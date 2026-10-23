ON AIR | Piacentini: “Mora pagato 25 milioni non 50, basta dire falsità”, Nardo: “Per Pellegrini questa è l’ultima con la Roma”, Pruzzo: “Ora speriamo che Malen non abbia un raffreddore…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Questa estate c’erano dei cog**ni come anche il sottoscritto che dicevano che non avrebbe rinnovato a Dybala e Pellegrini perchè esiste uno storico, che non è un’opinione mia, di una serie di infortuni: Dybala non arriva alla metà delle presenze, Pellegrini era arrivato al centesimo infortunio. Pellegrini s’è rifatto male un’altra volta all’inserzione miotendinea del flessore. Ora non so se è finita, ma di sicuro c’è un problema serio che non è stata sistemata dal genio finlandese, e quindi ora si farà altri tre mesi di stop. Il tutto a cinque milioni lordi pagati dalla Roma, che forse quei soldi li poteva spendere meglio. E a chi diceva quelle cose ora gli dicono che porta iella invece di dirgli che forse aveva ragione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma ha pagato 25 milioni per Mora, poi se quest’anno fa 100 gol e vale 200 miloni, la Roma ha la possibilità di pagare 25 milioni per togliere quella clausola sulla futura rivendita. Ma non ha preso il 50% del giocatore, ha comprato il 100% del giocatore, poi se lo rivenderà, nel caso dovrà dare il 50% di quello che verrà incassato, che la Roma può togliere pagando altri 25 milioni. Siccome state insinuando da giorni che è una pippa, ma non avete il coraggio di dirlo, allora dite che è stato pagato 50 milioni, ma non è vero! Se la Roma porta Mora a scadenza di contratto, lo avrà pagato 25 milioni. La cosa è molto chiara. Poi ci sarebbe da augurarsi che arriva il Real Madrid e ti offre 100 milioni per il ragazzo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Su Mora il tema è un altro: se facciamo passare il fatto che è stato pagato 50 milioni, lui sbaglia altre tre partite e diventa una pippa. Quello che varrà non si sa: tra un anno può valere zero o 150 milioni. Non bisogna caricare sulla testa su un ragazzo di 19 anni il peso di dover dimostrare, perchè allo stadio io ho sentito quello che dicevano di Castro, dopo dieci minuti di Roma-Genoa era una pippa, poi fa quel gol e diventa un fenomeno. Noi dobbiamo smetterla di ragionare di calcio così, perchè siamo rimasti gli unici nel mondo…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Io penso che Mora verrà preservato da Gasperini a Napoli, se dovesse fare un’altra partita grigia comincerebbero a essere tante. A me la storia di Wesley attaccante non fa impazzire, non mi sembra che abbia le doti per giocare davanti. Ora devi cercare di arrivare a gennaio nelle prime posizioni, e poi si vedrà. Comprare due titolari? Mi sembra difficile da credere, il colpo alla Malen ti riesce una volta ogni tanto…”

Paola Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ho un timore su Cristante. Siccome viene da un problema al collaterale, che non è un crociato ma è sempre un legamento importante, ho paura che forzi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Chissà se Gasperini non ha scelto di parlare oggi in conferenza stampa per evitare le domande sugli eventuali errori in sede di mercato e aver sottovalutato determinati aspetti. Si può dire che questa è l’ultima stagione di Pellegrini alla Roma? Mettiamo sempre il forse però, perché con Pellegrini non si sa mai. In questa piazza che riesce essere a avvelenata pure dopo un terzo posto e sette vittorie in dieci partite, ora Mora è diventato il nuovo Zaragoza. Nelle ultime 48 ore è stato distrutto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Non penso che Gasperini non intervenga in conferenza per evitare di rispondere a certe domande, ci sono una serie di partite ravvicinatissime, penso che semplicemente ce ne siano state talmente tante di fila che ne abbia voluta saltare una. Il rinnovo di Gasperini? Ha voluto fare una specie di patto, nel senso di premiare chi aveva fatto quella stagione lì, cercando di tenere compatto quel gruppo e di migliorarlo. Uno se lo sono perso per strada, che è Celik, gli altri sono rimasti…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Il grande problema non è stato rinnovare a Pellegrini, il problema è stato semmai non averne comprato un altro. E’ stato questo il grande fraintendimento: Gasperini ha voluto tenere Pellegrini, ma ne aveva chiesto almeno un altro lì davanti. Il discorso è che quell’altro non è arrivato. Io spero che questa sessione di mercato venga aggredita con prontezza e con qualità, Gasp è convintissimo e D’Amico è in sintonia col tecnico. Qua devono solo dire sì dall’alto senza metterci sei anni ogni volta. Se non sarà così sarà veramente un demerito…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Hai 20 giocatori di movimento, e due di questi sono Dybala e Pellegrini che negli ultimi anni hanno più o meno vissuto una via crucis. Ma io do un attenuante: la Roma aveva un problema di monte ingaggi, e la riduzione del monte ingaggi è la briscola con la quale la Roma si presenterà davanti alla Uefa. Questa è l’unica attenuante che do alla Roma nella scelta di giocarsi questa stagione con soli 20 giocatori. Pellegrini sulla via di Renato Sanches? Eh sì…Io a fine mercato avrei fatto il contratto a El Shaarawy, che fra l’altro poteva farti sia l’esterno alto che quello di centrocampo. Piuttosto che stare con 20 giocatori…che poi sono 19, visto che Pellegrini ha giocato appena 150 minuti complessivi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su Soulè sto portando avanti il mio ragionamento, c’è una crescita di questo ragazzo, la Roma deve puntare su di lui e capire quale sia il ruolo di Castro. Io continuo a pensare che sia lui l’alternativa, altrimenti non si va lontano anche perchè Mora mi sembra troppo indietro rispetto al palcoscenico dove viene chiamato a esibirsi. Dobbiamo sperare che Malen non abbia manco un raffreddore altrimenti diventa dura. Bisogna arrivare a gennaio che sei ancora lì e poi trovare un paio di giocatori…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Pellegrini era rientrato da due partite, non penso che ora che si è rifatto male si debba rivoluzionare, comprare, fare…era una situazione che la società aveva già vissuto. Certo, bisognava prevederlo, considerati gli allenamenti di Gasperini che non sono come quelli di qualche anno fa. Prima molto spesso ci si allenava un’ora e un quarto al giorno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ogni volta che si parla di Roma non si parla di altro se non comprare giocatori…ma cosa vogliamo commentare? Tutte le mattine dite che bisogna comprare giocatori, ma dai su…Io non riesco a capirli…E poi perchè parlate di come si allenano e di quanto…ma voi non sapete niente…ma che siete preparatori atletici per dire che con Gasperini si allenano e che gli altri erano dei cretini? Questa è un’offesa alla professione degli altri allenatori, ma fatela finita…”

Redazione Giallorossi.net