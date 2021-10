“ON AIR!” – PIACENTINI: “Orsato sconcertante, peggio di Rocchi”, FALLICA: “Siamo schifati”, CORSI: “Una Roma povera battuta da una Juve ridicola”, CATALANI: “Zaniolo gigante d’argilla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Ogni volta mi sorprendo, eppure è successo anche ieri. Ogni volta dobbiamo tornare da Torino con zero punti e tanta rabbia dentro. Con tanta voglia di dire al mondo calcistico che è successo qualcosa di sbagliato nel corso della partita…Pensavamo che col Var certe cose si sarebbero sanate, e invece la negligenza di un arbitro e un Var che non controlla il fallo di mano precedente di Cuadrado, ci costano un gol regolare fatto e un gol irregolare incassato. Forse col rigore di Veretout da ripetere, possiamo dire che Orsato ieri ha fatto tripletta. Con i tre minuti di recupero supera perfino Rocchi, stagliandosi come capocannoniere della storia di Juventus-Roma. Tutti i tifosi della Roma sono schifati da quello che è successo ieri…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io non credo che la Roma ieri abbia perso perchè la Juve ieri ci ha rubato la partita per colpa di Orsato. La cosa a cui credo è un’altra: qui cambiano gli allenatori, ma contro la Juventus più ridicola degli ultimi 20 anni non abbiamo fatto un tiro in porta, tranne il rigore sbagliato da Veretout. La Juventus è stata ridicola, su questo siamo tutti d’accordo. Ma non sono d’accordo sulla Roma eroica di Mourinho a fine partita. Le sue parole somigliano a quelle di Fonseca: grande Roma che meritava di vincere. Ma io non ci sto, ma come gli viene in mente di dire questa cosa. Immaginatevi cosa avremmo detto a Fonseca se a fine partita avesse dichiarato che gli juventini si sono andati a congratulare con loro…Io ho visto una Roma povera che ha giocato e perso come al solito contro una Juve povera…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri Orsato fa un pasticcio, però io non gliene voglio per quell’errore, lui vede il fallo e fischia d’istinto, ma non per danneggiarti. Sarebbe interessante però avere una spiegazione sul fatto che Chiellini entra in area prima della battuta del rigore, e da quello trae vantaggio perchè anticipa Mancini sulla ribattuta di Szczesny. Se c’è il Var vorrei capire come mai non si è intervenuti. E poi i 3 minuti di recupero: mi piacerebbe capire come mai, visto che il gioco è stato interrotto per parecchio tempo. E infine è sconcertante la spiegazione che dà Orsato a Cristante quando dice che non c’è vantaggio sul rigore: ma come fa il miglior arbitro italiano a dire una cosa del genere, una cosa che non esiste nel regolamento del calcio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Avrei voluto parlare di come gli allenatori hanno preparato la partita, delle scelte di formazione, ma la partita di ieri non è stata una partita. Orsato ha fatto peggio di Rocchi in quel Juventus-Roma 3 a 2, quando fece la famosa “tripletta”. Sul rigore sbaglia il guardalinee, sbaglia Orsato, sbaglia il Var sull’ingresso in area di Chiellini. Nessuno parla del fallo di mano di Cuadrado in occasione del gol della Juventus, ma quello è un errore evidente. La giustificazione di Orsato è sconcertante, lui in quel momento sta facendo un’intervista, perchè sapeva delle telecamere. In quel momento sta cercando di condizionare il pensiero comune sull’interpretazione dell’episodio. Ma noi sappiamo che sta dicendo una serie di stupidaggini. Il regolamento prevede il vantaggio, tu dammi il gol di Abraham, e poi vediamo… La gara di ieri la metto sullo stesso piano di quella del gol di Turone, di Deschamps su Gautieri, di Tacchinardi su Delvecchio… Sono episodi che non condizionano solo la partita di ieri, ma ti condizionano la vita…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma ha tante giustificazioni: l’errore di Orsato, un rigore che andava nettamente ripetuto. Però bisogna parlare delle condizioni di Zaniolo, che ogni 5 minuti ne ha una: ha questa muscolatura così massiccia, ma evidentemente è il classico gigante d’argilla. Se con Mourinho hai due punti in meno dell’anno scorso, viene da dire che allora non è cambiato nulla, anzi matematicamente stai pure peggio, ma questo non lo voglio pensare. Ieri contro una Juventus così brutta non l’hai portata a casa anche per colpa tua. Mi aspettavo di più da certi giocatori, come ad esempio Pellegrini. Io l’ho sempre difeso, ma ieri mi aspettavo che prendesse la squadra per mano e non l’ha fatto. Con l’arrivo di Mou speravamo che le cose cambiassero, magari non radicalmente, ma che ci fosse un miglioramento nei risultati, e invece non c’è. Bisogna essere brutalmente preparati al fatto che siamo punto a capo. La partita di ieri è stata brutta, contro una Juve brutta e una Roma non abbastanza bella da portarsela a casa. Sinceramente mi aspettavo di più…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “L’errore di Orsato? Avete voluto il Var? E beccatevi il Var… A me la partita di ieri non è piaciuta per niente, giocata malissimo dalla Juve, con un non calcio continuo. Brutta partita. Una Roma che contro questa Juve, ed è un’aggravante, non ha giocato una grande partita. Su Zaniolo bisogna riflettere a lungo, ha dei muscoli fragilissimi… Brutto calcio, non mi è piaciuto nulla di quella partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non sono d’accordo con Damascelli, la partita brutta l’ha giocata la Juventus. La Roma ha giocato molto bene d’insieme, anche se nei singoli non ci sono grandi sufficienze. Ha giocato bene Abraham, stava giocando bene Zaniolo, ed è un peccato veramente per questi continui infortuni. La Roma è stata propositiva, brillante, ma ha tirato poco in porta. La Roma ha dominato, ma di tiri importanti non ne ha fatti, ed è l’unico problema della Roma… Belli gli abbracci di Mourinho: abbraccia Veretout per consolarlo, e abbraccia Allegri a fine partita. Poi fa delle dichiarazioni dove non fa troppe polemiche e si dice contento perchè la Roma ha giocato una grande partita, ed è vero…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per me è stata una brutta partita, e non vedo questa grande Roma che dice Mourinho. La Roma non avrebbe meritato di perdere ma più per demeriti della Juve che per meriti propri. La Roma non ha giocato una bella partita. E’ il caso di riflettere sul fatto che la Roma ha perso due scontri diretti, ha due punti in meno dell’anno scorso, eppure Mourinho è tanto bravo e Fonseca tanto scarso…Anche se Mou ci dice che la Roma è grande e lui bravissimo, a me qualcosa non torna. Sembra che Mourinho vinca sempre, anche quando perde, e non capisco il motivo… Orsato commette un errore clamoroso, non doveva fischiare e far segnare Abraham. Errore inaccettabile per un arbitro del suo livello. Ma se avesse permesso a Abraham di segnare cosa sarebbe successo? E’ vero che Mkhitaryan commette fallo di mano, ma ora il regolamento è stato modificato con la volontarietà del fallo di mano, per cui si sarebbe dovuto valutare questo. Ma l’errore di Orsato è indiscutibile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita poteva andare in un’altra maniera, ma alla fine è stata abbastanza deludente…Io penso che la Roma abbia provato a giocare al meglio una partita che le si è complicata maledettamente. Ma nel complesso è stata abbastanza deludente. Mou ha fatto meno punti di Fonseca? E vabbè, allora riprendiamoci Fonseca…mai dai…”

