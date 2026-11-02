ON AIR | Corsi: “Con scudetto e stadio i Friedkin farebbero la storia”, Rossi: “Deve giocare Ghilardi, Mancini titolare per motivi di spogliatoio”, Pruzzo: “Lo United ha staccato la spina, occasione da sfruttare”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma di Udine sembrava fresca, di certo non una che aveva giocato sei partite di fila. Ghilardi deve giocare, non Mancini, sia per un discorso difensivo che offensivo. Perchè Ghilardi ora sta dando un grosso contributo che è almeno all’altezza di Mancini: nelle ultime due partite fa due gol, di cui uno annullato, e un assist decisivo contro il Cagliari. E a Lecce era stato il migliore in campo. Se gioca Mancini è per un discorso di spogliatoio. Gasperini infatti ha chiesto i rinnovi di Pellegrini e Dybala per lo spogliatoio. Gasp sa che Pellegrini, Cristante e Mancini sono la pietra angolare dello spogliatoio, e prima di togliere Mancini ci pensa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Domani penso ci siano i margini per fare un po’ di turnover. De Roon gioca, perchè va in conferenza. Mi immagino Pisilli al posto di Mora. Wesley? Se Gasperini ha visto i social non gioca…all’una di notte stava a fare le video-chiamate… Ma che roba è successa ieri a Como…secondo me Orsato si è dato fuoco. L’arbitro assegna il rigore, ma perchè lo richiami al VAR? Ma perchè l’hai richiamata? Poi dopo che va al video, cosa ha visto per togliere quel rigore? Ma dai…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sto vedendo un atteggiamento e un’attitudine fortissime da parte della banda di Gasperini, vero protagonista di questa squadra. In generale, lo dico da settimane, non vedo l’Inter degli scorsi anni e la Roma invece è nettamente superiore a quella degli ultimi 6-7 anni. Per questi motivi io dico che non bisogna aver timore di pensare alla vittoria del titolo… Bene Ghilardi, in crescita ma togliere Mancini in assoluto non penso che accadrà. E’ un leader, è un giocatore che da braccetto interpreta alla perfezione le richieste tecnico-tattiche di Gasperini. Il Manchester è in grandissima difficoltà ma guai a sottovalutarli. Nel primo tempo col Chelsea hanno disputato un’ottima gara, divorandosi due-tre gol davanti al portiere…”.

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Cristante ha sempre dato il massimo, nessuno glielo ha mai contestato. Ora sembra essere addirittura più importante di Konè. Vorrei ricordare che Gasperini il primo anno era pronto a cederlo pur di avere le ali in attacco, che per lui sono fondamentali. In questo momento la figura di Cristante è una delle più importanti. Lo scudetto lo vince o la Roma o l’Inter, non ce ne sono altre. Se non vi è venuto da piangere a vedere Juventus-Napoli è perchè siete eroi… Se D’Amico e Gasp fanno vedere ai Friedkin che questa è una squadra che può vincere addirittura questo campionato, magari gli faranno capire che serve comprare uno o due giocatori che dicono loro. Ma i Friedkin lo capiranno, o diranno che a loro non gliene frega un cavolo?…Se i Friedkin facesse stadio, scudetto e Conference avrebbero fatto la storia, dovrebbe essere una bella spinta per un presidente…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Quella dei Friedkin è una personalità stranissima, anche Gasperini non capisce bene che tipo di ragionamenti fanno dal punto di vista emotivo. Dal punto di vista finanziario invece lo abbiamo capito molto bene, tendono molto a stare tirati. Non so se questa storia dell’orgoglio di poter entrare nella storia della Roma possa funzionare, speriamo di sì. Perchè se anche quest’anno non riesci a portare a caso uno scudetto entri davvero in uno stato di frustrazione, perchè questo è un campionato dove ti aspettano tutti e fanno a gara a chi sbaglia di più…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “In questo ciclo di partite c’è un dato: contro le stesse avversarie della scorsa stagione, la Roma quest’anno ha sette punti in più. La Roma è arrivata alla settima partita di una serie di nove, e ci arriva con gli uomini contati. Lulli e Balerdi titolari domani? Io vedo Balerdi titolare al posto di Hermoso, su Lulli ho delle riserve in più. E’ vero che non ha giocato a Udine, ma c’è sempre la carta Rensch che molti sottovalutano, Gasp ha dimostrato che di lui si fida. Mi aspetto il ritorno dei tre centrocampisti, con Mora in campo a gara in corso…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Quello che ha fatto l’arbitro in Como-Venezia è stato assurdo. A parte che il tifoso deve capire quello che succede, ma è stata revocata una decisione senza alcuna logica e così è buono tutto. La motivazione data è che Milla non ha commesso fallo…semmai potevi dire che il giocatore aveva tentato di togliere il braccio e il tocco è involontario. Se mi dai questo tipo di spiegazione io capisco, poi posso anche non essere d’accordo. Se tu mi dici che il giocatore non commette nessun fallo mi stai dicendo una stron*ata, perchè il fallo di mano c’è, è chiaro ed evidente. Quello che è successo ieri ha dell’inquietante. Anche quello che è successo in Lazio-Cagliari è molto grave, perchè un calciatore che viene colpito al volto e resta atterra va immediatamente soccorso. Da regolamento lì devi fermare il gioco…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Se la Roma vincesse a Manchester avrebbe messo trequarti di qualificazione ai playoff in tasca. Questo turno di campionato ci dà la dimostrazione che l’Inter è attaccabile, mi sembra Lautaro-dipendente, che è il suo leader carismatico. Lo stesso Chivu dice che forse hanno meno fame rispetto all’anno scorso. E questa è una bella notizia per le altre pretendenti, tra cui la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lo United l’ho visto giocare contro il Como e sembra addirittura una squadra di terza fascia, il Como c’ha camminato sopra. Ora sembra addirittura peggiorata, significa proprio che ha staccato la spina. Questo ex giocatore (Carrick, ndr) non riesce più a motivare nessuno, e quindi è un’occasione da sfruttare. Senza pensare di essere troppo più forti dell’avversario, devi affrontarla nella maniera giusta. Davanti negli spazi non c’è partita. La Roma è in piena salute e puoi continuare nel tuo cammino. Mi sembra un momento veramente positivo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Questo è sicuramente il momento migliore per affrontare il Manchester United. Perde, perde, perde…però se indovina la giornata…questo può succedere. E’ vero che è in crisi, ma giochi sempre all’Old Trafford contro il Manchester United. Hanno giocatori che possono trovare la serata giusta, e per vincere in Inghilterra devi sempre fare una grande partita. Non so se è sicura la vittoria della Roma, non è un equazione: Manchester in crisi, vince la Roma. Per me è una partita molto difficile…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma è sicuramente in un momento straordinariamente positivo, il Manchester il contrario, e se fai uno più uno… Ma la partita va presa con le molle, solo entrare all’Old Trafford ti mette soggezione, è uno stadio che incute timore. Se la Roma però conferma quello che sta facendo in campionato, riuscirà a venirne fuori in modo brillante. Se pensi di vendicare i sette gol presi, non è il modo migliore. Lo United è in difficoltà, e secondo me non ha gli uomini per reagire…”

Redazione Giallorossi.net