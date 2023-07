PAGANO: “Mi manda Totti. La mentalità di Ronaldo è il mio modello. Mourinho mi spinge a essere me stesso”

NOTIZIE AS ROMA – Riccardo Pagano, centrocampista offensivo classe 2004, di Tivoli, gioca nella Primavera di Federico Guidi, con cui lo scorso anno ha segnato 15 reti. Ma ora è pronto per il grande salto con Mourinho, che in questo precampionato lo ha già utilizzato con costanza. Oggi il giovane trequartista, scoperto da Totti e finito nella sua scuderia come Volpato, ha parlato a Il Messaggero. Queste le sue parole:

Che sensazioni ha?

” È un’emozione bellissima stare qui, cerco di rubare qualche segreto ai miei compagni. Rubo con gli occhi. sta andando bene”.

Sembra di avere una buona personalità.

“Cerco di essere libero, senza la paura di sbagliare. Così riesco a dare il meglio. Mou lo ascolto, ci lascia liberi di giocare”.

Cosa cambia rispetto alla Primavera?

“Il ritmo. Devo ancora prenderlo, sono alle prime uscite”.

Suggerimenti da Totti?

“Mi sta sempre vicino, ci sentiamo, mi invita a fare le cose che so fare senza paura”.

Il suo modello di calciatore, Totti a parte?

“Dentro la Roma ci sono molti da cui posso imparare. Ma come ho detto in altre occasioni, mi piace la mentalità che ha Cristiano Ronaldo, è un riferimento sotto questo aspetto. E posso imparare molto”.

Assist o gol?

“Segnare è bellissimo. Provo a fare il meglio, in qualsiasi forma, l’importante è che le giocate servano alla squadra”.

Cosa le dice Mourinho durante gli allenamenti?

“Niente di particolare, si rivolge a me come agli altri. Poi mi invita a essere me stesso”.

Si aspettava la chiamata della prima squadra?

“No, ma lo speravo. Poi è arrivata e sono molto contento”.

Le piacerebbe andare a fare esperienza altrove o magari fare il percorso di Bove?

“Vorrei continuare a stare qui. Penso sia il modo migliore per crescere”.

Fonte: Il Messaggero