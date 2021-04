“ON AIR!” – ROSSI: “Sassuolo-Roma partita da dentro o fuori”, CORSI: “Friedkin? Se è come scrivono i giornali, stiamo peggio di Pallotta”, MAGNI: “Under con Sarri può fare il Callejon”, BERSANI: “Il vero Kumbulla lo vedremo l’anno prossimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Sassuolo-Roma è una partita da dentro o fuori, paradossalmente è più decisiva quella di Ajax-Roma, che è una sfida da 180 minuti. Ma se dovessi perdere contro il Sassuolo, la corsa al quarto posto sarebbe praticamente segnata. C’è un po’ di preoccupazione, anche visto le assenze, ma anche loro hanno defezioni abbastanza importanti. Ma avrei preferito giocarmela con tre difensori di ruolo, e che ieri non avessero giocato con l’Italia tutti e 4 i giocatori della Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pellegrini prende una grande quantità di ammonizioni, anche ieri, eppure non è che sia sto combattente… La fuffa che c’è sui giornali è sconvolgente. Sulla Roma il Corriere dello Sport scrive che Friedkin disegna la squadra del futuro. Ma se è come dicono, e io non credo a una sola parola di quello che scrivono, allora stiamo peggio di Pallotta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mi sembra difficile vedere Veretout contro il Sassuolo anche se tornasse in gruppo oggi, ma almeno questo significherebbe averlo a disposizione per l’Ajax. Under è un giocatore alla Sarri, lui sì che è alla Callejon. Tra quelli che è fuori è quello che più avrebbe un senso riportare alla Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Un 4-3-3 con Sarri e con un centrocampo formato da Pellegrini, Villar e Veretout, e un attacco con Mkhitaryan a sinistra, un grande attaccante al centro, e Zaniolo a destra non sarebbe male. E poi in teoria ti rientrerebbero Kluivert e Under, che col 4-3-3 di Sarri potrebbero giocarsi una chance anche loro…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il vero Kumbulla lo vedremo l’anno prossimo, quest’anno è andata così. Ma parliamo di un ragazzo di 20 anni, e sarà protagonista della Roma, ne sono convinto…”

Marco Juric (Rete Sport): “El Shaarawy credo che si porti dietro una difficoltà atletica, e un’altra possibilità l’anno prossimo gliela si deve dare alla cieca, anche se non dovesse fare nulla da qui alla fine della stagione. El Shaarawy è un calciatore di 28 anni, la carta di identità non dice 32 anni, è un giocatore ancora nel pieno. Io per l’attacco guardo più Dzeko, Mayoral, Mkhitaryan e Pedro: se è un attacco che non segna e che ti costa, e con l’età avanzata, la società deve fare un ragionamento… Su Mkhtaryan, anche se trapela tranquillità da entrambe le parti, siamo arrivati a metà aprile e il suo contratto scade tra due mesi e mezzo e il punto interrogativo c’è…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ultimi tentativi per entrare in Champions? Bisogna restare in corsa, e sperare che qualcuno lì davanti possa cedere. Mancano 11 partite, un tempo erano quasi un girone intero, per cui non escludo niente. Sarebbe triste ritrovarsi tra un mese con dei rimpianti: devi restare al gancio e vincere…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Da quando gli hanno tolto la fascia da capitano, Dzeko non è più lui. La Roma così si è fatta male da sola…”

Redazione Giallorossi.net