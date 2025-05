Panchina Roma, il cerchio si stringe

“Il nuovo allenatore? lo non penso a come lo accoglieranno, ma quando andrà via credo che i tifosi saranno dispiaciuti. Questo, almeno, è ciò che mi auguro“. Parola di Claudio Ranieri nella sua ultima conferenza stampa a Trigoria da allenatore della Roma. La semi citazione di Klopp aveva riscatenato la piazza, ma il tecnico tedesco poco dopo è uscito allo scoperto ribandendo la volontà di non tornare ad allenare.

Sembra dunque molto difficile che il nome del nuovo allenatore possa far sognare la piazza, almeno inizialmente. Più probabile che servirà il garante Ranieri per convincere i romanisti della bontà della scelta. Il tecnico infatti è convinto della bontà della scelta fatta, ed è pronto a metterci la faccia.

Ma chi sarà il nuovo allenatore? E quando verrà annunciato? La lista ormai comincia a restringersi: Valverde ha rinnovato col Bilbao ed è uscito di scena, la suggestione Klopp è definitivamente tramontata, Fabregas ha deciso di restare al Como, mentre i nomi di Sarri, Allegri e Pioli sembrano fuori dalla corsa.

Resiste invece il nome di Gasperini, l’uomo che Sir Claudio ritiene più adatto per il nuovo progetto Roma. Decisive le prossime ore, quando il tecnico piemontese scioglierà le riserve sul rinnovo di contratto offerto dall’Atalanta.

La pista straniera invece è rappresentata da Xavi: l’ex Barcellona è stato avvistato a Roma circa un mesetto fa, e potrebbe essere il profilo internazionale in grado di affascinare i Friedkin. E nelle ultime ore il suo nome è tornato fortemente accostato ai giallorossi. Così come quello di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus ma pronto a rimettersi in pista con un nuovo e stimolante progetto.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport