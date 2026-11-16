ON AIR | Corsi: “Sabatini? Da che pulpito arriva la predica…”, Torri: “Ha detto il 10% di quello che pensa”, Catoni: “Devastante la storia del FPF”, Petruzzi: “A distanza di tre anni non so a che livello sia Pisilli”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io ho amato Sabatini come persona più che come personaggio, ho sempre avuto un rapporto affettuoso con lui. Ora preferisco volergli bene da lontano, e non ho da difendere posizioni. Ieri gli è partito il colpo, e come al solito poi tutti indicano il dito e non la luna. Dopo che aveva raccontato che Gasperini aveva strattonato Massara davanti ai giocatori, nella serata ha fatto lo scuse. Raccontare questo non penso sia passibile di querela, e se Sabatini lo ha detto è perchè glielo avrà raccontato Massara. La frase passibile di querela è che lo avrebbe fatto per favorire i suoi amichetti, quella è la frase molto grave difficilmente difendibile in un tribunale. Io voglio ricordare che questa città ha accolto Gasperini dandogli dell’uomo di me*da con uno striscione fuori da Trigoria una settimana prima che firmasse il contratto e davano dell’imperatore a Ranieri. Dopo sei mesi gli stessi davanti dell’imperatore a Gasperini e della mer*a a Ranieri. Una città che se va bene soffre di bipolarismo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pisilli che giocatore è? A che livello è? Lui non gioca con continuità e ancora non lo puoi sapere. Sono passati tre anni: il primo anno ci può stare, ma il terzo lo devi sapere di che pasta sei. A oggi lui nella Roma non è titolare, e se dovesse andare via Konè penseresti subito a un altro giocatori di livello da prendere al posto suo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sabatini? La cosa più grave non è stata la spinta a Massara, cose che negli spogliatoi sono sempre successe, ma è che lo ha fatto per favorire i suoi amici. A me della spinta non frega niente, non so nemmeno se è successo davvero. Ma della storia degli amici…ma da che pulpito…basta questo. Secondo me in un momento così Sabatini spara questa cosa, dopodiché il povero Massara gli avrà detto: “Questa è una cosa che ti ho detto io in confidenza, ma se lo dici pubblicamente questo ti denuncia. E io poi sono costretto a testimoniare, ma io in aula non ti ci vengo”, e allora lui ha chiesto scusa. Questa è la mia sensazione di come sono andate le cose. Ma poi è chiaro che Gasperini voleva i suoi. E’ una cosa assolutamente squallida e non voglio affossare nessuno…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sabatini ha chiesto scusa ma non penso sia sufficiente perchè Gasperini vuole adire le vie legali. Sabatini ha chiesto scusa ma non si è rimangiato quello che ha detto. Gasp non lo fa per Sabatini, ma per chi c’è dietro….”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se la Roma può fare un colpo importante, o un paio, li farà in attacco, o magari sull’esterno, è quella la priorità. Resta da chiarire quale sarà il margine di spesa e quello che la Roma può fare a gennaio, perchè il mercato di gennaio è più vicino…Dybala in campo contro il Parma? Vedremo se darà risposte positive questa settimana, di sicuro rientrerà Svilar così come Mancini…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Dannata Uefa…che palle con questa storia dei paletti…mi sembra di essere da tutta la vita a sentire questa storia dei paletti. E’ devastante sta cosa, non finisce più. E’ una roba ultradecennale, speriamo di uscirne prima o poi…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Sabatini è uscito di scena per le conseguenza di varie situazioni fisiche che lo hanno visto molto vicino a salutare, e quindi oggi attraverso le interviste è come un modo per dire “sono vivo, sono ancora qui”. Forse sono troppo buonista con Walter, col quale ho un buonissimo rapporto da anni. Più parla e più il rischio di essere criticato cresce. E vi garantisco che dice il 10% di quello che pensa… Gasperini ha già fatto sapere che non risponderà. E’ un po’ come la vicenda con Ranieri, quando non disse nulla…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Soulè è cresciuto e può diventare il giocatore che fa la differenza. Se diventa determinante nei 90 minuiti diventerebbe un fattore. A gennaio devi rafforzare il reparto: se ti capita il Lookman di turno ok, altrimenti vai avanti con quelli che hai. Sono cinque giocatori di ottimo livello e puoi arrivare fino in fondo con quelli. In difesa c’è stato invece un calo di Mancini, e una copertura adeguata a centrocampo è opportuna. Il ritorno di Svilar è sicuramente un valore aggiunto, è uno di quelli che ti porta punti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Soulè è in grande crescita. Da quando non c’è Dybala e i risultati non sono crollati, anzi. Soulè mi sembra un giocatore futuribile, e se pensi a un sostituto di Dybala lui ci può stare, ti può fare la differenza. E con Gasperini può crescere ancora. Più pesante l’assenza di Svilar o quella di Konè? A me sembra che i risultati fatti con Gollini sono in linea, non so cosa avrebbe potuto salvare in più Svilar. Magari con Svilar, le parate di Gollini non le faceva… Su Konè ditemi quand’è che la Roma ha sofferto la sua assenza. Col Real hai preso tre gol su calci piazzati, con lo United magari se c’era lui non stavi avanti 2 a 0…”

Redazione Giallorossi.net