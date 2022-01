“ON AIR!” – PIACENTINI: “Con un altro rinforzo nascerebbe una Roma a immagine di Mou”, MORONI: “Il più fattibile mi sembra Danilo”, ROSSI: “Nella costruzione della squadra stiamo un pezzo avanti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “E’ forse il mercato di gennaio più scoppiettante di sempre…L’acquisto che fa più impressione è quello di Vlahovic, però con Ronaldo sono arrivati quarti per miracolo, e allora perchè con Vlahovic dovrebbe riguadagnare un posto in Champions? Forse Gosens potrebbe risultare più decisivo per l’Inter… La Roma nella costruzione della squadra sta un pezzo avanti, perchè comunque ha un’ossatura di livello importante…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Siamo tornati a vedere le squadre che spendono, e questo non ci può che confortare. Una nostra competitor però si rinforza e non di poco, e l’Inter si allontana. La Roma però ha fatto due ottimi acquisti, e i giornali parlano di un ultimo colpo in canna prima della fine di gennaio, vedremo cosa succederà…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sono 13 anni che non si vince niente. Ci hanno raccontato un sacco di storie, tipo che non ci sono soldi. Ma la Juve spende 28 milioni per Gosens, la Juve spende 125 milioni complessivi per prendere Vlahovic. E noi invece leggiamo “Giallo Spinazzola“, mentre gli altri titoli sono tutti acquisti. Ma io non credo che ci fermeremo qua: ci dicono che se partirà Diawara, arriverà qualcun altro. E allora se arriva uno Xhaka o chi per lui, avresti preso tre giocatori a gennaio e non sarebbe poco. Se arriverà un altro… Ciervo al Sassuolo? Il Corriere scrive che la Roma incasserà 2 milioni più una percentuale sulla rivendita, e spera di ripetere l’affare Frattesi: questo è un articolo che se era il Latina calcio dicevamo: “Evviva, abbiamo incassato 2 milioni e e possiamo comprare un giocatore dell’Acireale”…ma qua ci vogliono spiegare perchè abbiamo incassato 2 milioni…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il calcio in un momento così drammatico piange e quasi pretende ristori al governo, ma io spero che il governo al calcio non dia nulla. Se siete in grado di pagare 16 milioni di commissioni a un procuratore che ha fatto da mediatore in una trattativa, se una società tra quelle che ha pianto di più spende 70 milioni di euro per prendere un giocatore, ma perchè devo darti un supporto? E’ come se un riccone piangesse e chiedesse supporti statali perchè gli si è rotta una macchina da 300 mila euro e vuole passare a una da 400 mila euro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La vittoria di Empoli mi ha dato dei buoni segnali per come è arrivata, soprattutto perchè i toscani sono una buona squadra. Mourinho si è liberato di alcune zavorre in rosa, e se ora si dovesse concretizzare queste operazioni, mi sembra che stia nascendo con un po’ di ritardo una squadra molto più a immagine e somiglianza dell’allenatore. Mi sembra una rosa più asciutta, con tutti i calciatori che sono utili e questo mi fa ben sperare. Se la Roma prede un centrocampista di livello in questi ultimi giorni, boh, un po’ di speranza di restare vicino al quarto posto c’è…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “El Shaarawy? Quando ha accettato di andare in Cina ha virtualmente smesso di giocare. Ora non si capisce bene: una volta sta bene, una volta sta male… Sempre meglio averlo, ma se andasse via non mi metterei a piangere. A me questi giocatori che o fanno il tiro a giro oppure non tirano non piacciono. Per me El Shaarawy guadagna troppo: tu non puoi dargli 3,5 milioni. Se prendeva 1,5 allora sì, avrebbe avuto un buon rendimento in base allo stipendio. Ma 3,5 milioni li deve prendere uno che ti risolve le partite. Lui invece è un giocatore troppo lunatico, sta bene in una rosa, ma non può essere un titolare in una squadra che vuole vincere…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Sento tante critiche ingenerose per Shomurodov. Lui ha giocato 4 partite da titolare in campionato, poi solo spezzoni dove il risultato o era già deciso oppure dove dovevi recuperare e giochi la mossa della disperazione, e in campo non si capisce più niente. Però lui tra campionato e coppa ha fatto 4 gol e 5 assist…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io El Shaarawy prima dell’infortunio l’ho visto bene. Nel 3-5-2 lui stava giocando molto bene da esterno a sinistra, poi si è fatto male e si è fermato. Ma io tra lui, Shomurodov e Felix, per vena realizzativa e duttilità, mi tengo stretto El Shaarawy… Tra tutti i giocatori accostati alla Roma il più fattibile è Danilo Pereira, che potrebbe essere acquistato facilmente anche nelle ultime ore di mercato…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Diawara apre alla cessione oggi, e se se lo vendono dopodomani, questo non ti permetterà di prendere qualcuno al suo posto, salvo miracoli di Pinto. Io mi auguro che ciò accada, sarei l’uomo più felice del mondo. Danilo Pereira? Alla Roma non serve un giocatore di quel tipo, ma uno come Xhaka, o Kamara, ma anche Ndombele, che è un grande giocatore anche se al Tottenham non gioca…”

