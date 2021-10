“ON AIR!” – ROSSI: “Roma-Napoli partita più importante dell’era Friedkin”, CATALANI: “Orsato? Uno che non conosce le regole non può arbitrare”, CORSI: “Nessuno spunto positivo da Juve-Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “L’effetto Orsato finirà già da stasera, e da domani si comincerà a dire che non si tira in porta, che Abraham dentro l’area si vede poco, che con Fonseca avevamo più punti, che abbiamo speso un sacco di soldi per l’attaccante ma ha fatto più gol Dzeko… E se la Roma dovesse perdere col Napoli, lunedì si aprirà il processo a Mourinho, ve lo dico già da adesso, è matematico. Roma-Napoli è la partita più importante dell’era Friedkin, più di Manchester-Roma, perchè se sbagliamo domenica…E’ la partita chiave della stagione, perchè determinerà l’approccio della piazza, quello vero, rispetto alla squadra. Vi ricordo che la Roma è ancora quarta in classifica, a due punti dalla fantastica Inter…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma secondo me ha fatto ridere contro una squadra vergognosa. A me non sembra di ricordare tiri pericolosi verso la porta, e il gioco del calcio se non ricordo male prevede il tiro in porta per fare gol e vincere. La Juve fa ridere, a me non frega niente di come gioca, io penso alla Roma ed è stata ridicola. Nella Juve i migliori in campo sono stati De Sciglio e Bernardeschi, eppure c’è gente che ha visto una Roma straordinaria… Mi fa ben sperare che c’è Mourinho, ma da Juve-Roma non ho visto niente di positivo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Spero che a Trigoria si pensi ad altro rispetto al tema Orsato, e cioè alla partita contro il Napoli. Contro la Juve la Roma ha giocato una buona partita, ma ancora una volta la manovra è stata lenta, e si riesce ad essere pericolosi solo con azioni personali, vedi Abraham e Vina. Su Zaniolo non sono affatto tranquillo. Se giochi contro il Napoli senza di lui è un problema…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? Da Trigoria ci hanno tranquillizzato, è solo una distorsione, spero che possa farcela per il Napoli. Hai giocato contro la Juve senza il tuo giocatore più forte insieme ad Abraham, e anche questo è stato un fattore. La questione arbitrale sta assumendo contorni grotteschi, ora si parla di “errore non errore”, boh…Orsato è stato inchiodato dai fatti, eppure non viene sospeso dall’Aia. Il suo è un errore di chi non conosce il regolamento. Ma come si fa a prendere una decisione del genere…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Errore non errore di Orsato? Lui viene considerato il miglior arbitro italiano, e ha detto cose assurde citando una norma che non esiste, e questa cosa mi sembra gravissima. Uno che non conosce il regolamento non può fare l’arbitro…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Abraham mi sembra uno con la testa sulle spalle, dopo il rigore sbagliato è andato da Veretout a consolarlo. E’ vero, deve segnare di più, ma anche la squadra devo aiutarlo un po’. Osimhen è molto più servito, come tutte le squadre di Spalletti sono costruite per portare il centravanti a segnare, nella Roma invece ci sono più solisti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Noi ci focalizziamo solo sull’errore di Orsato, perché non parliamo del rigore sbagliato da Veretout e del siparietto con Abraham? Quello è il problema. La Roma è bella, ma non tira mai in porta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Secondo me qualche calciatore, soprattutto a centrocampo si può recuperare. Se Kumbulla rientra nei radar e viene recuperato Smalling, la Roma è a posto. La necessità ora è il centrocampo. Villar sembrava potesse esplodere, Mourinho non lo vede. Questa penuria di centrocampisti potrebbe essere un problema a lungo andare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io dico che il campionato stia rispecchiando i valori delle squadre. Alla Roma in questo momento manca la continuità di Zaniolo. Quando c’è lui, questa squadra ha forza fisica, qualità e strappi. Se non c’è, la Roma fatica. La Roma è tecnica, bella, si specchia, ma gli manca qualcosa davanti. La sconfitta con la Juve è pesante, poteva giocarsela meglio. In generale manca la cattiveria, Mourinho forse deve cercare qualche soluzione differente…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Basta dare sempre la colpa all’arbitro altrimenti ci vorrebbero tre Var ogni partita. Non mi sembra esista un problema Mkhitaryan. Non sta giocando ai suoi livelli, ma è alla ricerca di una forma adeguata. Il centrocampo della Roma mi piace: averceli due giocatori come Cristante e Veretout. Secondo me la Roma c’è, è una bella squadra…”

