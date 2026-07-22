ON AIR | Ferrazza: “Tempi vergognosi dei Friedkin, Gasp e D’Amico sono esasperati”, Piacentini: “Più passa il tempo e più la Roma torna favorita per Summerville”, Pes: “I giallorossi hanno in mano l’ok del West Ham”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Non mi sento di colpevolizzare Summerville: ma ragazzi, tra 4 e 12 milioni di stipendio ma che scelta di vita è, sei un deficiente se non accetti. Se davvero sono queste le cifre, se Summerville viene alla Roma mi preoccupa, perchè significa che non sta tanto in sé… Poi, come si è arrivata a questa situazione qua è un altro paio di maniche: secondo me la Roma non sta imparando dai suoi errori…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Al momento Summerville ha bucato due imbarchi: il volo con la Roma e quello dell’Al Hilal, perchè nella mattinata avrebbe dovuto fare le visite mediche con gli arabi. Il fatto che la Roma debba cercare di convincerlo a tutti i costi fa temere che in questo momento non hai altro in mano, e rischi di incartarti. Fra l’altro se tra Roma e West Ham non c’è nulla di scritto, ora loro ti chiederebbero 70 milioni. Se il giocatore accettasse la Roma, a quel punto il West Ham andrebbe dal calciatore a dirgli: “Amico mio, così ci fai perdere 30 milioni. Se non vai in Arabia, resti qui con noi”. Per me siamo in un cul-de-sac...”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma col West Ham aveva trovato un accordo visto che c’era un aereo pronto a portarlo a Roma. Se poi loro chiedono 70 milioni, arrivederci e grazie. Se tu sei arrivato a un accordo non è che ora puoi cambiare le carte in tavola. Se poi lo facessero, la Roma sarebbe legittima a tirarsi indietro. Alternative pronte? Magari ci sono, ma la Roma preferisce aspettare di vedere cosa decide Summerville. Più passa il tempo e più la Roma mi sembra di nuovo favorita, altrimenti a cosa deve pensare Summerville…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Il caso Summerville? Il problema non è la critica, quanto il modo…determinati insulti possono pesare e invito chi ci ascolta a moderare i toni… La Roma era convinta di aver fatto tutto, all’ora di pranzo è arrivato l’inserimento dell’Al Hilal e Summerville ha preso tempo. A me ieri sera hanno detto che Summerville era tornato nel pensatoio sulle scelte da fare e a ora non c’è ancora una risposta definitiva. Sono ore di attesa e a questo punto non si può escludere nulla…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “I tempi dei Friedkin sono vergognosi e sono una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi della Roma che hanno già riempito più di mezzo Olimpico con gli abbonamenti. Dybala resta l’unico uomo copertina vendibile, e non riescono a portare a casa nessuno. Da settimane mi sento dire da dentro Trigoria: “Dobbiamo fare il rilancio, e loro dicono vediamo”. E il rilancio è una presa per il sedere, perchè magari è di un milione. Non puoi fare il rilancetto e aspettare una settimana, perchè poi si inserisce qualcuno. Gasperini e D’Amico vi assicuro che sono esasperati da questo modo di operare. Questo è l’ennesimo giocatore per cui fai una figura di “m”, perchè è una mancanza assoluta di rispetto per i tifosi e per l’allenatore. Il tempo e le tempistiche sono preziose come i soldi…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Summerville? Ero praticamente sicuro che arrivasse. Ma se il giocatore non lo chiudi, è normale che poi vai in difficoltà. Qualsiasi sia l’epilogo non me la prenderò mai con Summerville: se lui va lì, amen. Ora aspettiamo e vediamo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mettere scadenze su Summerville mi sembra complicato, aspettiamo. La Roma ha bisogno di capire se virare o no su altri obiettivi o aspettare ancora un po’. La cosa è diventata preoccupante ieri in mattinata, con la chiusura che tardava ad arrivare. Quando abbiamo saputo che c’era l’aereo prenotato avevamo pensato che si stessero solo definendo i dettagli, poi invece dietro alla mancanza dell’ok c’era l’Al Hilal. La palla è passata al calciatore, a cui è arrivata un’offerta del triplo o forse di più di quanto offriva la Roma. Cosa farebbe il West Ham se Summerville dicesse no agli arabi? La Roma ha un accordo con il West Ham, altrimenti la Roma non sarebbe ancora nella trattativa, hanno l’accettazione di quella che per semplificare chiamiamo clausola, tanto che la Roma stava preparando lo sbarco del giocatore…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Su Summerville ormai è solo un discorso del calciatore che dovrà confrontarsi con se stesso, con la famiglia, con i suoi agenti…non è una scelta semplice…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La Roma ha aspettato invano Summerville fino a quando l’aereo che doveva arrivare a Roma col giocatore a bordo era stato cancellato. Vai a capire a questi cosa gli passa dentro la capoccia, sul mercato mai dire mai, può succedere sempre di tutto anche quando sembra tutto fatto. Ieri intorno a mezzogiorno l’Al Hilal ha fatto questa telefonata, ha chiesto “quant’è?” e ha triplicato l’ingaggio del calciatore. Secondo me l’offerta di 80 milioni è una cacchiata, non è quella, c’era una cifra pattuita per far partire il giocatore e quella è stata proposta, la differenza la fa l’ingaggio al giocatore. Il West Ham aveva detto sì a 50 milioni dalla Roma, e l’Al Hilal pagherebbe la stessa cifra, mica 80 milioni, mica sono fessi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Summerville? Ho capito tutto, ho capito che la Roma per la seconda volta si trova coinvolta non so quanto involontariamente in una situazione in cui ti sfruttano per cercare, calciatori e procuratori, di avere un profitto. Io non facevo pizzette e tramezzini nel momento in cui sembrava stesse arrivando, e non mi metto a festeggiare ora che probabilmente non arriva. Nusa l’ho visto giocare un paio di volte col Bruges, e si era notata la qualità di questo ragazzo, ma parliamo di due anni fa. Forse era quello il momento giusto per prenderlo, non ora, perchè adesso il valore si è triplicato. Ma è un ottimo giocatore che potrebbe fare al caso della Roma. Io credo sia un ottimo profilo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Summerville e Garnacho sfumati? La Roma ringrazierà che questi giocatori non saranno venuti…è stata una benedizione… Nusa o Schjelderup? Io andrei a prendere Sorloth, pensa un po’…per me può fare tutto, sia la punta che l’ala. In questo momento ce ne sono veramente tanti di calciatori in quel ruolo, per me non sarà un problema per la Roma…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Nusa? Non sono convinto di questi calciatori…si stanno attorcigliando su nomi che al 90% non potranno venire per ragioni economiche… La Roma sta dando un pochino retta a Lotito, cioè spendere meno e indirizzarsi su livelli più bassi in modo che nessuno intervenga a togliergli l’affare. Invece di prendere giocatori da 40-50, vai su profili da 20-25, e allora può darsi che te li porti a casa…”

Redazione Giallorossi.net