Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sono giunto alla conclusione che la Roma aveva intenzione di portare a Trigoria Ademola Lookman. Se avevamo qualche dubbio, ieri è arrivata la certificazione perchè Lookman s’è fatto il crociato. Si parla di distorsione di alto grado del ginocchio, ma già si parla di stagione finita. Questa è la prova che Lookman era a un passo dalla Roma… Le trasferte vietate? Se i tifosi della Lazio possono andare in diecimila a Sassuolo, e quelli della Roma non possono andare a Parma, allora per me il campionato è falsato. Il supporto del tifo fuori casa ti dà quel quid in più, è un ingrediente non indispensabile ma importante in cui la Roma primeggia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Soulè e Castro ancora in panchina con l’Argentina? La delusione per non aver giocato non può condizionare il loro rendimento in giallorosso. Continuando a fare bene nella Roma saranno chiamati ancora in futuro in nazionale. Soulè con Mastantuono se la può giocare, secondo me non è inferiore…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sono preoccupata per Svilar. Siccome si era rotto il dito del piede, se ha ancora dolore, che facciamo? Poi si allungano le cose. Uno dice: “Eh vabbè, tanto deve solo parare”. E no, deve anche rinviarla la palla… L’Argentina? Nico Paz s’è preso il trono, sembra proprio l’erede di Messi, è sicuramente un predestinato. Avevano accostato pure Soulè, vediamo se terrà quel passo…ma è difficile che possa tenere il passo di Paz. Può diventare un ottimo giocatore, ma non arrivare a quel livello. Soulè non è un predestinato, Paz sì…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Svilar c’è un minimissimo dubbio legato al fatto che non è ancora tranquillissimo quando calcia col piede, ma para senza problemi e al 95-97% giocherà contro il Parma. Il Parma non è quello dello scorso anno, concede un po’ di più rispetto a quello di Cuesta, Gilardino sta provando a fare qualcosa di diverso.

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “C’è un dato che un po’ mi spaventa: il segno X a Parma manca dal lontano 2010-2011, la partita del famoso “vattene via!” (di Carlo Zampa, ndr) a Julio Baptista…fu il primo lunch-match della Serie A che si giocò alle 12:30. A Parma in questi anni ci sono state sempre partite toste, è una trasferta che ha le sue insidie. L’anno scorso è stata una vittoria sofferta, e la Roma dovrà essere al top per vincere al Tardini…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Rinnovi? Con la Roma ancora in Champions avrai ancora più disponibilità economica. Per me il rinnovo di Hermoso prima lo fai e meglio è, è tornato l’Hermoso dell’Atletico Madrid e non è un caso che ci siano interessi di altre squadre a parametro zero. La domanda delle domande è: Gasperini resta alla Roma? Lui vuole la conferma di Hermoso e De Roon, ma se dovesse andare via cambierebbe tutto. E io la domanda me la faccio, perchè in linea generale Gasp a giugno va a scadenza di contratto e affrontare una stagione con un allenatore in scadenza non è mai positiva. Gli spogliatoi sono strani, con un allenatore che sai che a fine stagione andrà via fa cambiare prospettiva e rapporti. E se fossi nella Roma, questo tema lo affronterei…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ritorno di Calafiori alla Roma? Al di là dello stipendio, che mi interessa fino a un certo punto perchè mica lo pago io, è forte, a me piace, ha qualità tecnica, ma non difende. Non è un difensore. Se devi cercare qualcuno che ti fa anche la corsia di sinistra, allora cambia il discorso. Il Parma? La prima maglia va a Dybala, e poi a Soulè. Però Soulè ha meritato questa leadership e per me possono coesistere perchè sono forti: non mi interessa il piede destro o sinistro. Insieme a Malen un potenziale enorme. Ma anche il tascabile (Mora, ndr) mi sta simpatico, è bravo, può ritagliarsi spazio in partite anche complicate. Gasp vuole due attaccanti a gennaio, ma se ne prende uno, il Lookman di turno, la cosa potrebbe chiudersi lì…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Calafiori io me lo prenderei, il problema non è che non sa difendere, è l’Italia che non sa difendere come reparto. Per me comunque lui è un quinto di centrocampo, ma può giocare anche terzino. Per me è uno dei più forti di tutti. Non so chi gioca a sinistra della Roma, ma per me Calafiori è più forte. Ci gioca Wesley? Per me Calafiori è più forte…e infatti uno gioca nella Roma e l’altro nell’Arsenal che ha vinto la Premier e ha fatto la finale di Champions… Dybala? Essendo fragile, devi stare attento a livello fisico. Poi sono allenatore e giocatore che valutano. Devi fare una scelta su chi sta meglio, sono scelte che si fanno parlando tra allenatore e giocatore…”

Redazione Giallorossi.net