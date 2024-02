“ON AIR!” – PIACENTINI: “Rui Patricio? Ha inciso più negativamente Dybala”, CORSI: “La Roma al completo è più forte di Fiorentina e Bologna”, PETRUZZI: “Lukaku in panchina? Rischi di perderlo definitivamente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Rui Patricio va cambiato a fine anno, perchè è giusto così, ma se dobbiamo individuare un responsabile della stagione negativa della Roma non c’è Rui Patricio al primo posto…Sono molto più arrabbiato con altri giocatori. Adesso dico una cosa forte: forse ha inciso negativamente più Dybala di Rui Patricio per quello che poteva dare e non ha dato…Rui Patricio qualcosa ti ha tolto, ma non è il maggiore responsabile. Sul portiere va fatto una scelta importante. Musso? Magari…”

David Rossi (Rete Sport): “Sulla sconfitta con l’Inter rimangono delle pecche importanti, ma c’è da dire che i nerazzurri sono la seconda o terza squadra che può ambire a vincere la Champions League dopo il Manchester City e forse il Real Madrid. Parliamo di una delle prime cinque squadre d’Europa, e il suo parco giocatori mi sembra sottovalutato. Le loro riserve sulle fasce farebbero i titolari nella Roma…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lukaku deve giocare, se lo metti in panchina lo perdi definitivamente. Lui non è che va in campo per farti il favore. Azmoun al suo posto? Non è una prima punta, è una seconda punta…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Azmoun nello Zenit faceva la prima punta. Lukaku? E’ un calo fisiologico, e secondo me ci sta di farlo riposare. Kristensen? Io lo avrei fatto giocare, ma a quanto pare per De Rossi, a differenza di Mourinho, è Karsdorp il titolare. Se Spinazzola non si fosse fatto male, o se Angelino fosse arrivato subito, Kristensen con De Rossi non avrebbe mai giocato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Siamo al completo, sono tutti rientrati e io penso che la Roma così possa farcela. Dopo aver avuto un allenatore che gli ha detto “ragazzi, lasciate stare col calcio…“, De Rossi deve per forza dirgli che sono una squadra forte. Ma lo dico pure io: se giocano tutti, la Roma è più forte della Fiorentina o del Bologna. Se la colpa sarà stata dell’allenatore o dei giocatori lo vedremo nel corso della stagione… Il Feyenoord? Sembra non essere la squadra dell’anno scorso. Meret? Penso che ci sia di meglio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “De Rossi merita la nostra fiducia incondizionata e il nostro appoggio perchè può diventare un grande tecnico, e spero che lo faccia qui alla Roma. De Rossi è uno che crede molto nei principi di campo e si vede: siamo arrivati al paradosso che se De Rossi arriva a dire dopo Roma-Inter che la partita non è stata macchiata da quell’episodio del fuorigioco di Thuram, allora viene criticato perchè non difenderebbe la Roma. Se De Rossi vuole dire la sua verità su un episodio, ha tutto il diritto di farlo, e nessuno di noi deve pensare che non voglia difendere la Roma. Stiamo parlando di Daniele De Rossi, se qualcuno se lo fosse dimenticato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se De Rossi non toglie Rui Patricio in campionato è perché Svilar non dà sicurezze, altrimenti sarebbe stato naturale il cambio. La Roma deve pensare al futuro, e il problema portiere c’è. Contro il Feyenoord servirà una squadra concentrata, in trasferta la Roma ha sofferto spesso in questa stagione. Gli olandesi non sono l’Inter, ma resta un club pericoloso e lo abbiamo visto anche l’anno scorso…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!