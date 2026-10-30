ON AIR | Corsi: “Roma, sbrigati a chiudere per Endrick”, Rossi: “Vista l’emergenza perchè non provare Guaglianone?”, Orsi: “A Udine non vedo altro risultato se non la vittoria della Roma”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Soulè sarà destinato a giocare tutte, finirà con la lingua di fuori e questo può essere un problema. Dybala? Se deve giocare la partita prima della sosta mi sembra una forzatura. Se oggi stiamo così, io non lo farei giocare tra una settimana subito prima della pausa. Perchè non provare Guaglianone? Perchè no? L’anno scorso ha fatto giocare Arena, perchè lui no? Lui ha sempre portato attaccanti come Arena e Paratici, ma una mezza punta non l’ha portata, è quello il ruolo in cui siamo in difficoltà…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zirkzee allo United gli avanza sempre, ma penso che a Gasperini non piaccia. Rispetto all’anno scorso dove era fondamentale arrivare tra le prime quattro e tu non partivi favorito, ora mi sento più sicuro dei mezzi di questa squadra. Non dico che lo do per scontato che la Roma arrivi tra le prime quattro, ma voglio alzare l’asticella e guardare più al primo che al quarto. Ora quindi preferisco che il derby lo vinca il Milan piuttosto che l’Inter…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Cardinale dice che vuole vincere il campionato e che a gennaio comprerà calciatori. Siccome anche noi vorremmo Endrick, non vorrei che il Milan ce lo solasse. Ecco, si muovesse prima la Roma. Dopo aver speso 60 milioni per Ramos, uno che non segna mai, se può spendere anche per questo…ecco perchè dobbiamo muoverci. Mourinho non vuole darlo ai Friedkin? Ma secondo voi con tutti i giornali del mondo che parlano di lui, quello sta ancora pensando alla Roma…Se il ragazzino dice che vuole andare alla Roma, lui gli dirà di sì. Anzi, ti dirà pure che ce l’ha dato…guardate che Mourinho è forte a parlare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per Hermoso e Balerdi ci sarà sicuramente spazio a Udine. De Roon l’ho visto in calo contro il Cagliari, ma me l’aspetto ancora titolare al fianco di Cristante e con Pisilli avanzato. Mora e Castro penso saranno le mosse dalla panchina. Svilar tornerà dopo la sosta, ieri si è deciso di non rischiare: la Roma con Gollini ha trovato risposte abbastanza positive. Konè ieri ha ripreso il lavoro in campo per poter esserci contro il Sassuolo. Su Dybala invece è inutile mettere obiettivi. Dipende da lui. Ma per Manchester mi sembra obiettivamente difficile…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Quando hai tante partite in pochi giorni, un allenatore pensa anche già alla partita successiva. Sarebbe interessante capire se Gasperini ha già un undici in testa per Manchester, e di conseguenza se ha una formazione in testa per l’Udinese. Sia United che Udinese sono due panchine a fortissimo rischio, bisognerà capire se è un vantaggio o meno per noi. Io non dico che vincere a Udine domani sarebbe un’impresa, ma comunque sarebbe un grandissimo risultato per la Roma…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il rischio Mora per la sua carriera è quello di fare come Bojan. Quando lasciò il Barcellona uscì con quell’aurea, quello del predestinato, e invece non è mai esploso…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Secondo me la Roma non era stanca contro il Cagliari, forse Mancini, ma se fai sovrapposizioni continue poi è difficile rincorrere. De Roon per me non è stanco: sembra che non ci sia in campo, ma gioca sulle linee, sulle traiettorie, non deve andare a rincorrere l’avversario, è un giocatore tanto intelligente. Per me più che la stanchezza è la frenesia, ci sono errori tecnici con passaggi semplici che vengono sbagliati. La Roma deve migliorare su quell’aspetto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma a Udine può trovare i pericoli che ha trovato col Cagliari, non penso sarà molto diversa la partita. La Roma deve subito indirizzare il match. L’Udinese ha recuperato Davis e Zaniolo e potrebbe creare qualche complicazione in più se non ti metti lì e concedi poco. Nell’ultima gara Gollini qualche parata l’ha fatta e devi stare attento, anche a non usurare troppi giocatori. In mezzo al campo la Roma ha poche alternative. E’ una partita da prendere con le molle, non te la puoi rischiare troppo in un momento della stagione così delicato della stagione. Devi evitare di rincorrere una squadra che ritrova improvvisamente fiducia…”

Nando Orsi (Radio Radio): “C’è troppo divario tra Roma e Udinese, i friulani sono in caduta libera. Questa è l’occasione giusta per la Roma. Le partite sono tutte difficili, non puoi vincere tutte 4 a 0, ma in campo si vedono le differenze di valori. Non vedo un altro tipo di risultato oltre alla vittoria della Roma…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma a Udine non avrà vita facile, anche se l’Udinese vive un momento di crisi. L’ultima partita he ha pareggiato ha fatto vedere qualche sprazzo di ripresa, l’Udinese sembrava destinato a fare un campionato ben diverso da questo. La Roma non troverà una squadra in disarmo, a Udine non è permesso vista l’aria che tira, ma la Roma ce l’abbiamo tutti sotto gli occhi. Se la Roma dovesse vincere farebbe un’altra piccola impresa di questo campionato…”

Redazione Giallorossi.net