“ON AIR!” – SPARTÀ: “Dybala può portarci 10-15 punti in più”, PALIZZI: “Bailly? In prestito non si può dire di no”, COSENZA: “Non è più un giocatore vivo”, MAGNI: “Se non va bene Zagadou, non va bene nemmeno lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alesssandro Spartà (Roma Radio): “Quanti punti in più può portare Dybala? Io penso 10-15. L’anno scorso non ci avremmo vinto lo scudetto, neanche con quindici punti in più, ma saremmo arrivati in Champions, tra il terzo e il quarto posto… La Juventus? Sento parlarne tanto, ma sul loro centrocampo ho sempre qualche dubbio. E poi Chiellini è Chiellini, questo sarà il primo anno senza di lui, che aveva un peso importante nello spogliatoio…”

David Rossi (Roma Radio): “La gente al momento vede la Roma posizionata tra il terzo o quarto posto nella griglia di partenza. Juve e Inter sono davanti a tutti, e poi bisogna vedere quello che farà il Milan, che al momento è difficilmente decifrabile. Ma è la squadra campione d’Italia, e quindi i giocatori buoni ce l’ha…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mentre Zagadou è un mancino naturale, un difensore che esce palla al piede, Bailly è un ottimo marcatore, ottimo stacco di testa, è un pupillo di Mourinho, però è un difensore di piede destro. Se lo dovessi prendere in prestito, come si può dire di no. E’ uno degli uomini di Mourinho, se dà garanzie fisiche lo prenderei senza dubbio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dybala è il simbolo di una squadra che vuole ambire a traguardi più importanti di quelli raggiunti quest’anno… Il discorso della titolarità di Zaniolo sarà un tema costante nei prossimi mesi, e un club che prende Dybala e non ti rinnova il contratto non ti dà il segnale di voler puntare forte su di te. Ma nemmeno alla Juventus avrebbe la certezza di un posto da titolare… Spero ancora che la Roma arrivi a Frattesi. Ma se non dovesse arrivare, vorrei vedere la stessa valutazione se dovesse trasferirsi altrove. Non è che siccome la Roma ha la clausola da scalare, allora a te lo valutano 32 milioni, mentre al Milan 25…Un centrocampo con Wijnaldum, Matic, Frattesi e Veretout, ma senza Cristante, secondo me potrebbe andare bene. La difesa? Se non va bene Zagadou, e secondo me non va bene per via degli infortuni, allora non va bene nemmeno Bailly, che in 3 anni ha giocato una decina di partite…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Bailly? Nessuno discute le sue doti, ma se è ancora vivo. Perchè questo è morto proprio… Visto che la Roma dovrebbe prendere Wijnaldum, acquistare anche un titolare in difesa ti permetterebbe di fare un salto di qualità importante ora che il Napoli sembra aver abdicato e l’Atalanta è in piena ristrutturazione. Resterebbero le tre strisciate del nord, e rinforzando la difesa potresti avvicinarti molto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha preso un calciatore veramente di livello alto con Dybala. È giusto che la società se ne vanti. Si alza l’asticella e la Roma deve fare di più rispetto alla scorsa stagione. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni che la famiglia Friedkin lasci un segno importante. Vediamo come va con lo stadio. Se dovessero mettere in piedi anche lo stadio in quattro e quattr’otto, come fanno gli americani, completerebbero un inizio di lavoro molto positivo. Mourinho ha alzato di molto le ambizioni dei Friedkin, così ben disposti a spendere i soldi per la Roma. Siamo in un momento decisivo…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Presentazione di Dybala? Tutti i calciatori li metterei a disposizione dei tifosi, farei un evento su ogni presentazione. Spettacolarizziamo il calcio oltre alla partita. Mercato? La Roma segue le indicazioni di Mourinho. Sta facendo quello che vuole l’allenatore. La Roma ha bisogno di cedere un pezzo e poi si vedrà. In generale mi sembra che Mourinho non possa non esser contento per il mercato dei giallorossi. Il tecnico che deve essere scontento è Spalletti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mourinho vuole sempre giocatori abbastanza pronti. Salvo vedere quello si è inventato l’anno scorso con Zalewski e Bove. È un tecnico al quale piace lavorare con giocatori importanti. Matic e Dybala sono due giocatori alla Mourinho, chiesti dal mister e la società l’ha assecondato. Quando la Roma ha preso Mourinho l’ha fatto per ottenere qualcosa di importante non per far crescere i giovani. Per portare a casa dei risultati e già il primo anno si sono visti. La strategia è quella…”

