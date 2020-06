Pallotta spera in Fonseca: ecco come il tecnico può “salvare” la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – James Pallotta prende tempo e studia il modo per sistemare i conti in sofferenza di un club che deve trovare una via per uscire dai suoi problemi finanziari. A salvare la situazione, racconta oggi “Il Messaggero” (S. Carina), potrebbe però pensarci Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese in una recente intervista ha dichiarato come il suo obiettivo sia quello di vincere qualcosa di importante, campionato o coppa che sia. Ma se la zona scudetto almeno per quest’anno è ormai troppo lontana, la Roma è ancora in corsa per poter vincere l’Europa League.

E se Fonseca riuscisse nell’impresa vincendo il prestigioso trofeo, risolverebbe in un sol colpo diversi problemi del club: la Roma infatti si qualificherebbe per la prossima Champions League senza bisogno di passare per il quarto posto in campionato, garantendosi così 50-60 milioni, e incasserebbe anche un’altra ventina di milioni tra premi e market-pool. A quel punto i conti del club si darebbero una bella sistemata, e Pallotta tornerebbe a sorridere.

Fonte: Il Messaggero