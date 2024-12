“ON AIR!” – CORSI: “Beto e Doucourè? Allora a Ranieri hanno raccontato caz*ate…”, PES: “Zappa sul livello di Celik, così non risolvi il problema”, ROSSI: “Sei o sette giocatori hanno già chiesto la cessione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “E’ la seconda peggiore Roma di tutti i tempi…la prima è quella che è andata in Serie B. Voglio fare un investimento di fiducia in vista di Roma-Lecce… A me risulta che almeno sei sette calciatori hanno già chiesto la cessione, altro che due…Quindi secondo loro non c’entrano niente con quello che sta succedendo..guardate che se stiamo così è anche perchè ci stai te. Fra l’altro quelli che hanno chiesto la cessione sono quelli a cui chiederesti di più. Al momento l’unico che sarebbe legittimato a chiedere la cessione è solo uno: Konè…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se i Friedkin si fossero comprati il Liverpool, che a noi ci sta pure sul cavolo, magari ci portavano Salah…e invece dall’Everton ci danno Doucourè Saiwa e il buon Beto…ma allora inizio a sospettare che a Ranieri gli avete detto una ca*zata… La realtà allora è che la Roma è una piccola squadra, e può comprare solo piccoli giocatori…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Zappa? Non penso che sia un campione, ma per migliorare serve poco. In questo momento servono giocatori da battaglia, giocatori con una mentalità particolare. Ranieri lo conosce bene e Zappa è abituato a lottare per certi tipi di traguardo. E’ uno che dà tutto. Poi bisogna capire quanto sarà possibile investire a gennaio, un mercato dove solitamente si fanno affari in prestito…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Zappa? Se continuiamo a dire “tanto fa tutto schifo che fare peggio non è possibile” secondo me non si risolve il problema… Se tu hai un vuoto da quella parte, tu dovresti aver già lavorato in questi tre mesi su un nome cu cui fare un investimento. E per me Zappa è sul livello di Celik, non è il giocatore che ti fa svoltare. Io non mi accontenterei di Zappa, proverei a non rimandare a giugno il problema a destra…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Se Hummels non dovesse farcela, allora sarebbe difesa a quattro per forza. Io però sono curioso di capire dove verrà messo Saelemaekers, che secondo me giocherà di sicuro titolare e capire come si modificherà la formazione. La possibilità di tornare alla difesa a quattro è concreta. Anche se il cambio modulo una domenica sì e una no non ti dà certezza, e in un momento come questo può essere un rischio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me ora interessano solo i risultati del campo, del resto mi curo poco. Dobbiamo assolutamente tirarci fuori da questa buca. Ora servirà calarsi in questa nuova situazione, perchè la Roma è sull’orlo del precipizio e ancora va giù. Esposito come vice Dovbyk? Ma è ancora dell’Inter, non so quanto voglia privarsene. Raspadori invece è il bonsai di Dovbyk, non il suo vice. Sta facendo fatica a trovare spazio con Conte…boh…non so se è l’uomo giusto anche se a me non dispiace…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Rilancio di Pellegrini? Sembra di sì, ma aspetto i prossimi allenamenti. Lui si sta allenando bene, senza intoppi, e secondo me è una carta da giocarsi. Può piacere o no, ma a livello qualitativo dopo Dybala c’è lui. E’ una carta importante, specie per una squadra che fatica a creare occasioni e fare gol. Io mi aspetto un rilancio di Pellegrini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini? Tutti sono importanti, lui è il capitano e mi auguro che la gente l’accolga nella maniera migliore e che possa giocare tranquillo. Il suo rientro èpuò essere una soluzione, e poi capire se questa squadra deve giocare a tre. In certe partite con tre dietro e tre centrocampisti bloccati diventa complicato scardinare le difese avversarie. Magari con Saelemakers e El Shaarawy larghi possono garantirti di essere più pericoloso sotto porta… Bove? Se i medici inglesi dicono che un calciatore può giocare, allora hanno le garanzie che lo possa fare, non penso che siano sprovveduti…se decidono che un calciatore può giocare, avranno delle garanzie…non credo che un medico possa rischiare la vita di una persona per il gusto di farlo. Faccio veramente fatica a capire perchè da una parte sì e dall’altra no…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il problema di Pellegrini sta a monte: ci sono giocatori che nella Roma hanno fatto la storia con la fascia da capitano, e non tutti hanno la personalità per poterlo fare. Forse Pellegrini è stato investito di qualcosa più grande di lui, ma come giocatore è qualitativamente ottimo. Il problema suo non è tecnico, ma mentale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma dovrà intervenire sul mercato, i Friedkin non si sono mai tirati indietro dal punto di vista degli investimenti e non lo faranno nemmeno a gennaio. Saelemaekers è un giocatore dove non capisci mai in cosa eccelle, ma è un giocatore utile, lo è stato nel Bologna e al Milan l’anno dello scudetto. Pur senza essere tecnico o potente, è uno che si sente…. Bove? E’ possibile che non possa giocare in Italia, ma magari in Premier…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Saelemaekers è un giocatore che mi piace molto, non è un campione ma è molto intelligente, è un equilibratore, è quello da 6,5 fisso con qualche acuto. La soluzione El Shaarawy e Saelemaekers sulle fasce mi sembra una bella possibilità, ma se poi Dovbyk non fa gol e Dybala non trova continuità i problemi non li risolvi… Bove? Meglio una precauzione in più che in meno, ma come possiamo dire che Eriksen sta sbagliando? Sta rischiando di suo, evidentemente non è considerato un rischio, e finché va bene, magari finisce la carriera a 40 anni, ha avuto ragione lui. E’ una scelta molto difficile, sia quella che ha preso Eriksen, sia quella che dovrà prendere Bove, che di anni ne ha solo 22…”

