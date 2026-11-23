Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Noi abbiamo uno che ha il fisico da lanciatore di coriandoli che praticamente in questo momento è inarrestabile, che è Malen. Se in una partita di calcetto l’amico vostro si presentasse con uno bassetto, tutto schiacciato verso il basso, con sta panzetta, sto pizzetto, sto fisico a fiaschetto…che pensate, “ammazza che fenomeno”? La Roma ha numeri incredibili che vanno ascritti per la maggior parte a un tecnico che è straordinario. Gasp ha preso una squadra che veniva da anni di mediocrità, prendendo la squadra da un allenatore che aveva una mentalità opposta. Tanto di cappello a un allenatore che a me non sta tanto simpatico, ma non è che devo andarci a cena fuori…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Balerdi come Ibanez e Zebina? Capisco il fulcro del ragionamento. Mi viene da dire che a parità di distrazioni, quando Balerdi gioca bene è molto più forte di entrambi. Poi ogni tanto ha delle distrazioni. Lui ha delle responsabilità sul gol del Parma, ma Molina gli dà un teschio…. Io comunque Balerdi me lo tengo, non scherziamo… Da quando è rientrato Konè, Cristante ha alzato il suo livello di gioco perchè, con tutto il rispetto, un conto è giocare accanto a Pisilli e De Roon e un conto è giocare con Konè al fianco…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il gol del Parma? Secondo me non è colpa di Molina, lui fa un passaggio filtrante a trequarti per Dybala che se quella palla passa fa gol. La palla colpisce addosso l’avversario e finisce sui piedi di Elphege…io su sta cosa di Molina non sono d’accordo. Balerdi lì sbaglia perchè per la prima volta nella partita non era rimasto addosso all’avversario diretto. Io non riesco ancora ad appassionarmi per Lulli, non riesco a cogliere questa passione smodata che hanno in tanti per lui. Io non so che prospettive avrà, se sarà un top, un buono o cosa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Cerchiamo di bissare qualcosa che è successo 25 anni. A gennaio cominciamo a pensare allo scudetto. Tanto a Roma i tifosi ci pensano, i giocatori ci pensano, Gasperini ci pensa…Questo loro pensare lo si vede sul campo. Le piccole squadre di questo campionato non sono più quelle di una volta: battere loro era tosta, ora è sempre 4-0 o 5-1. Questo succede perchè le piccole ora vogliono fare le grandi e si vergognano a difendere. Il calcio d’attacco lo può fare la Roma, che ha buoni o ottimi giocatori, gli altri no. L’unica squadra piccola che può darti problemi è l’Atalanta, che è tornata nel suo alveo: è la più tosta delle piccole…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma non ha passeggiato a Parma nonostante il 5 a 1 possa raccontare altro, la partita ha avuto le sue difficoltà. I cambi sono stati ancora una volta la discriminante. Hai potuto tenere fuori due giocatori cruciali come Wesley e Soulè, quando li butti dentro il Parma non ci capisce più nulla perchè su quella fascia la Roma fa il bello e il cattivo tempo. Parlare di Malen è superfluo, quel controllo e tiro è una meraviglia per gli occhi. Scontri in autostrada tra gli ultras di Roma e Torino? Fortunatamente nessuna conseguenza grave, ma se il clima era abbastanza rigido sulle trasferte ora toccherà capire cosa succederà adesso…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sono convinto che Gasp stia lavorando sugli ultimi difetti di Malen. In qualche partita ha abbassato il livello della fame: se lui riesce a mantenere quella spietatezza, quella fame, con la produzione offensiva che ha la Roma può arrivare a i gol di Higuain e Immobile per fare il record di reti della Serie A. Se si pippoinzaghizza un po’, può diventare l’attaccante più devastante della storia del nostro campionato…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Sul campo ieri abbiamo avuto buone notizie, ma fuori dal campo…questa storia degli scontri sull’A1 è al pietra tombale sui tifosi in trasferta. Io non riesco a capire come si sono incrociati: quelli della Torino andavano a Sud, quelli del Roma a Nord: che hanno attraversato l’autostrada? Non mi sembra un’esercizio di serena vita… Sulla partita di sabato, a me la Roma del primo tempo non è piaciuta molto. La mossa decisiva è stata l’ingresso di Wesley, li ha triturati. A me Wesley a sinistra non è mai dispiaciuto, ma non è mai stato così decisivo come è stato sabato a destra…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma ha dominato la partita col Parma, non capisco chi parla di difficoltà. Ma in quale momento? Poi tutte le partite sono difficili, nessuna la porti da casa, ma non c’erano dubbi, si vedeva che la vincevi. Poi nel calcio tutto può succedere perchè è una materia strana, ma non per questa Roma. Lo dimostrano i fatti, i gol che segni. C’è poco da fare: questa Roma ha una marcia in più. Il che non significa automaticamente che saremo primi a fine campionato, ma in questo momento mi sembra la squadra più forte che c’è in campionato. Superiore anche alla Lazio, che continua però a fare i suoi risultati…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quella col Parma è stata una partita che non esiste. Da fuori si vedeva una squadra contro un’altra, non c’era partita proprio. Non so se il campionato verrà deciso dall’Inter che perde punti come ieri, o dagli scontri diretti. La Roma ha un uomo come Malen che può risolverti la partita, e non ce l’hanno in tanti. C’è stata la dimostrazione a Parma. Il Parma sembrava dentro la partita e poi è stata spazzata via. Ora ci sarà la prossima tappa di trasferimento e quindi ci sarà un derby che ci chiarirà un po’ le idee. Le romane sono in grande forma… La Roma a gennaio deve fare tutto quello che può, io mi accontenterei di un acquisto a centrocampo. Questo può essere l’anno giusto, con Juve e Napoli che sono fuori…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La partita di sabato è stata a due facce: la Roma nel primo tempo non meritava di stare in vantaggio, Svilar aveva fatto un paio di parate. Poi Malen ha fatto quel gol che se lo avesse fatto un altro sarebbe rimasto negli annali. Il pareggio del Parma è stato gasperiniano, perchè c’erano marcature a dieci metri dentro la metà campo avversaria, quando marchi così devi stare attaccato all’uomo…Poi dopo sono entrati Wesley e Soulè…Soulè non è più forte di Dybala, ma è più funzionale. Le due squadre romane stanno giocando bene, e meritano di essere una prima e una seconda. Per la Roma può essere la stagione giusta? Se continua così sì…speriamo che ci siano congiunzioni con dei colori diversi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma sta dimostrando tante cose. Questa intercambiabilità è un dato raro e che ti porta avanti in classifica. La rosa è lunga e importante, ma la devi preparare: i cambi ti entrano e ti spostano, ma l’allenatore c’ha messo il suo. La Roma è in questo momento la squadra migliore del campionato, l’affidabilità che dà appare inscalfibile anche nei cambi. Non so quanto potrà durare questo momento d’oro, ma io penso che duri. Malen? Il gol sul liscio di Troilo dicono che sia facile, ma devi essere pronto e coordinato a quel tipo di situazione che era imprevedibile. Per la Roma questa è un’occasione irripetibile…”

Redazione Giallorossi.net