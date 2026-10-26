ON AIR | Piacentini: “I 18 punti della Roma valgono più dei 22 della Lazio”, Casano: “Quelle di Allegri sono esternazioni farneticanti di un tecnico fallito”, Pes: “Gollini portiere normale, forse qualcosa meno…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Bicchiere mezzo pieno per come si era messa la partita, però c’è il rammarico per come si è sviluppata e per quel gol del 3 a 2, perchè senza quello secondo me la Roma avrebbe vinto. Ora in classifica ha perso punti con le concorrenti, ma hai già giocato contro Atalanta, Inter, Napoli e Como e non hai perso: un passo avanti c’è. Secondo me i 18 punti della Roma valgono più di quelli del Milan, ma anche più dei 22 della Lazio. Allegri? Sta invecchiando male. Uno che ha allenato Milan e Juve, squadre di certo non osteggiate dalla classe arbitrale, dice che la Roma è stata portata in Champions, quando il Milan nel girone di andata è stato aiutato come la Juve di Moggi. Per dire una cosa del genere ci vuole una faccia di bronzo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Cominciamo col dire che Napoli-Roma è stata una bellissima partita, la Roma ha fatto quel passo stile Premier, mi ha sorpreso il Napoli perchè ha voluto giocare la partita. Poi quando è andata in vantaggio ha fatto quel passo indietro, ma se ti vuoi difendere non puoi farlo con De Bruyne in mediana, a quel punto metti Lobotka… La Roma ha strameritato minimo il pareggio, sul 2 a 2 tutti abbiamo pensato “ora andiamo a vincere“. Non mi è piaciuto però che hai concesso quelle ripartenze al Napoli, potevi pure vincerla senza lasciare tutte quelle ripartenze. Però è stata una bellissima Roma, dura da battere, non molla mai. Nessuno penso abbia creduto che la partita sul 2 a 0 fosse finita. Complimenti a Gollini, per me ha fatto grandi parate, e secondo me non ha fatto un errore sul terzo gol di McTominay…”

David Rossi (Rete Sport): “Complessivamente non è stata una delle migliori Roma dell’anno, ci sono stati momenti in cui non sembrava la solita Roma. Ma il Napoli ha una squadra forte, l’anno scorso è arrivata seconda, tanto scarsa non è. Sicuramente non è il Genoa, l’Atalanta o il Torino. Ma è bastata una Roma non al 100% per uscire con un punto da un campo difficile…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Allegri? Sono le esternazioni farneticanti di un allenatore fallito. Rinnovo i complimenti ad Andrea Di Caro per il suo editoriale sul Corriere della Sera: “Quella di Allegri alla Roma è un’accusa sgangherata e falsa”, inizia così l’articolo. Non ho letto le stesse cose da parte di altri editorialisti su altri quotidiani, e questo mi infastidisce perchè credo che Allegri sia uno dei personaggi più protetti a livello mediatico nazionale e sinceramente non capisco perchè…non so se ha dei rapporti personali, può darsi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Una squadra che va sotto e dopo aver dato tutto, ricomincia, rivà sotto e ripareggia…lì ci vuole convinzione, forza mentale e fisica. Gasperini ha dato questa motivazione che i giocatori della Roma da anni non avevano. In questo momento l’Italia non ha soldi per comprare i grandi giocatori, e la cosa importante è l’identità. E la Roma ora l’identità, ed è Gasperini la Roma in questo momento. Quando lui ha detto che ha voluto Balerdi e De Roon perchè sono due capitani, significa che vuole dare identità a questa squadra. Vuole giocatori che muoiono sul campo. E loro lo fanno, che è una cosa quasi emozionante per noi. Perchè chi l’aveva mai visti giocatori che s’ammazzano per la Roma…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “A me la partita non è piaciuta, e per me è stata un’occasione sprecata. Sul 2 a 2 ero convinto che la Roma l’andasse a vincere. E secondo me Gasperini è stato immenso nei cambi, ma non mi ha convinto nella formazione iniziale: se avesse giocato dall’inizio con la formazione del secondo tempo avrebbe potuto tranquillamente vincere…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A Napoli non mi ha convinto fino in fondo Wesley, molto in ombra, è stata forse una delle peggiori prestazioni in giallorosso. Ora vediamo se giocherà domani, lì Gasp potrebbe rimettere mano alla formazione. Su Gollini ne ho sentite tante, secondo me fa una partita da sufficienza, per me è un portiere normale, forse qualcosina anche meno…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Abbiamo incontrato un Napoli che è stato morammazzato per due mesi, e poi di botto ha recuperato forma e splendore dei suoi calciatori migliori. Per questo non capisco la delusione di chi dice che gli abbiamo regalato due punti. No, in caso gliene ho tolti due per come si era messa. La Roma è andata al Maradona senza Svilar, Konè, Dybala, tre titolari pesantissimi…non è mica così automatica…poi fate voi…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Leggo una narrazione entusiastica nei confronti del Napoli e un po’ meno di quella della Roma. Io sto dominio del Napoli nella prima ora non l’ho visto, il senso della partita era in mano alla Roma che voleva vincerla, il Napoli ripartiva. Forse è stato il miglior Napoli della stagione, ma la Roma non ha rubato nulla. Io sono convinto che se la Roma fosse andata in vantaggio sarebbe finita tanto a poco. Il Napoli a un certo punto lo hai schiantato a difesa schierata, pensa te se dovevano scoprirsi per recuperare il risultato. Gollini sul terzo gol non è stato impeccabile, e secondo me l’errore vero lo fa sul tiro di Spinazzola, lì non doveva respingere ma doveva bloccarla…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “A Wesley probabilmente gli avevano detto di mandare sul destro Politano, ma mandarlo sul destro non significa “tu levati”, perchè sul cross si è proprio levato. Quella cosa lì un difensore vero non lo fa, e Wesley ogni tanto qualche passaggio a vuoto ce l’ha. C’è stata una differenza di trattamento tra il rosso di Malen e quello non dato a Rafa Marin per il fallo su Wesley, e l’errore è stato fatto su Malen perchè non era rosso né il suo né quello di Rafa Marin. Il difensore del Napoli ha una fortuna, non colpisce con la gamba alta la gamba dell’avversario, ma la colpisce con l’altra. Per me anche a Como, nell’episodio di Malen, io arbitro se non voglio fare il protagonista intanto do il giallo, poi se è rosso me lo dice il Var…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Beukema si è buttato per terra, ha fatto una figura del cavolo, se restava in piedi magari non faceva prendere gol ai suoi. Della partita non ho condiviso quasi niente, è stata la sagra degli errori. Il Napoli ha buttato due punti con una condotta di gara che faccio fatica a capire. La Roma ha faticato tanto ma è riuscita a venirne a capo, e alla fine è un pareggio accettabile. Ci sono evidenti difficoltà offensive quando si blocca Malen, e a gennaio stanno pensando a metterci mano…Soulè ha fatto quello che dovrebbe fare sempre, risolvere le situazioni. Ha fatto quello che sa fare meglio, dialogare e andare al tiro, essere decisivo negli ultimi metri. Se trova fiducia, può darti quello sprint in più. Mora invece secondo me di margine ne ha veramente poco, anzi per niente…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ma perchè le partite che finiscono 3 a 3 devono essere brutte, non capisco…Ma meno male che non ci sono più zero a zero. Ci sono stati errori? Ma nel gol di Anguissa che errore c’è…anche ieri il Barcellona prende il primo gol che fa ridere, e sta parlando del Barcellona. Gli errori fanno parte della tensione. A me è piaciuta anche Atalanta-Frosinone…S oulè è mancino, gli piace entrare dentro al campo e lì gioca meglio. Secondo me non c’entra niente Dybala e una sorta di sottomissione, per me è solo una questione di ruoli. Lì gioca meglio. Avere due giocatori così e impiegarli tutti e due può essere un problema, perchè secondo me anche Dybala a sinistra non rende al meglio…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “A mio avviso la partita è stata molto bella, combattuta, al di là degli errori che nelle partite di calcio ci stanno. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Beukema, da terza categoria, in un momento delicatissimo del match. Io il Napoli non lo sottovaluterei, ho visto giocatori importanti tornare al livello della loro fama, e può riprendere il cammino degno della sua forza. La sensazione è che il Napoli abbia ripreso il filo…occhio al Napoli, che è tornato…”

Redazione Giallorossi.net