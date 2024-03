PALLADINO: “Complimenti alla Roma, ma il risultato è bugiardo. De Rossi? Ha liberato la squadra, il club ha scelto bene”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Raffaele Palladino, allenatore del Monza, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio U-Power contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Nel primo tempo avete avuto diverse occasioni, oggi però non c’è stata solidità difensiva. Cosa è mancato?

“Io intanto faccio i complimenti alla Roma e a De Rossi, abbiamo affrontato una squadra forte e un bravissimo allenatore, hanno fatto una grande partita. Faccio i complimenti anche alla mia squadra, è un risultato bugiardo per quello messo in campo. Sullo 0-0 abbiamo avuto tre occasioni nitide. Poi se non fai gol, contro queste grandi squadre vieni punito al primo mezzo errore. Loro sono stati bravi ad andare in vantaggio, però sono soddisfatto dei miei ragazzi perché hanno dato tutto. Anche chi è entrato è entrato bene. Questa partita ci deve dare orgoglio, il risultato è bugiardo, un po’ troppo ampio. Dobbiamo continuare così perché questo risultato ci farà crescere”.

Cosa le piace di De Rossi?

“Lo ringrazio per le sue parole, siamo amici. Faccio i complimenti anche alla Roma perché ha scelto bene, io gliel’ho sempre detto e augurato. Lui ha liberato questa squadra, li ha lasciati liberi di muoversi. Ha tanta qualità e questo incide tanto. Ha dei giocatori formidabili e poi lui ha messo le sue idee, la sua mano si vede. Sono contento per Daniele, ma non per stasera”.

Il rammarico è non aver sfruttato le occasioni?

“Abbiamo provato a chiudere le linee di passaggio per Lukaku. Io non parlo mai dell’arbitro, però ci sono stati degli errori che hanno condizionato tanto la partita. Sul primo gol c’era un fallo su Colpani a inizio azione. Sul terzo gol hanno dato un fallo che non c’era mai. Il quarto gol è un fallo su Pessina a metà campo, l’arbitro non fischia e poi loro prendono rigore sul calcio d’angolo successivo. Il rammarico è aver preso troppo gol in una serata bella, in cui abbiamo messo in campo tutto. C’è rammarico perché la prestazione è stata fatta”.

Come mai è uscito Colpani?

“Non ha avuto nessun problema. Mi dispiace sostituire a fine primo tempo, ma dovevo cambiare sistema. Avevo appena messo Carboni, l’unico da togliere era Colpani, che comunque aveva speso molto e aveva giocato bene nel primo tempo”.

Daniel Maldini?

“Deve continuare così. Mi piace tantissimo. Si allena sempre alla grande, è introverso, va coccolato. Ha qualità e talento, va stimolato a dare tanto. Si sta impegnando tanto. Avrà la sua occasione anche dall’inizio. Non guardo tanto chi gioca dall’inizio, per me è fondamentale chi subentra. Oggi chi è entrato ha dato una grande risposta”.