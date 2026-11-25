Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Con De Roon si è mostrato che con due spicci puoi comprare giocatori funzionali al calcio di Gasperini. Secondo me il valore di Pisilli sul mercato è sui 25-30 milioni. Pisilli non è né il sostituto di Konè né il sostituto del trequartista. Se tu mi dici, vendi Pisilli a 25 milioni e per la stessa cifra compri il nuovo Konè, per me va bene…Ma penso che questo sia un ragionamento che verrà fatto a giugno e non a gennaio…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Quando Gasp era all’Atalanta si era imposto la storia dei quattro centrocampisti perchè aveva Pasalic, da lui costruito, che faceva in maniera eccellente sia il trequartista che il centrocampista centrale. Su Pisilli penso che Gasperini sia rimasto deluso nel ruolo avanzato, e questo mi fa pensare che probabilmente nella sua testa, in una squadra ideale, uno in mezzo al campo che sappia fare entrambe le fasi forse gli servirebbe…”

David Rossi (Rete Sport): “Dybala ieri in conferenza stampa c’ha detto praticamente che stasera gioca e che rinnova il contratto…a sto punto facciamogli direttamente un biennale così almeno ci fa lo sconto. Facciamolo giocare fino a 50 anni e ci leviamo il pensiero… Gasperini mi sembra intenzionato a giocarsela e a farlo con i migliori. Lui dice: “Vado in casa con i bi-campioni d’Europa, ma posso fare turnover?“. La frase del tecnico “ci siamo meritati di giocare questa partita” mi fa pensare che giocherà Soulè con Dybala e non De Roon perchè vuole dare soddisfazione al gruppo che lo scorso anno c’ha portato in Champions…”

Fabio Petrucci (Rete Sport): “Cristante sulla trequarti con De Roon a centrocampo? Si pensa sempre che se metti un giocatore in quel ruolo con caratteristiche diverse ti vai a snaturare o che vuoi andare a fare una partita difensiva, ma non è così. Metti un giocatore diverso, però il concetto resta lo stesso: quello di andare a fare un gol più degli avversari. Poi Cristante è meno offensivo di Mora, ma non vuol dire che Cristante come obiettivo non ha quello di andare a fare gol…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dybala che vorrebbe chiudere qua a Roma lo trovo tenero, ma per parlare di rinnovo ci vuole tempo. Gasperini è la squadra: se è tranquillo ha capito che sono tutti concentrati. Poi il calcio è calcio: anche ieri il Napoli doveva prendere la sveglia dal City, e invece…per cui una cosa possiamo farla anche noi. Se la Roma fa un pari o addirittura una vittoria, cominciamo a essere davvero convinti e non solo forse…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini mi è sembrato rilassato, non rassegnato. Queste sono le partite che servono per farti crescere. Devi prendere esperienza contro Real e United, una cosa che odio, il percorso di crescita. Ma in Champions questo è: speriamo che ogni errore che hai fatto e ogni big che hai affrontato di abbia insegnato qualcosa, e vederlo questa sera. Queste sono partite che dovrebbe caricare i giocatori da soli, dovrebbero essere a mille…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mi impressiona il centrocampo del PSG, ha tutto: Vitinha, Fabian e Neves è un terzetto costruito in maniera perfetta, non gli manca quasi nulla. Lì potrebbe essere un punto dove vai in difficoltà. Ma mi vengono in mente anche gli esterni che arrivano alle spalle con Hakimi e Mendes. Sarà curioso capire come e dove Gasp posizionerà gli esterni…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La partita di stasera è proibitiva, il PSG è la squadra più forte del mondo. Se vi dicessi che la Roma va a vincere vi prenderei in giro, anche se non la escludo per niente. Il pallone è rotondo e loro hanno infortuni pesantucci. Se poi vogliamo dire che la Roma è la squadra che può guardarli negli occhi, beh io dico sì, può farlo, e andare lì a provare a giocarsela con coraggio. Anche perchè se vai lì solo per difenderti sei finito…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io non vedo l’ora di vedere la partita dal punto di vista tattico, è la cosa che mi interessa di più. Poi per vincere non basta solo la tattica, ma anche la personalità e il coraggio. Sono molto curioso di capire come Gasperini l’andrà ad affrontare…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Questa è una partita che già mi sta regalando emozioni, mi sento che la Roma sarà lo stesso protagonista al di là di come finirà. Raramente ho questo genere di sensazioni, e non so perchè. Ho dentro questa cosa, diversa da Roma-Real. Non dico che finirà 0-3, ma sento delle vibrazioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La gestione degli uomini è fondamentale per tutelare questo e quell’altro e non avere infortuni che non possono più avvenire prima di Natale. Stasera giochi contro i più forti, devi sperare di fare una prestazione di livello e che gli altri non siano in serata. Magari stai sulle tue, vedi che aria tira e poi niente è vietato. PSG e Barcellona fanno un altro sport, l’ho detto ieri, però una partita è una partita… Consigli a Gasp? Ma che vuoi consigliare, ha grande esperienza. Non devi lasciare praterie sennò prendi imbarcate. E’ un bel test per il pacchetto arretrato, è una bella prova sotto questo aspetto. Vediamo se davanti l’imprendibile pelato (Malen, ndr) può fare la differenza anche in questo contesto. Con lui di solito parti con uno o due gol di vantaggio…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quella tra PSG e Roma è una partita molto stimolante. Io non penso che la Roma parta battuta perchè sta bene. Ovviamente il PSG parte favorito, ma gli manca Kvaratskhelia e Douè e la Roma può approfittarne. Non dico che è una partita aperta, ma devi vedere come affronterà questa sfida. La Roma ha bisogno di punti per giocarsi almeno il playoff. Gasp non si snaturerà, ma ci saranno accorgimenti diversi nelle marcature preventive. A me la coppia Dybala-Soulè non piace, per me Soulè non è più forte di Dybala ma è più funzionale…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La partita dovrebbe essere una bella partita. La Roma offre una delle espressioni calcistiche migliori d’Italia, e non solo. Il PSG ormai lo conosciamo tutti. Mi auguro che sia una partita che non proponga rimpianti. Può essere una bella partita di calcio tra le due squadre che giocano meglio, la Roma si è inserita nella cerchia ristretta delle squadre che giocano un bel calcio. Un pareggio a Parigi non sarebbe male…”

Redazione Giallorossi.net