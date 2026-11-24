Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ce l’ho la formazione per domani: Svilar, Ghilardi se Balerdi non sta bene, Ndicka, Hermoso, Wesley, Konè, Cristante, De Roon, Molina, Dybala e Malen. Un 3-5-2. Questa mi sembra una formazione seria, e non mi sembra da imbarcata. Poi col PSG il rischio imbarcata c’è sempre. Soulè e Mora me li tengo per il Monza, io penso che un tridente Mora-Soulè-Castro possa bastare per vincere contro il Monza…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La partita di domani? Se vi dicessi che non sto pensando al Monza, poi al Bologna e poi al derby direi una fregnaccia. Per questo mi ci sto approcciando a PSG-Roma in modo laico. Vediamo che succede. Spero che la Roma non consumi troppe energie. Il PSG è la squadra favorita insieme al Barcellona per la vittoria finale. Bisognerà capire se saranno in serata: in Champions hanno fatto a pezzi sia il City che il Barcellona, rischi veramente la caporetto se non sei concentrato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Luis Enrique è Luis Enrique…ci sono allenatori bravi, ma lui col PSG sta facendo il fuoco. Questa non è una partita dove devi scegliere: Mourinho l’ha fatto a marzo, quando si fecero male Pellegrini e Dybala, e avevi Abraham e Belotti come centravanti…Siccome la partita non è a marzo, devi andare lì come farà Gasperini con la convinzioni di poter fare bene. Su questo non ho dubbi. Se pensi di non giocartela al massimo ti sotterrano…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “In questo momento le due squadre dominanti di Europa sono PSG e Barcellona. Oggi parla Dybala, e questo onora la trasferta, dai grande dignità alla vigilia perchè parla il giocatore più forte. E’ un onore affrontare la regina d’Europa, detto questo le partite di Champions tolgono tante energie: la Roma dovrà gestirsi ricordandosi che la lotta è per lo scudetto, non per la Champions…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io mi aspetto Cristante, De Roon e Konè per provare a contrastare il centrocampo galattico del PSG. E poi mi aspetto Molina, che è uno che ha esperienza internazionale e certe partite non lo spaventano. E poi Soulè e Malen. Ma sono curioso soprattutto di capire che atteggiamento avrà la Roma, che è abituata a fare la partita e a dominare l’avversario. Stavolta però hai davanti un avversario che è di un altro pianeta…La Roma dovrà reggere per 90 minuti, perchè se col PSG cali e concedi anche solo cinque minuti, possono farti una capoccia tanta anche in pochissimo tempo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io non penso che Gasp cambierà atteggiamento, puoi fare degli aggiustamenti tattici, cambiare marcature, ma non cambierà l’atteggiamento. Lui con l’Atalanta ha affrontato il City di Guardiola e ha sempre provato quel tipo di partita. Stavolta però incontro l’avversario che ha una tale qualità nel possesso palla che potrebbe sfiancarti. Vedremo quanto la Roma riuscirà a imporsi a livello fisico, e poi sarà importante capire quale sarà l’approccio del PSG alla partita di domani…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Koulierakis esterno in caso di emergenza? Io preferirei Ghilardi. Un ricordo di Luis Enrique alla Roma? Lui volle andare via, ma la Roma provò in tutti i modi a convincerlo di restare. Ma lui aveva deciso. Aveva ragione chi diceva che non era ancora pronto, ce lo dice anche Florenzi in un’intervista di oggi. Ma la Roma perse una grande occasione: se avesse dato una squadra adatta al suo gioco…non dimentichiamoci che quella Roma giocava con Rosi e Josè Angel come esterni…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Per la prima volta quest’anno la Roma si trova ad affrontare una partita totalmente sfavorita dai bookmakers. Io dico che domani la Roma perde da pronostico. L’ultima volta che il PSG ha perso c’erano 30 gradi, domani ce ne saranno 0. Hanno giocato 12 partite, e hanno schiantato 12 squadre. Pensare che la Roma possa andare lì a vincere sarebbe da presuntuosi, e parlo dei giocatori non dei tifosi. Il PSG è la squadra più forte del mondo, ed è in grande forma. Ha perso due giocatori importanti, ma se hai la scelta di far giocare Godts, Ferran Torres e Akliouche, che se li prendesse la Roma farebbero un busto al Pincio, ti fa capire di che livello stiamo parlando…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “La Roma deve andarsela a giocare senza paura. Anche il PSG sa che deve giocare una grande partita, se gioca sotto ritmo pensando di essere più forte farà una grossa fatica. La Roma giocherà la sua partita, ne siamo convinti tutti. Ti confronti con una delle squadre più forti del mondo, e questo ti aiuta a crescere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve cercare di necessità virtù. Devi sperare di non avere infortuni nei momenti topici. In Europa PSG e Barcellona fanno un altro sport, poi nella partita secca può succedere di tutto. Devi metterti lì pronto a sfruttare una situazione, se ci sarà una situazione. Loro usano il campionato come allenamento, ed è un vantaggio che altre squadre non hanno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Lazio non ha le coppe, ma a me piacerebbe vederla nelle coppe. E’ un vantaggio che sfrutta una squadra che nessuna si aspettava potesse stare lì, e quindi se l’è anche meritato. Per la Roma l’obiettivo di Gasperini a inizio campionato era vincere lo scudetto, quindi penso che l’obiettivo principale della Roma è quello e si concentra molto di più lì, anche se in Champions vuole andare ai playoff, però il rendimento non è uguale a quello del campionato. In campionato non sarebbe mai successo quello che è successo contro Real e United, anche se in Serie A non ci sono squadre di quel livello. La Lazio non è lì per caso, ma non penso che abbia vantaggi giocando una volta a settimana: sì, le partite le prepari meglio, ma se non hai qualità poi comunque le perdi…”

Andrea Pugliese (Radio Radio): “Il PSG viaggia a una media di 5 gol a partita in Champions, nessuna mai aveva iniziato con questo rendimento. E ha affrontato Barcellona e City, ma anche battuto 6 a 0 fuori casa il Villarreal che è una squadra importante. Dal canto suo la Roma ha fatto tanti gol in campionato, e domani ci sarà da divertirsi…”

Redazione Giallorossi.net