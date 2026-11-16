Panchina d’Oro a Chivu, Gasperini terzo. Premiato anche l’ex romanista Rossettini

Gian Piero Gasperini sale sul podio della Panchina d’Oro, ma il prestigioso riconoscimento finisce nelle mani di Cristian Chivu. È il tecnico dell’Inter il vincitore della 35ª edizione del premio assegnato dal Settore Tecnico Federale al miglior allenatore della Serie A 2025-2026. Nella cerimonia andata in scena oggi a Coverciano, l’allenatore rumeno ha preceduto Cesc Fabregas e il tecnico della Roma, che chiude al terzo posto.

A decidere sono stati gli stessi allenatori, chiamati a votare il collega più meritevole della passata stagione. Chivu ha raccolto 16 preferenze su 43, contro le 12 di Fabregas e le 9 di Gasperini. Un successo che premia la straordinaria annata dell’Inter, capace di conquistare scudetto e Coppa Italia al primo anno sotto la guida del rumeno, che raccoglie così l’eredità di Antonio Conte, vincitore della precedente edizione.

Il secondo posto di Fabregas riconosce invece il percorso del Como, protagonista di una crescita culminata nella storica qualificazione alla Champions League. Per Gasperini arriva un importante attestato di stima da parte dei colleghi, dopo aver riportato la Roma nell’Europa che conta al termine di una stagione esaltante, conclusa con il ritorno tra le prime quattro della Serie A dopo sette anni di assenza.

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Ma per il mondo giallorosso c’è anche un riconoscimento da festeggiare. Luca Rossettini ha infatti conquistato la Panchina d’Oro della Serie A Women, grazie al lavoro svolto nella passata stagione sulla panchina della Roma Femminile, culminato nella vittoria dello scudetto. L’ex tecnico romanista ha preceduto Davide Sassarini e Gianpiero Piovani, terzo classificato.

Una curiosa coincidenza, perché Piovani, terzo nella votazione per il lavoro svolto con l’Inter Femminile, è proprio l’attuale allenatore della Roma, subentrato in estate a Rossettini. Due tecnici legati al presente e al recente passato del club capitolino finiscono dunque sul podio del premio dedicato al calcio femminile. Per Gasperini, invece, la soddisfazione di essere stato indicato tra i tre migliori allenatori della passata stagione dai propri colleghi. Un riconoscimento che certifica il valore del lavoro svolto nella Capitale, anche senza la conquista del premio principale.

Redazione Giallorossi.net