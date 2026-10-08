ON AIR | Corsi: “Per Pellegrini è l’ultima chance, o la va o la spacca”, Pes: “Faccio fatica a vederlo in questa Roma che va a mille”, Nardo: “Se non renderà bisognerà chiederne conto a Gasp”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Castro? Muriel con Gasperini ha contribuito in maniera decisiva molto più di tanti titolari alle fortune dell’Atalanta, lui ha fatto il record di gol partendo dalla panchina. Se io ho uno come Malen che segna un gol a partita, lo faccio giocare sempre, dopodiché Castro si ritaglierà il suo spazio, anche perchè quando è entrato in campo è entrato bene. Certo, un minimo di minutaggio gli va dato. Pisilli fino a dicembre aveva un minutaggio da Primavera, poi però quando lo ha buttato dentro si è fatto trovare pronto, e ha cominciato a giocare… Como-Roma? Se giocasse Pellegrini sarei decisamente sorpreso. Per me gioca Mora. E gli argentini me li terrei per il Real Madrid: penso che Balerdi e Soulè giocheranno in Champions…”

David Rossi (Rete Sport): “Castro è un giocatore ambizioso, si vede anche quando scende in campo, e credo che in allenamento si impegni per mettere in difficoltà Gasperini pur avendo davanti uno che segna un gol a partita, e non è facile. Ma ti dico pure che non è una giustificazione per un calciatore di 22 anni per immalinconirsi. Io però a Roma-Genoa faccio giocare Castro. Perchè se a fine campionato Malen fa 38 presenze da titolare, e Castro entra 38 volte a 5 minuti dalla fine, lui secondo me ti dice: “Sai che nuova c’è? Forse ho sbagliato, perchè io vorrei fare il primo”. Ma senza cattiveria…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io Malen lo faccio giocare sempre, perchè è il più forte di tutti. Fatta questa premessa, se Castro ha accettato di venire alla Roma è giusto così, non ti puoi lamentare. Poi bisogna vedere che discorsi sono stati fatti con Gasperini. Ma lui deve fare il professionista a prescindere…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Castro è costato 35 milioni anche perchè il Bologna è stato l’unico club che è stato disposto a prendersi Dovbyk, un calciatore che ha continui problemi fisici, accollandosi tutto il suo stipendio e inserendo anche un diritto di riscatto, che fa comunque una valutazione. Inoltre quando un calciatore giovane ma di prospettiva ha uno stipendio basso spesso ti costa di più di cartellino. E poi le alternative erano Tresoldi, che costava di più, e Pellegrino, che costava quanto Castro. Questo è il contesto del racconto del motivo per cui Castro è stato pagato quella cifra. Io Castro lo avrei comprato due anni fa, per cui sono felicissimo che la Roma lo abbia preso…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pellegrini dentro di sé saprà che questa è la volta che o la va o la spacca. Questa è l’ultima chance per il ragazzo, perchè se rifà un altro campionato opaco non penso che resterà alla Roma. Ragazzi da Pellegrini nn basta la partita, era il capitano della Roma, da lui ci si aspetta che faccia la differenza…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Pellegrini è uno di quelli che vede di più il calcio in verticale, e questo è uno dei motivi per cui Gasperini punta ancora su di lui. Il calcio in verticale e la visione che ha potrebbe fare molto utile a Gasp…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mi incuriosisce molto vedere come Pellegrini potrà inserirsi in una Roma che va a mille all’ora, mi sembra una squadra un po’ lontana dalla conformazione del calciatore. Lui ha limitato i danni in una Roma che non andava a questo ritmo, ora sinceramente immaginarlo in questa squadra faccio fatica. Io penso che debba fare degli step per giocare in una Roma che gioca questo calcio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma al momento sta andando tutto bene, tutto secondo i piani migliori. Poi arriveranno sicuramente delle difficoltà, e alla fine si faranno i conti. La società ha dato in mano a Gasperini questa squadra e le sue sorti. Tutti i giocatori sono stati avallati dal tecnico, lui e D’Amico sono corresponsabili dei giocatori presi, ceduti e rinnovati. Sui rinnovi di Pellegrini e Dybala sono state fatte due scelte forti: Dybala ha dimostrato di averlo meritato al 100%, ora valuteremo sul campo Pellegrini. Se Pellegrini non renderà, bisognerà chiederne conto a Gasperini, che lo ha sempre difeso. Io ho delle aspettative su Pellegrini, nonostante sappia che non è Totti o Dybala, ma la sua utilità la do quasi per scontata perchè è stato l’allenatore a volerlo…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Pedro che non ha ricordato la Roma? D’istinto direi che non me ne frega niente, la trovo una mancanza d’eleganza che poteva evitare. Ma per come lo ha trattato la Roma, ha dei motivi per essere arrabbiato. La Roma lo ha messo fuori rosa…a Pedro. Parliamo di uno che ha vinto tutto, che ha segnato praticamente in tutte le finali che ha giocato… Se è arrabbiato con la Roma ci sta. E’ stata una scelta offensiva nei confronti del giocatore, e capisco il suo risentimento. Ma sostanzialmente non me ne frega niente di Pedro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Como-Roma? Penso a Nico Paz e Dybala, può essere la chiave tattica della partita. Nico Paz è ovvio che gioca, ma ti pare che non gioca… Pisilli è in forma, può darti un’alternativa a centrocampo in una situazione molto statica, perchè se gioca De Roon, ragazzi, diventa molto leggibile contro il Como che fa della qualità la sua arma migliore. E poi vedremo se la capacità di Dybala di innescare Malen può essere decisiva, perchè loro ti concedono spazi e lì la qualità di quei due deve saltare fuori…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Nico Paz secondo me resterà in panchina, ogni tanto è indolente e Fabregas lo fa per punirlo. Paz sa di esse bravo e ogni tanto si specchia, e lasciarlo qualche volta in panchina può farlo crescere. Como-Roma è una partita che ha un peso, ma non è determinante. Può darti degli indizi, delle risposte, ma non definitive. Io mi aspetto una partita spettacolare, con tanti gol e azioni. Sono curioso, sono due squadre dinamiche e quando si affrontano squadre dinamiche voglio vedere chi si annulla. L’orario delle 12:30? Solo noi ancora pensiamo a queste cose, in Inghilterra ci giocano da anni a quell’ora…”

Redazione Giallorossi.net