quando le cose non si mettono bene, perché con un punto a Verona oggi la classifica avrebbe un aspetto diverso…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Cosa chiederei a Mourinho oggi? Sempre la stessa cosa: se gli avessero comprato un centrocampista, giocherebbe lo stesso a due in mezzo? Il problema è lì, un centrocampo debole porta a una difesa debole. Guardate la Juve. La Roma ha un centrocampo debole, è un inutile che ci prendiamo in giro: abbiamo uno che faceva il trequartista e uno che ha sempre giocato mezzala, sono due che hanno bisogno come minimo di un direttore d’orchestra accanto a loro. Ma Mourinho questa cosa la sa benissimo. Lui pensava di avere una squadra talmente più tecnica del Verona, che un gol in più dell’avversario lo avrebbe fatto. Una volta sei stato fortunato, la seconda pure, la terza no. Tu in attacco è vero che hai una forza importante, ma a Verona non è girato nessuno, né Zaniolo, né Abraham, né Mkhitaryan. E se non gira nessuno di questi, sei finito. L’unico giocatore che ti sta dando un’affidabilità completa è Pellegrini, ma non può mica continuare a vincere le partite da solo. Nemmeno Maradona le vinceva tutte da solo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Verona è stato superiore soprattutto a livello fisico , che invece è apparsa stanca. Speriamo che possa rimettersi subito in piedi domani, perché poi c’è il derby ed è meglio arrivarci con un piccolo vantaggio. L’entusiasmo della tifoseria non si deve placare, ci sono dei momenti difficili ma bisogna superarli insieme. Io credo che Mourinho sia in grado di far dare alla squadra un segnale forte…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le partite delle romane? Bisogna stare coi riflettori accesi, perchè le romane non vanno. La Roma ha avuto una battuta d’arresto impressionante: mentre l’ambiente si caricava, molti di noi dicevano che le cose nella Roma non andavano. La Lazio invece non gioca. Il campanello d’allarme è molto grosso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le partite delle romane? La Lazio rischia grosso contro il Torino di Juric, la squadra granata è molto migliorata negli ultimi giorni di mercato. La Roma invece mi aspetto che riparta, l’Udinese nell’ultimo turno ha preso una bella botta e secondo me può aver perso delle certezze…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Le romane? La partita della Lazio è a rischio, quella della Roma un po’ meno perchè ha perso una gara strana contro il Verona, non giocando bene. Ma la cosa importante c’è oggi pomeriggio, perché scopriremo quale sarà il futuro della Juventus…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Mi ha sorpreso la strabordante euforia dell’ambiente Roma intorno alla squadra, e forse questo ha contagiato anche i giocatori. Ora vediamo il proseguo del campionato…”.

Nando Orsi (Radio Radio): “A sinistra c’è ancora un problema nonostante l’arrivo di Vina. La Roma subisce molto a livello difensivo e non sempre può segnare un gol di più dell’avversario. Occorre fare un po’ più di attenzione e stare con i piedi per terra perché questo è un campionato equilibrato. Il derby di domenica non è decisivo, arriva troppo presto, serve solo per lo sfottò cittadino…”

