Padula-gol, la Roma Primavera torna a vincere: Milan battuto 2 a 1

AS ROMA NEWS – Dopo una serie di pareggi, la Roma Primavera torna a vincere: battuto il Milan al Tre Fontane col punteggio di 2 a 1 al termine di una partita molto combattuta.

Dopo un avvio di marca rossonera, sono i giallorossi a passare in vantaggio alla mezzora con una magia di Faticanti, a segno con un perfetto destro a giro.

A inizio ripresa però arriva il pareggio degli ospiti con Nasti, bravo a ribadire in rete dopo un tiro respinto di Traorè da Baldi.

La partita resta molto equilibrata, ma i cambi di De Rossi danno una svolta all’inerzia del match. Decisivo in particolar modo l’ingresso in campo del giovane Padula, attaccante classe 2004, che è freddissimo nel battere Desplanches con un sinistro potente sul primo palo.

La Roma torna alla vittoria nonostante le assenze e prosegue la sua fuga solitaria in vetta alla classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-1-2) : Baldi; Ndiaye, Morichelli (72′ Pisilli), Vicario (69′ Di Bartolo); Louakima, Faticanti, Tripi (C), Rocchetti; Tahirovic (63′ Pagano); Voelkerling Persson (72′ Padula), Satriano (63′ Cassano).

A disp.: Berti (GK), Del Bello (GK), Zajšek, Verrengia, Chesti, D’Alessio L., Falasca.

All.: De Rossi.

AC MILAN (4-3-2-1) : Desplanches; Coubis, Stanga (C), Nsiala-Makengo, Bozzolan (77′ Obaretin); Robotti (87′ Alesi), Tolomello (53′ Di Gesù), Gala; Traoré (77′ El Hilali), Capone (77′ Omoregbe); Nasti.

A disp.: Nava (GK), Pseftis (GK), Bosisio, Camara, Rossi, Eletu, Roback.

All.: Giunti.

Arbitro: Sig. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistente 1: Sig. Andrea Niedda di Ozieri.

Assistente 2: Sig. Simone Piazzini di Prato.

Marcatori: 33′ Faticanti (AS Roma), 52′ Nasti (AC Milan), 84′ Padula (AC Milan).

Ammoniti: 55′ Tahirovic (AS Roma), 78′ Faticanti (AS Roma), 82′ Nsiala-Makengo (AC Milan).

Espulsi: –

Note: recupero 0’pt, 4’st. Calci d’angolo: 9-3. Temperatura: 16°C (Parzialmente nuvoloso).