“ON AIR!” – PIACENTINI: “Non escludo che la Roma possa prendere anche un difensore”, ROSSI: “In quel caso mercato da dieci meno”, FOCOLARI: “Zakaria modestissimo, non serve”, AGRESTI: “La Juve? Roma più completa”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Incontrare di nuovo il Bodo/Glimt in Europa League? Ma magari, noi siamo i campioni della Conference… Belotti? Il fatto che abbia una voglia matta nessuno può negarlo. Lo stesso vale per Abraham, uno che muore sul campo. Però Tammy mi sembra più tecnico. Però Belotti è bravo di testa, e poi fa anche bei gesti atletici, conosce il campionato italiano e ha fatto più di 100 gol in Serie A…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io credo che Belotti sia un giocatore che nella Roma può risolvere diverse partite, dentro l’area di rigore è uno che la butta dentro. Wijnaldum? Se dovesse decidere di operarsi, proverà a recuperare per il Mondiale. Se invece optasse per la terapia conservativa, il Mondiale lo salterà sicuramente. Per me la cosa migliore sarebbe che si operasse, ma che non andasse al Mondiale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Juventus-Roma? La classifica è molto corta, è presto per parlare di banco di prova. Gli addetti ai lavori aspettano il primo settembre per avere un’idea più chiara: la Juve sta per chiudere gli affari Paredes e Milik, due giocatori che possono cambiare la squadra, più il primo che il secondo. Fare risultato a Torino sarebbe una grande iniezione di fiducia, forse troppo visto come siamo qui a Roma. Con Belotti si mette un altro tassello importante: ci avessero detto a inizio stagione che la Roma prendeva Celik. Matic, Wijnaldum, Dybala, Belotti non ci avremmo creduto. Un Fonseca o un Di Francesco, dopo tutti quegli acquisti, manco ci sarebbero andati a chiedere Belotti e un altro centrocampista. Ora aspettiamo…io una piccola percentuale che al 2 settembre ci sia anche un difensore me la tengo…”

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma dovesse perdere a Torino non sarebbe un dramma, la Juve andrebbe sopra di un solo punto. Poi bisogna vedere se Inter e Napoli, che giocano fuori casa contro Lazio e Fiorentina, faranno punteggio pieno. Certo, un risultato positivo ti darebbe maggiore consapevolezza e ti ridarebbe entusiasmo dopo gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum. Gli addetti ai lavori aspettano questa partita per capire veramente di che pasta è fatta la Roma, è il primo esame per la squadra di Mourino, perchè la Juve non è una squadra imbattibile e c’è la sensazione di poter fare qualcosa di importante. Le assenze di Pogba e Di Maria abbiamo visto che pesano tanto nell’economia del gioco della Juve… A oggi il mercato della Roma è da 8, se dovesse arrivare un centrocampista sarebbe da nove. Se poi dovessero prendere anche un centrocampista sarebbe da 10 meno meno…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Se la Roma riuscirà sabato a fare una solida partita difensiva…mi fermo qua. Il duello è tentare di fare toccare meno di nove palloni a Vlahovic, che sarà quasi impossibile, e limitare le giocate individuale dei calciatori della Juventus. Certo, un conto è quando hai Di Maria e un conto è quando non ce l’hai. Ma di calciatori bravi la Juve ne ha tanti, e mi auguro che la Roma sappia limitare al massimo la fase offensiva della Juventus, perchè poi vediamo che succede dall’altra parte del campo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma fa troppa fatica a fare gol, e contro la Juventus non se lo potrà permettere, dovrai sfruttare tutto. Speriamo di riuscire a sfatare questo tabù dello Stadium, che pesa moltissimo. Io penso che la Juventus sia favorita perché gioca in casa, e le assenze le hanno entrambe le squadre. La Roma deve affrontare questa partita col solito piglio, cercando di sfruttare al massimo tutto quello che la Juve potrà concederle…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zakaria è un profilo valutato dalla Roma, non è detto che sia un’operazione tramontata definitivamente nonostante i giallorossi stiano valutando altri calciatori. Sarebbe un giocatore adatto alla Roma dal punto di vista tecnico e tattico, anche se pariamo di un altro pianeta rispetto a Wijnaldum, ma ha quella fisicità che a Mourinho piace molto. E’ un’ipotesi Zakaria alla Roma, ma al momento non mi sembra molto calda… Pareggio tra Juve e Roma? Non lo so. Le assenze pesano più sulla Juve, perchè la Roma mi sembra più completa. La Juve senza Pogba e Di Maria è proprio un’altra squadra. In mezzo al campo la Roma mi sembra più stabile, Matic, Cristante e Pellegrini danno un’altra solidità al centrocampo rispetto a McKennie, Locatelli e Rabiot. A me la Roma sembra una squadra più affidabile…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zakaria alla Roma? Sarebbe sbagliato. Se non va bene alla Juve, perchè dovrebbe andare bene alla Roma? Zakaria sarebbe una toppa, non un sostituto di Wijnaldum. Per me è un giocatore modestissimo, non capisco come faccia a giocare nella Juve. E non capisco perchè dovrebbe prenderlo la Roma… La Roma non ha ancora preso gol? Ok, ma dipende da chi ha affrontato, e poi la Cremonese c’è andata molto vicino. La Roma non sta giocando bene, la Juve invece è quella che ci aspettavamo, una squadra strana che si è normalizzata. Pronostico? Non è per la Juve, ma nemmeno per la Roma, che dei rischi li corre senza Zaniolo e Wijnaldum…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Juve-Roma? L’assenza di Zaniolo permetterà ai giallorossi un maggiore equilibrio, non si poteva andare avanti con lui, Dybala e Abraham in attacco. Così sbilanciati in maniera non intelligente non poteva durare a lungo. La partita è nelle mani della Roma, che non gioca bene al di là della propaganda, ma la Juventus non gioca e non può giocare meglio. Per cui vedo favorita la Roma…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Felix ha liberato il posto per Belotti, tra oggi e domani dovrebbe arrivre l’annuncio. Si sta provando a farlo arrivare in tempo per farlo entrare nella lista dei convocati per sabato. Centrocampisti? C’è una lista di nomi enorme. In realtà la Roma cerca una mezzala, e quindi i registi vanno scartati. Pinto sta cercando un box to box, il paradosso è che ce lo avevi in casa ed era Veretout…Saul? Il problema è che guadagna 7 milioni, mi sembra difficile. Al momento non c’è un favorito, penso che la scelta si protrarrà fino agli ultimi giorni, dove magari si libererà qualche esubero di una big europea…”

