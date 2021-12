Pallotta: “La Roma non va bene ma diranno sempre che è colpa mia. I Friedkin devono parlare, non si fa così”

AS ROMA NEWS – L’ex presidente della Roma James Pallotta è tornato a parlare della squadra giallorossa, non risparmiando un attacco contro il modo di operare dei Friedkin, gli attuali proprietari della società capitolina.

“Le cose non vanno bene, ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così no?”, il commento sarcastico del bostoniano al portale “Notizie.com”.

Poi l’affondo verso i nuovi proprietari: “I Friedkin sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così”.

Fonte: Notizie.com