“ON AIR!” – CORSI: “La Roma ci sta prendendo in giro”, PIACENTINI: “Occhio a Terzic, previsto un incontro”, MORONI: “Stiamo sottovalutando i Friedkin”, ROSSI: “Zaniolo? Un teschio disabitato”

David Rossi (Rete Sport): “Ho il sospetto che dentro la testa di Zaniolo non ci sia moltissimo, e siccome nel calcio a certi livelli la differenza la fa la testa, non penso che possa andare da nessuna parte. Per me quel teschio è talmente disabitato, che non può arrivare da nessuna parte e i fatti dopo Tirana mi hanno dato ragione. Questo è l’ennesimo episodio che ci racconta un ragazzo per il quale dubito che 2 + 2 faccia 4. Non ci venisse a toccare i ragazzini della Primavera, stesse alla Fiorentina, al Galatasaray, a tutti i club dove lo schifano, perchè dopo poco lo tirano indietro con la mazza fionda…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? Chi era presente ieri sera lo descriveva come “poco lucido”… Allenatore? Io vi sottolineo il nome di Terzic, col quale è previsto un incontro nei prossimi giorni. Era un allenatore già stato contattato prima dell’arrivo di Juric. A lui gli era stato chiesto di portare la Roma in Champions, ma lui non poteva garantire questo obiettivo e disse di no…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Visto quello che scrive Di Marzio, a questo punto non penso che l’allenatore sia Fabregas, e dico anche meno male. Ragazzi, ieri è uscita la notizia che la Roma gli avrebbero offerto 5 milioni di contratto all’anni…ma come, ci siamo lamentati dei 3 a De Rossi…5 milioni sono veramente tanti per uno che ha fatto un anno in Serie A…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io penso che stiamo sottovalutando i Friedkin. Questi sono quelli che hanno preso Mourinho e Lukaku. Se al 27 maggio Ranieri e Friedkin stanno ancora trattando Fabregas, allora mi calano nella stima. Ma magari invece Mancini ha firmato due mesi fa, e ci dicono: “Ecco qua...non ve lo volevamo dire, siete dei cialtroni“…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La notizia de La Repubblica su Svilar? Il cronista ha palesemente una sponda con l’agente del calciatore e riporta la sua campana. Lo fa perchè così poi riceverà per primo la notizia dell’eventuale rinnovo? Lo fa perchè è veramente accaduto? Lo fa per destabilizzare l’ambiente? Questo lo giudica chi legge. Io credo fermamente che siano schermaglie volute per avere i soldi chiesti e sui quali la Roma legittimamente sta riflettendo. Su Svilar però servirebbe un segnale, che potrebbe essere anche il suo rinnovo e non necessariamente una smentita su quanto scritto oggi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma con questa storia ci sta prendendo in giro, con questa cosa clamorosa del povero Ranieri che dice che l’allenatore è fatto, con Fabregas che forse viene o forse non vuole venire, con quegli altri che tirano fuori Terzic, con Repubblica che dice che Svilar vuole andare via a tutti i costi…Ma dove stanno i dirigenti? Ma che vergogna è?…La Roma è in ansia per Cesc, un allenatore alle prime armi. In ansia ci potevi stare per il ritorno di Mourinho, o per l’arrivo di Allegri o Conte. E invece stiamo in ansia per Fabregas…non ci si crede…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Zaniolo? Non merita nessun commento, è una roba imbarazzante. Su Svilar, da Trigoria arrivano volontà differenti, di fare una terza offerta per il rinnovo, e non risulta questa volontà ferma di interrompere le trattative. Secondo me siamo ancora in una fase di schermaglie, con il giocatore che spinge per arrivare a offerte di un certo tipo, e con la Roma che forte di due anni di contratto vuole trattare a cifre più basse. E poi c’è il giocatore, la cui volontà resta quella di rimanere alla Roma. L’accordo non c’è, ma la volontà comune è di arrivare un accordo. E’ un gioco delle parti, si cerca di mettere pressione al club, che ora deve dare una risposta concreta. Ma da Trigoria arriva la volontà di andare avanti. Da quello che mi risulta l’offerta della Roma non arrivava neanche a 2 milioni…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Svilar? Il rinnovo non vorrebbe automaticamente dire che rimane, anzi. Penso che ci siano delle problematiche da risolvere, a partire dalla clausola da inserire nel contratto del giocatore. E’ un problema, e di non poco conto. Del resto si paga l’insipienza calcistica della società, il rinnovo andava già fatto l’anno scorso. E lo avrebbe fatto a cifre assai inferiori a quelle di adesso…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Non sappiamo perchè la Roma non ha ancora annunciato il nuovo allenatore. Finchè non ammettono loro di aver avuto qualche difficoltà…a meno che non esce domani la nota dell’annuncio di Guardiola, che renderebbe senza senso ogni nostro discorso. Noi possiamo fare solo congetture. Se abbiamo indiscrezioni, non le prendiamo dal primo che passa, perchè le abbiamo dai procuratori, dagli amici, o dalla Roma stessa che fa sapere delle cose. Sappiamo che con Gasperini e Fabregas ci sono state cose concrete. Fabregas è orientato a venire alla Roma, altrimenti non avrebbe senso parlare con il Como o che il Como facesse muro. Ecco perchè per me al momento il vero favorito resta Fabregas…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’episodio di Zaniolo? Non vorrei entrare in questo discorso, uno dice che è vero e l’altro no. Sul valore tecnico del giocatore posso rispondere, su altro no. Secondo me è un ottimo giocatore, forse non trova l’ambiente giusto, o è lui che non si trova bene. E’ un giocatore fisico, in una squadra ci sta bene… Le parole di Ranieri su Pellegrini? A me è sempre piaciuto. Secondo me è stato investito di responsabilità più grandi di lui. Forse ha una personalità meno forte e più sensibile, questo può averlo penalizzato. Io in qualsiasi squadra me lo prenderei, ha tante qualità…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Se io sono Zaniolo, non vado a fine partita a salutare i giocatori della Roma dopo una sconfitta del genere…mi sembra fuori luogo. Poi non so come sia andata la cosa. Su Zaniolo io un tentativo, se fossi una squadra medio alta,lo farei ancora…”

