“ON AIR!” – ROSSI: “Nella Roma c’è una rifondazione, niente drammi se si perde”, CATALANI: “Dalot? Ottimo terzino, magari lo prendiamo”, FOCOLARI: “Marassi stadio terribile, sarà dura”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma deve assolutamente vincere e riprendere il percorso che ha in testa Mourinho e la società. Noi abbiamo un percorso di crescita da fare, e come tutti i percorsi ci sono degli ostacoli da superare. Rinnovarsi non è mai semplice. L’esempio della Juve è evidente: quando azzeri e riparti questi sono i risultati, ha lo stesso ruolino di marcia della Roma in campionato. Quando rifondi una squadra, rimetti mano al monte ingaggi, fai rinunce dolorose, ci vuole tempo e pazienza. Si perderanno partite, e non si dovranno fare drammi. Ci vuole tempo e qualche sessione di mercato per sistemare le cose. Poi a nessuno piace perdere, ma si sta cercando di capire e di sistemare. Poi mettiamoci pure qualche assenza e qualche errore arbitrale di troppo, senza i quali la Roma avrebbe avuto qualche punto in più in classifica, e ora la prospettiva sarebbe stata diversa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Siamo in attesa di vedere se Mourinho farà il vago o ricomincerà a parlare dei giocatori che mancano. Ci sono cose strane nella Roma, come ad esempio il signor Pastorella che è legato a Baldissoni, un suo fedelissimo. Al di là del personaggio, bisogna capire qual è il suo ruolo, perchè ha preso molto potere dentro la Roma. Uno che si occupava di Roma Cares ora è diventato importante a Trigoria, è uno che comanda…bravo, complimenti, ma è una scalata così strana… Strano che Friedkin non sappia di certe situazioni che vanno rigorosamente controllate tutte. Io pensavo che lui avesse il controllo totale dentro Trigoria, che ci fosse più rigore… Domenica sera la Roma deve vincere altrimenti le cose si complicano di brutto, questo ve lo posso garantire… ”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Cristante difensore centrale in una difesa a quattro? Non penso. Se fossi l’allenatore della squadra avversaria, chiederei al mio attaccante di andare sempre a puntarlo… Carles Perez? Sono due anni che fa sempre le stesse cose, come Iturbe lui prende palla e cerca di passare in mezzo agli avversari. Sinceramente non mi ricordo una cosa rilevante fatta da lui nella Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il mio giudizio su Pinto è ancora sospeso ma per il momento non è negativo. Zakaria? Secondo me un tentativo dovevi farlo ad agosto, ora ci può anche stare che l’agente ti dica di aspettare un attimo per valutare anche le altre offerte. Quando Pinto parla di instant team non si riferisce a giocatori come Mbappè o Ronaldo, questo non abbiamo bisogno che ce lo dica lui. Quello che vuole dire è che la Roma non andrà a prendere giocatori a fine carriera con prestiti, giocatori che magari sul momento possono portarti anche al quarto posto. La Roma ha un altro progetto in mente, uno che non ti porta a ricominciare la costruzione della squadra ogni anno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sul mercato non mi aspetto dei nomi nuovi che non sono mai stati fatti, perchè Pinto quando parla a Sky fa riferimento all’affare Vina dicendo che quando si è sbilanciato sul suo nome ha rischiato poi di non prenderlo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo trequartista? A me non piace da esterno destro, perde il 20-30% delle sue potenzialità, se lo metti trequartista può esprimere molto meglio le sue qualità. Ma deve imparare una cosa: dare la palla. Ci sono delle volte che mi fa veramente avvelenare, perchè lui l’assist ce l’ha nelle corde. Zaniolo è un prospetto importantissimo, ma oltre alla tecnica ci deve mettere la testa. E l’allenatore deve metterlo nello spazio di campo dove può rendere di più, e sono convinto che Mourinho lo sta cercando di fare… Dalot? Sarebbe un ottimo acquisto, il fatto che non gioca nello United conta poco, guardate Tomori nel Chelsea…a me piace molto, magari lo prende la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Genoa-Roma? C’è ritrovato entusiasmo a Genova dopo questo cambio di proprietà. La Roma però deve approfittare delle tante assenze, da Criscito a Destro. Loro hanno tanti giocatori di esperienza, da Sirigu a Pandev, ma per vincere le partite serve anche altro…A Marassi la Roma deve conquistare tre punti, senza sé e senza ma. Servono due vittorie nelle prossime gare, altrimenti è buio totale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Genoa-Roma è una partita difficile, la Roma non se la porta da casa anche perchè ultimamente i giallorossi giocano male anche contro squadre alla sua portata. E’ chiaro che il pronostico è per la Roma, però è una partita da giocare. Io credo che la Roma debba giocare col piglio giusto. Pellegrini non c’è, Mkhitaryan non la struscia più e penso che Mou voglia farlo fuori, e Zaniolo ancora non è tornato ai suoi livelli. Per cui anche la Roma è incerottata… Roma favorita, ma lo stadio è terribile e ci sarà un gran tifo, sarà una partita da monitorare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Shevchenko? Ma quanti nemici ha Mourinho sia dentro che fuori la Roma, ora anche Mkhitaryan sembra essere tornato suo nemico… Io penso che intorno al Genoa ci sia tanto entusiasmo per l’arrivo di questi nuovi proprietari che hanno idee chiare e disponibilità economiche. Dal punto di vista ambientale per la Roma questo è il momento peggiore per andare a giocare a Genoa, Marassi è uno stadio che fa la differenza… Io penso che non sarà facile andare lì a vincere…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Le parole di Pinto sembrano un po’ il gioco dell’oca, si torna al punto di partenza. Non avere un instant team è la cosa più gusta che ha detto ed è bene che i tifosi lo capiscano, ma migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso è giusto chiederlo a Mourinho. Il bravo allenatore è quello che migliora il gioco e i giocatori, con una rosa che potrà valere di più economicamente, almeno di un 5%…”

