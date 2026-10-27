PALLONE D’ORO | Trionfa Kane, Putellas regina: tutti i premi del 2026

Harry Kane è il vincitore del Pallone d’Oro 2026. L’attaccante inglese del Bayern Monaco ha conquistato per la prima volta il prestigioso riconoscimento assegnato da France Football, precedendo Kylian Mbappé e Lamine Yamal. La cerimonia si è svolta ieri sera al London Palladium Theatre, in occasione del 70° anniversario del premio. Kane, 33 anni, è il primo inglese a trionfare dopo Michael Owen nel 2001.

Un successo arrivato al termine di una stagione straordinaria: 73 gol complessivi tra club e nazionale, il terzo titolo consecutivo di Bundesliga e ben 14 reti in Champions League. Kane ha conquistato anche il premio come miglior attaccante dell’anno. Sul podio, alle sue spalle, Mbappé e Yamal, mentre Rodri e Lionel Messi hanno completato le prime cinque posizioni. Sesto Kvaratskhelia, davanti al vincitore uscente Dembélé.

Nel calcio femminile trionfa invece Alexia Putellas, che conquista il suo terzo Pallone d’Oro dopo quelli del 2021 e 2022, eguagliando il primato di Aitana Bonmatí. La spagnola, protagonista della stagione vincente del Barcellona prima del trasferimento alle London City Lionesses, ha preceduto Ewa Pajor e Khadija Shaw.

Tutti i premi del Pallone d’Oro 2026

Pallone d’Oro maschile: Harry Kane (Bayern Monaco)

Harry Kane (Bayern Monaco) Pallone d’Oro femminile: Alexia Putellas (Barcellona/London City Lionesses)

Alexia Putellas (Barcellona/London City Lionesses) Miglior giovane maschile (Kopa): Lamine Yamal (Barcellona)

Lamine Yamal (Barcellona) Miglior giovane femminile: Vicky López (Barcellona)

Vicky López (Barcellona) Miglior portiere maschile (Yashin): Unai Simón (Athletic Bilbao)

Unai Simón (Athletic Bilbao) Miglior portiere femminile: Cata Coll (Barcellona)

Cata Coll (Barcellona) Miglior allenatore maschile: Luis de la Fuente (Spagna)

Luis de la Fuente (Spagna) Miglior allenatore femminile: Pere Romeu (Barcellona)

Pere Romeu (Barcellona) Miglior club maschile: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Miglior club femminile: Barcellona

Barcellona Miglior attaccante maschile (Gerd Müller): Harry Kane

Harry Kane Miglior attaccante femminile: Charlyn Corral (Pachuca)

Charlyn Corral (Pachuca) Premio Sócrates: Bukayo Saka

La top ten maschile: 1. Kane, 2. Mbappé, 3. Yamal, 4. Rodri, 5. Messi, 6. Kvaratskhelia, 7. Dembélé, 8. Haaland, 9. Olise, 10. Fabián Ruiz. L’unico candidato della Serie A era Lautaro Martínez dell’Inter, rimasto fuori dalle prime dieci posizioni.

Giallorossi.net | G. Pinoli