“ON AIR!” – ROSSI: “Mou ha completamente trasformato la Roma”, CORSI: “Dentro ogni giocatore c’era lui”, MAGNI: “La famiglia si è ritrovata”, CATALANI: “Grazie Friedkin, senza una grande proprietà non esiste un grande club”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ieri non ha rischiato praticamente nulla. E’ stata una Roma emozionante, cioè che ti genera un’emozione. La squadra era in difficoltà dal punto di vista fisico, ha capito che ci sarebbe stato da soffrire per portarsi a casa la partita, e lo ha fatto. Ho visto da parte dei giocatori una disponibilità incredibile, Abraham chiede il cambio e viene sostituito dieci minuti dopo, e nel frattempo pianta due scatti incredibili, va a fare due recuperi…a un certo punto Mancini se lo abbraccia per ringraziarlo. Questo è il sintomo di una coesione, di un gruppo. Mourinho ha fatto un grandissimo lavoro con scelte difficili e momenti traumatici, con dichiarazioni che agli occhi di qualcuno sono sembrate sgraziate. Intanto però nel 2022 abbiamo una Roma completamente trasformata…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Alla fine siamo arrivati alla finale, dopo 31 anni…E’ clamorosa sta cosa. Un ringraziamento incredibile a Friedkin, bisogna dirlo, lo abbiamo attaccato perché vogliamo i giocatori, ma se siamo in finale dobbiamo ringraziare il presidente prima di tutti, poi Mourinho e tutta la squadra, oltre a tutti quello che lavorano per la Roma. Intanto è arrivato il primo frutto del lavoro di Mou, questo è un grande miracolo dell’allenatore. Dentro ogni giocatore della Roma ieri c’era Mourinho, ma anche dentro ogni tifoso, è stata una cosa incredibile. Questa cosa cambierà la storia della Roma, Friedkin ha alzata l’asticella. Il passo più importante va ancora fatto, però intanto ci siamo e ci divertiamo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri Mourinho come al solito ha sintetizzato il concetto in modo straordinario in preda alla commozione, ovvero la famiglia. Questa è davvero ridiventata una famiglia, che come tante ha avuto le sue lacerazioni causate da un amore frustrato, ma che sempre amore era e amore è. E ora la famiglia si è riunita. Quello che i Friedkin stanno facendo con i biglietti, con il progetto stadio, con il ritorno ai simboli del tifo romanista, forse possiamo stare tranquilli. Abbiamo trovato chi governa bene. Possiamo tornare a fare i tifosi della Roma, e non delle proprietà, delle radio, dei giornali, delle banche… Il risultato che si sta raggiungendo quest’anno è proprio questa unione che torna. Godiamocelo questo momento, la famiglia si è ritrovata…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non ti nascondo che dopo la partita ho avuto un calo di tensione, ma dico la verità, non ho avuto tanta paura di non farcela. Ho sofferto più in Roma-Salernitana. Nelle due partite la Roma ha strameritato la qualificazione, non ha mai rischiato nulla. Si è finalmente ricreato tra la Roma e la sua gente un clima incredibile, ieri allo stadio erano 650mila non 65mila, hanno fatto sentire l’affetto anche di chi non c’era. Mou ha portato un gruppo di giocatori normali ad andare un po’ oltre i loro limiti. Faccio davvero i complimenti alla proprietà, ai Friedkin, a tutti i dirigenti. La decisione di regalare 166 biglietti agli eroi che sono andati a Bodo a vedere quei sei gol da una squadra di semi-sconosciuti che ti sei portato dietro per tanto tempo è stato un gesto di una delicatezza e di un amore unico…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Questa è una squadra che con Smalling e Mkhitaryan è una cosa, e senza è un’altra. Smalling è straordinario, è un muro insuperabile. Ora Tirana: il biglietto sarebbe un sogno, io già mi sono iscritto alla lotteria… Far giocare la finale di Conference in uno stadio così piccolo è stato un errore. Lo stadio che ho visto ieri devo andare indietro nel tempo per ricordarlo, l’ho visto giusto nei tempi d’oro di Sensi e Viola. Sappiamo tutti che quest’empatia che c’è sempre stata si è andata perdendo nell’epoca di Pallotta e del piccolo dittatore che stava sotto di lui… Oggi dobbiamo dire grazie a Mourinho, ma anche ai Friedkin: non dobbiamo mai dimenticare che una grande squadra deve avere una grande proprietà, se non hai una grande proprietà alle spalle puoi avere giocatori bravi, ma non ottieni niente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho può piacere o meno, può andare oltre in certe dichiarazioni, ma è riuscito a trasformare una tifoseria molto delusa in una stagione clamorosa. A me questa storia della famiglia mi colpisce molto, la serata resterà nella storia di questa società. Ok, non siamo ai livelli della Champions, ma quello che ho visto ieri è tanto… La squadra è stata brava a essere lucida e attenta, è stata una bella serata. Avevo qualche paura delle prestazioni dei centrocampisti e di Karsdorp, che invece è stato sufficiente. I due centrocampisti hanno sofferto, ma l’hanno portata a casa. Mancini e Ibanez sono quelli che critico di più e invece hanno fatto una bella partita… ”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sta nascendo una nuova Roma, le premesse ci sono: c’è un allenatore importante e una proprietà che ha dei progetti, come quello dello stadio a Pietralata. Tutte cose positive. Però non facciamoci influenzare dalla partita di ieri, che non è stata eccezionale. Se vuoi fare una grande Roma, devi avere il coraggio di sostituire molti dei titolari, altrimenti ricadiamo nei soliti errori. E’ stata una notte magica, ma per fare una grande squadra manca tanto. Ma con i Friedkin questo è possibile. Smalling e Abraham sono stati di un altro pianeta rispetto ai big del Leicester, ma Zalewski mi ha impressionato: è un giocatore maturo. Pellegrini? Ci siamo sempre battuti per lui quando veniva criticato dai tifosi stessi della Roma. Lui è un giocatore importante. Semmai bisogna interrogarsi subito sulle possibilità di recuperare Mkhitaryan, è troppo importante, e chi lo ha sostituito ieri non è stato all’altezza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Una notta magica, una serata pazzesca, di straordinario entusiasmo. Il pubblico ha trascinato la squadra, ma anche la squadra ha trascinato il pubblico. Devo dire che Mourinho assieme a squadra e società ha trasformato una competizione che non la prima in Europa in un evento. Quello che è successo ieri sera resterà indimenticabile. La vera anima della Roma è questa società, che sta sorprendendo per tante cose, ha fatto investimenti importanti sul mercato e ha riavvicinato i tifosi. Non dimentichiamoci che la Roma è il club ha investito di più sul mercato, e i Friedkin hanno tracciato una linea chiara: il destino della Roma è di essere migliore del presente, che è un gran bel presente. Non è da tutti arrivare in finale di Coppa europea, non è una cosa abituale per il nostro calcio…”

