ON AIR | Torri: “Col nuovo stadio 40% di fatturato in più, ma prepariamoci a prezzi molto alti”, Orsi: “Svilar? Presto arriveranno offerte da 60 milioni”, Piacentini: “Messi andatelo a salutare nei giorni di vacanza…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quella di Messi non è una partita di addio, è una partita: se sei convocato è un discorso, ma se non sei convocato…Che due non convocati, Dybala e Molina, debbano partire dall’Italia, farsi un volo di venti ore per salutare Messi, imbriacarsi, ripartire, altre 20 ore, fuso orario…sinceramente non ha senso. E la Roma ha fatto bene a dire no. Gasperini non voleva fare la parte del cattivo, non voleva mettersi contro i giocatori, e allora adesso passa che lui li avrebbe mandati e la società no. Come è giusto che sia, perchè deve essere la proprietà a dire “io vi pago, e mi servite qua”. Perchè domenica c’è la partita di campionato più difficile dopo Inter-Roma, e a te servono anche Dybala e Molina. Per cui Messi andatelo a salutare quando siete in vacanza…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Messi? Ti invita il più grande giocatore di tutti i tempi, e per un calciatore è un onore partecipare…I giocatori ora sono abituati a fare viaggi dall’altra parte del mondo e poi tornare. Quando sei un professionista, e sai che c’è una partita il 6 e l’altra l’11, cerchi di evitare di fare festa. Io penso che sia giusto che la società non voglia mandarti perchè a ridosso c’è una partita importante, ma è anche giusto che il calciatore dentro di sé sarebbe felice di andare, è normale…”

Simone Tiribocchi (Rete Sport): “Kvernadze per la Roma a gennaio? E’ un calciatore che mi piace molto, è forte, bisogna solo capire dove può giocare. Lo vediamo spesso molto esterno, mentre Gasperini vuole più giocatori che vengono dentro il campo. Boga ad esempio era straripante sull’esterno, ma poi con Gasp ha fatto fatica. Bisogna capire questo, ma sicuramente il talento c’è. Soulè secondo me è un calciatore forte, di qualità, vuole incidere e spesso sbaglia per dimostrare che è bravo. Ma dà sempre tanto per la Roma quando scende in campo, per me è un valore aggiunto. Scudetto? Io penso che il tifoso romanista dovrebbe essere soddisfatto se tornerà in Champions, è questo l’obiettivo primario…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’Italia? Siamo molto vicini allo zero, fortunatamente abbiamo uno dei portieri più forti del mondo. Su tutto il resto, contro il Belgio Mancini avrebbe potuto avere un atteggiamento più conservativo col quale magari riuscivi a portare a casa un pareggio, e invece ha fatto scelte più coraggiose. Su Romano i mondi si sono ribaltati: da fenomeno è passato a brocco. Io spero che si continui così, nella volontà di ringiovanire, a costo di passare serate toste come quella dell’altra sera. La strada è lunga ed è in salita, ma almeno è una strada da percorrere… Totti? Sicuramente c’è freddezza nei rapporti con la Roma, ma io una porticina la lascio ancora aperta per il Centenario…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Italia? Per giocare 4-3-3 devi avere ali che sappiano saltare l’uomo, nel secondo tempo abbiamo visto Zoma che mi ha fatto quasi tenerezza, era proprio un pesce fuor d’acqua. Come ali pure non hai moltissimo. O ti inventi qualcos’altro, o diventa difficile giocare in questa maniera… ”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Io lo dico a gran voce: sento che sta arrivando anche il nostro momento. Non dico che questo è l’anno della Roma, ma è naturalmente impossibile che non arrivi. Negli ultimi anni hanno vinto cani e porci, è naturalmente arrivato il momento di gioire anche noi. Non so se se quest’anno, non so se sarà il prossimo, ma arriverà a breve termine…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Oggi può essere un giorno importante per lo stadio della Roma, dovrebbe esserci l’ultimo via libera, poi toccherà alla Roma costruirlo e realizzarlo in tempi rapidi. Sarebbe garanzia dell’aumento del fatturato che ti avvicinerebbe all’élite del calcio europeo. C’è necessità assoluta dello stadio, altrimenti diventa tutto complicato. Intanto non pagheresti più l’affitto dello stadio, che è di qualche milione di euro. In più ci saranno un centinaio di suite che costano un sacco di soldi prenderle per un anno, che ti possono garantire 10-20 milioni di euro l’anno. E poi ci sono i concerti, il museo… Con lo stadio, sarebbero circa 50-70 milioni di euro di fatturato l’anno in più, ma anche di più se sei bravo. Potresti aumentare il fatturato del 30-40%. Se rischiamo di dover andare al Rotary Club più che allo stadio? Il rischio c’è. Dovremo scontrarci con l’aumento dei prezzi: a parte la Curva Sud, il resto dello stadio costerà, e costerà parecchio…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Nusa l’avete visto ieri? Anche se la Norvegia ha perso, lui è un’ira di Dio. Io dico: con Nusa e Moreira, in Italia lo scudetto lo vinci. In questo campionato dove la Roma va benissimo, quando vedi gli esterni capisci che questo è l’unico problema…la cosa più importante era questa. A Roma per l’esterno c’è proprio il manifesto “Wanted”…se prendevamo uno di questi era tanta roba… Pellegrini? Non gioca da sei mesi, è un crociato praticamente…lui entrerà in qualche partita più facile, magari nelle rotazioni, e tra un mese tornerà in condizione. Ma sei mesi di stop sono tanti…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “L’articolo de La Repubblica sui diritti della maglia di Totti? Sarei curiosa di capire da chi esce fuori questa storia. Totti ha lasciato già alla Roma i diritti di immagine. La Roma ha messo in bilancio le magliette vendute con il 10, e a quel punto lo staff legale di Totti ha contattato la Roma per parlarne. Che è un discorso diverso, perchè invece messa in quel modo sembra che Totti è attaccato ai soldi…Secondo me questo articolo è la risposta a una cosa che ha detto Totti non tanto sulla Roma di adesso, ma sulla Roma di Pallotta, su un dirigente che gli aveva detto “tu sei sempre contro”…sono maliziosa su chi poi ha queste reazioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Romano? Sono situazioni che capitano, a volte la società preferisce certezze. Dovevi avere più occhio e tenerti una clausola, ma il mondo del calcio va così, capita di lasciar andare un giocatore per tenerne un altro salvo poi accorgerti di esserti tenuto quello meno forte e aver fatto partire quello più forte. Queste cose succedevano quando c’erano settori giovanili che producevano un sacco di ragazzi, di questi tempi mi sembra più difficile…Lulli ha fatto quell’amichevole in Inghilterra dove ha dato dimostrazione di saperci stare. E’ stata una bella sorpresa, in chiave Roma dove ti servono alternative mi sembra un ragazzo che merita…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non è che mandi via Romano perchè stava antipatico: era andato allo Spezia e non aveva fatto benissimo, poi magari le qualità vengono fuori dopo. Io ieri vedevo il Portogallo, e la Lazio ha fatto lo stesso errore con Pedro Neto, che era della Lazio…Sono cose che succedono, non c’è da farla troppo lunga, l’importante è non farlo troppo spesso questo errore, altrimenti bisogna andare dagli scout e dirgli di mettersi un paio di occhiali…Svilar? Ormai è un portiere fatto, che ha grandi qualità, alla Roma porterà punti. E’ uno dei migliori portieri di questo campionato, e la Roma se lo deve tenere stretto perchè presto arriverà qualcuno con 50-60 milioni…”

Redazione Giallorossi.net